Окупанти скинули на приватний сектор Торецька авіабомбу КАБ-500, три людини дістали поранення

7 березня, близько 11.10, росіяни завдали авіаудару по м. Торецьку, проти мирного населення використали "КАБ-500".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

"Керованою авіабомбою ворог поцілив по одній з вулиць приватного сектору, де у той час між собою спілкувались троє сусідів – містянин 47 років й 63-річні чоловік та жінка. Потерпілим з контузією, пораненням руки та переломом надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено декілька домоволодінь, а в одному з них після вибуху снаряда зайнялась пожежа.

