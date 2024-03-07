Норвегія виділила $153 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України
Норвегія виділила до 1,6 мільярда норвезьких крон (153 мільйонів доларів) на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України в третіх країнах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.
"Україна має нагальну потребу у великій кількості артилерійських боєприпасів для протидії російській агресивній війні. Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу, організовану Чеською Республікою, щоб якнайшвидше забезпечити Україну такими необхідними артилерійськими боєприпасами", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Чехія виступила з ініціативою надати Україні до 1 мільйона 155-міліметрових артилерійських снарядів та інших видів артилерійських боєприпасів. Реалізація цієї ініціативи залежить від об'єднання зусиль кількох країн-членів Альянсу для забезпечення фінансування.
Зазначається, що Норвегія у співпраці з кількома іншими членами Альянсу вирішила зробити свій внесок.
"Для уряду важливо, що військова підтримка країни допомагає задовольнити потреби, які є пріоритетними для України в її оборонній боротьбі. Норвегія передала Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм у кількох етапах допомоги після початку повномасштабного вторгнення РФ", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ОПа, ОПа, ОПа, срослись…
https://dl-news.defence-line.org/?p=25147
Можливо прихильники покійного "Крим не бутерброд" (с), вони ж не пишуть.
Норвегія планує передати Україні 10 пускових установок і 4 центри управління вогнем систем ППО NASAMS Джерело:
Уряд Норвегії виділив ще два мільярди крон (понад 170 млн євро. Частина суми піде на ********** для України) на збільшення виробничих потужностей в оборонній промисловості країни Джерело:
До Данії прибули норвезькі F-16 для навчання українських льотчиків Джерело:
Норвегія оголосила про додаткову фінансову та гуманітарну допомогу Україні на суму 800 мільйонів доларів Джерело:
тощо
от де справжні союзники..