УКР
Новини
Путіна переслідують за воєнні злочини, і на нього чекає трибунал у Гаазі, - фон дер Ляєн

Російський диктатор Володимир Путін має відповісти за воєнні злочини. ЄС не припинятиме підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові перед конгресом Європейської народної партії.

"Путін несе відповідальність за смерть Олексія Навального. І було неймовірно бачити мужність тих, хто був присутній на похороні Навального. Одна зі сміливих жінок, які брали участь, сказала, що Навальний пожертвував собою, щоб врятувати країну, а Путін пожертвував країною, щоб врятувати себе", – зазначила  президентка Єврокомісії.

Вона також наголосила, що "Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

"Немає більш актуального питання, ніж Україна. Я була у Бучі після звільнення міста, мішки для трупів не забуду. Невинні мирні жителі, молоді та старі, вбиті путінськими солдатами. Я не забуду зневірених батьків, чиї діти були викрадені Росією. У мене, як у матері та бабусі, серце обливається кров'ю, коли я чую ці історії", – сказала фон дер Ляєн у своїй промові на конгресі ЄНП у Бухаресті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа не дозволить Україні програти, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії також заявила, що Росія "зруйнувала будинки, лікарні та дитячі садки, але не змогла зруйнувати мрію (...) про вільну і процвітаючу Україну в самому серці ЄС".

"Навіть сьогодні, друзі, ця мрія продовжує жити. І в Республіці Молдова, і в Грузії, і на Західних Балканах. І разом вони втілять цю мрію в реальність. Це те, у що вірять ЄНП і Європа", – додала вона.

Топ коментарі
+6
Потужно, плешивий недомірок вбив сотні тисяч народу України і на нього чекає суд в Гаазі. Допомагайте військами, зброєю, санкціями і тоді, може, цей виродок доживе до суду, а так просто здохне.
показати весь коментар
07.03.2024 14:35 Відповісти
+5
"Путін несе відповідальність за смерть Олексія Навального..." - ну чьо, потужно, блд. Це найгірше, що зробив прутін...
показати весь коментар
07.03.2024 14:31 Відповісти
+4
Захід обсцикається від одного чиху *****, який, в біса, трибунал? Заочно засудите?
За всратого навального небутерброда, який вам виявився дорожче, ніж тисячі вбитих українців? Лицеміри.
показати весь коментар
07.03.2024 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Путін несе відповідальність за смерть Олексія Навального..." - ну чьо, потужно, блд. Це найгірше, що зробив прутін...
показати весь коментар
07.03.2024 14:31 Відповісти
Чукча?
показати весь коментар
07.03.2024 14:49 Відповісти
Та звідки ж я знаю, хто ти?
показати весь коментар
07.03.2024 15:07 Відповісти
То есть, когда кто-то протягивает тебе руку помощи, чтобы спасти тебе жизнь или просто поддержать тебя, ты начинаешь ворчать о том, что слова поддержки недостаточно точно передают твои чувства, а материальная помощь могла бы быть и побольше?
показати весь коментар
07.03.2024 18:01 Відповісти
Тоєсть, коли хтось не простягає тобі руку помочі - це не означає що через певний час він не простягне свої ноги.
Тоєсть, коли мова зайшла про путєна - в приклад його злочинів проти людства можна привести напад на Грузію, дві Чеченські війни, Сирію і аж ніяк не бутєрброда, тіпа харошево руссково, який "боровся" за все хороше і проти всього поганого.
Тоєсть, свої домисли про матєріальную помощь можеш процитувати своїм слугам і прєзідєнту.
показати весь коментар
07.03.2024 21:12 Відповісти
Тобто, ты решил, что без помощи всех стран, входящих в ЕС ты сейчас бы ворчал о ее недостаточности? Я тебя разочарую: ты бы, если жил в Украине, писал бы сейчас явку с повинной у рашистского следака, чтоб отправиться в Сибирь лет на 20. Потому что без помощи союзников, нас бы тут всех перебили за полгода - банально из-за недостатка оружия и снарядов.

