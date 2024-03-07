Норвегія виділила $153 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Норвегія виділила до 1,6 мільярда норвезьких крон (153 мільйонів доларів) на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України в третіх країнах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.

"Україна має нагальну потребу у великій кількості артилерійських боєприпасів для протидії російській агресивній війні. Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу, організовану Чеською Республікою, щоб якнайшвидше забезпечити Україну такими необхідними артилерійськими боєприпасами", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Чехія виступила з ініціативою надати Україні до 1 мільйона 155-міліметрових артилерійських снарядів та інших видів артилерійських боєприпасів. Реалізація цієї ініціативи залежить від об'єднання зусиль кількох країн-членів Альянсу для забезпечення фінансування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники зібрали майже всю суму, необхідну для ініціативи Чехії щодо постачання 800 тис. боєприпасів Україні, - Bloomberg

Зазначається, що Норвегія у співпраці з кількома іншими членами Альянсу вирішила зробити свій внесок.

"Для уряду важливо, що військова підтримка країни допомагає задовольнити потреби, які є пріоритетними для України в її оборонній боротьбі. Норвегія передала Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм у кількох етапах допомоги після початку повномасштабного вторгнення РФ", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Читайте також: Україна та Норвегія розпочали переговори щодо безпекових гарантій