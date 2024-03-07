УКР
Союзники все ще довіряють Німеччині попри злиті переговори про Taurus, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він не вважає, що довіра союзників до Німеччини постраждала через нещодавно оприлюднену росіянами розмову керівників німецьких ВПС про ракети Taurus для України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За його словами, він "дуже впевнений, що довіра між Німеччиною та її союзниками й друзями настільки велика, що те, що там сталося, не вплине на цю довіру".

"Всі, з ким ми напряму говорили, повідомили про це. І я думаю, що ми можемо на це спиратися", - зазначив Шольц.

Читайте: Шольц, імовірно, хоче, аби Київ погодився на переговори з Москвою, - Politico

Системи Taurus та перехоплення РФ секретних переговорів керівництва німецьких ВПС, ймовірно, обговорюватимуть 13 березня у Бундестазі, де канцлер ФРН відповідатиме на запитання депутатів.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Також читайте: Прем’єр Баварії Зедер розкритикував Шольца за "впертість" щодо передачі Taurus Україні: У нас є моральний інтерес допомогти

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

Німеччина (7660) шпигунство (1047) Шольц Олаф (1142)
+2
Та генерали норм - це ти Шольц як полохливии заєць
07.03.2024 14:25 Відповісти
+1
може хай щось прокоментують самі союзники?
07.03.2024 14:28 Відповісти
+1
"Все ще??" - наче докір якийсь звучить..
07.03.2024 14:36 Відповісти
Та генерали норм - це ти Шольц як полохливии заєць
07.03.2024 14:25 Відповісти
може хай щось прокоментують самі союзники?
07.03.2024 14:28 Відповісти
Шольцить.
07.03.2024 14:30 Відповісти
Це він про росію "союзники"?
07.03.2024 14:35 Відповісти
наче виправдовується
07.03.2024 14:38 Відповісти
"Все ще??" - наче докір якийсь звучить..
07.03.2024 14:36 Відповісти
брехня! ти ж це і злив.
07.03.2024 14:38 Відповісти
Московити ноги витирають об Німеччину та її громадян, а Шольц декілька ракет шкодує.
07.03.2024 14:40 Відповісти
За його словами, він "дуже впевнений, що довіра між Німеччиною та її союзниками й друзями настільки велика, що те, що там сталося, не вплине на цю довіру". Шольц, завербований рашистами так само,як бувша канцлер Меркель. І ЙОГО РІШЕННЯ НЕ НАДАВАТИ @TAURUS @ Україні практично є виконанням команди куйла всія 3,14дерації.своєму німецькому васалові -Штольцу.Це рішення також дає розуміння союзникам фріцляндії ,що "штольц" прорашистський щур в ЄС.котрому не можна довіряти
07.03.2024 15:05 Відповісти
Штазі не варто довіряти.
07.03.2024 16:23 Відповісти
Лишить в спокої Шольца, в Україні був розроблений аналог тТаурусу Сапсан.
Де він блт???
07.03.2024 16:48 Відповісти
 
 