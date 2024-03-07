УКР
Окупанти скинули на приватний сектор Торецька авіабомбу КАБ-500, три людини дістали поранення

торецьк

7 березня, близько 11.10, росіяни завдали авіаудару по м. Торецьку, проти мирного населення використали "КАБ-500".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

"Керованою авіабомбою ворог поцілив по одній з вулиць приватного сектору, де у той час між собою спілкувались троє сусідів – містянин 47 років й 63-річні чоловік та жінка. Потерпілим з контузією, пораненням руки та переломом надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено декілька домоволодінь, а в одному з них після вибуху снаряда зайнялась пожежа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти КАБами обстріляли Вовчанськ, загинула жінка, ще одна дістала поранення

Автор: 

Донецька область (9336) бомбардування (348) Торецьк (543)
Цікаво, а оця ...анда і досі стоїть там десь, чи вже вдовольнилась?
07.03.2024 14:25 Відповісти
Ота, що "путин, введи войска"
07.03.2024 14:28 Відповісти
російський мир йде в Торецьк, будете тепер жити по російському як бахмут, соледар, авдіївка, сєверодонецьк, мар'їнка, ну все як ви хотіли в 2019 році.
07.03.2024 14:43 Відповісти
Пів тони вибухівки скинути на голову шизанутого недомірка з Кремля, точніше з бункера.
07.03.2024 14:45 Відповісти
 
 