Норвегія виділила $153 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

боєприпаси

Норвегія виділила до 1,6 мільярда норвезьких крон (153 мільйонів доларів) на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України в третіх країнах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.

"Україна має нагальну потребу у великій кількості артилерійських боєприпасів для протидії російській агресивній війні. Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу, організовану Чеською Республікою, щоб якнайшвидше забезпечити Україну такими необхідними артилерійськими боєприпасами", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Чехія виступила з ініціативою надати Україні до 1 мільйона 155-міліметрових артилерійських снарядів та інших видів артилерійських боєприпасів. Реалізація цієї ініціативи залежить від об'єднання зусиль кількох країн-членів Альянсу для забезпечення фінансування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники зібрали майже всю суму, необхідну для ініціативи Чехії щодо постачання 800 тис. боєприпасів Україні, - Bloomberg

Зазначається, що Норвегія у співпраці з кількома іншими членами Альянсу вирішила зробити свій внесок. 

"Для уряду важливо, що військова підтримка країни допомагає задовольнити потреби, які є пріоритетними для України в її оборонній боротьбі. Норвегія передала Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм у кількох етапах допомоги після початку повномасштабного вторгнення РФ", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Читайте також: Україна та Норвегія розпочали переговори щодо безпекових гарантій

Спасибо дружескому норвежскому народу.
показати весь коментар
07.03.2024 14:30 Відповісти
Дякуємо Західних Партнерів, а особливо вдячні Українці, сусіду - Чехії!

ОПа, ОПа, ОПа, срослись…

https://dl-news.defence-line.org/?p=25147
показати весь коментар
07.03.2024 14:32 Відповісти
Чому на цьому сайті dl-news.defence-line.org немає української версії ?
показати весь коментар
07.03.2024 22:19 Відповісти
А вам шашечки чи таки, їхати?
показати весь коментар
07.03.2024 23:04 Відповісти
Судячи з https://dl-news.defence-line.org/?page_id=2 контексту , це сайт т.зв."хароших русских".
Можливо прихильники покійного "Крим не бутерброд" (с), вони ж не пишуть.
показати весь коментар
09.03.2024 02:38 Відповісти
В нас на побрехеньківський марафон виділяють в рази більше, можна закупити снарядів чи дронів на цілий рік
показати весь коментар
07.03.2024 14:42 Відповісти
Україна отримала від Японії та Норвегії $760 мільйонів. Кошти спрямують на пенсії та зарплати вчителям Джерело: https://biz.censor.net/n3475901
Норвегія планує передати Україні 10 пускових установок і 4 центри управління вогнем систем ППО NASAMS Джерело:
Уряд Норвегії виділив ще два мільярди крон (понад 170 млн євро. Частина суми піде на ********** для України) на збільшення виробничих потужностей в оборонній промисловості країни Джерело:
До Данії прибули норвезькі F-16 для навчання українських льотчиків Джерело:
Норвегія оголосила про додаткову фінансову та гуманітарну допомогу Україні на суму 800 мільйонів доларів Джерело:
тощо
показати весь коментар
07.03.2024 19:59 Відповісти
Vielen Dank, Wikinger!
показати весь коментар
07.03.2024 14:43 Відповісти
от дивлюсь я на суворі північні народи - Норвегія, Данія, Швеція, Прибалтика - мовчки, без кіпішу дають все що мають і не мають. ніхто кордони не блокує, ніхто закони не тягає по півроку - давати чи не давати...
от де справжні союзники..
показати весь коментар
07.03.2024 15:20 Відповісти
чому про Фінляндію забули?
показати весь коментар
07.03.2024 16:31 Відповісти
 
 