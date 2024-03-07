Окупанти скинули на приватний сектор Торецька авіабомбу КАБ-500, три людини дістали поранення
7 березня, близько 11.10, росіяни завдали авіаудару по м. Торецьку, проти мирного населення використали "КАБ-500".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.
"Керованою авіабомбою ворог поцілив по одній з вулиць приватного сектору, де у той час між собою спілкувались троє сусідів – містянин 47 років й 63-річні чоловік та жінка. Потерпілим з контузією, пораненням руки та переломом надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено декілька домоволодінь, а в одному з них після вибуху снаряда зайнялась пожежа.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
Полтава и Харьков
показати весь коментар07.03.2024 14:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Полтава и Харьков
показати весь коментар07.03.2024 14:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
matveich hard
показати весь коментар07.03.2024 14:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
krot_lub
показати весь коментар07.03.2024 14:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль