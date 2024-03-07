Союзники все ще довіряють Німеччині попри злиті переговори про Taurus, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він не вважає, що довіра союзників до Німеччини постраждала через нещодавно оприлюднену росіянами розмову керівників німецьких ВПС про ракети Taurus для України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За його словами, він "дуже впевнений, що довіра між Німеччиною та її союзниками й друзями настільки велика, що те, що там сталося, не вплине на цю довіру".

"Всі, з ким ми напряму говорили, повідомили про це. І я думаю, що ми можемо на це спиратися", - зазначив Шольц.

Системи Taurus та перехоплення РФ секретних переговорів керівництва німецьких ВПС, ймовірно, обговорюватимуть 13 березня у Бундестазі, де канцлер ФРН відповідатиме на запитання депутатів.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.