Тобто, про Чечню, Грузию, Сирию, а еще про Молдову (ты о ней забыл упомянуть) - говорили другие люди в свое время, но ты ворчишь по поводу Ляйен, которая не пересказала историю с 13 века (как плешивый "историк"), и потому ты ее критикуешь? Тобто, вместо того, чтобы раскалывать общество в мордоре, расшатывая их единство, показывая, что мы осознаем, что оппозиция в рф работает против власти путлера и мы ее в этом поддерживаем, вместо этого ты сознательно уравниваешь путлера и Навального, чтобы что? Чтобы врагов у Украины на данном этапе стало как можно больше? Чтобы такие как Невзоров или Каспаров понимали, что твое отношение к путлеру и к ним идентичное, а значит нет разницы, что они говорят и что делают? Чтобы в мордоре все понимали, что им лучше поддержать фюрера, потому что их всех накажут одинаково? Может быть ты и этнических русских из РДК приравняешь к псам путлера?
И ты реально считаешь домыслами, помощь стран ЕС? Погуглил бы хоть, сколько миллиардов ЕС вкатил в Украину за порследние пару лет.

Тобто, ты, учитывая такие проблемы с критическим мышлением, намного ментально ближе к 73-м %.
показати весь коментар
08.03.2024 02:27 Відповісти
НІЧОГО ЙОМУ НЕ БУДЕ. Система покарання тримається на примусу. Злочинців затримують. Як ви його затримаєте? У вас є армія?
показати весь коментар
07.03.2024 14:33 Відповісти
У нас є армія і велике бажання є , щоби притягти цього виб@ядка
за воєнні злочини , які він вчиняє багато років поспіль проти людяності ,
але його повинні взяти за дупу його люди , а не такі ж виродки , як він 😡
показати весь коментар
07.03.2024 14:44 Відповісти
нема в нас можливості це зробити - в нас нема Армії в 4-5 млн, нема 3-4 000 абрамсів, нема домінування в повітрі І не буде в найближчі років 100 - бо ми нища корумпована вимираюча нація. Китай може і США - але їм це нафіг не треба
показати весь коментар
07.03.2024 14:58 Відповісти
НАТО ще може. Але їм теж не треба.
показати весь коментар
07.03.2024 15:17 Відповісти
Потужно, плешивий недомірок вбив сотні тисяч народу України і на нього чекає суд в Гаазі. Допомагайте військами, зброєю, санкціями і тоді, може, цей виродок доживе до суду, а так просто здохне.
показати весь коментар
07.03.2024 14:35 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 14:56 Відповісти
Мілошевич, Чаушеску, Каддафі, Хусейн, Берлусконі, уже чекають, оту істоту прутіна, від сруськага міра!!
Смерть окупантам московським в Україні !,
показати весь коментар
07.03.2024 14:40 Відповісти
очередные вскукареки подвезли
показати весь коментар
07.03.2024 14:41 Відповісти
Путін *****. Памʼятай про це пітар кацапський.
показати весь коментар
07.03.2024 14:50 Відповісти
да понятно что он *****. Любишь почитывать вскукареки?
показати весь коментар
07.03.2024 14:52 Відповісти
Він *****, а ти дегенерат.
показати весь коментар
07.03.2024 16:12 Відповісти
А ты, наверное, сделал для Украины столько, что можешь себе позволить вот так комментировать слова поддержки Украины от руководства ЕС? А поделись-ка, почему твои слова - это не кукарек?
показати весь коментар
07.03.2024 18:04 Відповісти
Захід обсцикається від одного чиху *****, який, в біса, трибунал? Заочно засудите?
За всратого навального небутерброда, який вам виявився дорожче, ніж тисячі вбитих українців? Лицеміри.
показати весь коментар
07.03.2024 14:42 Відповісти
"стільки, скільки потрібно" - скільки можна казати ці погані слова?
показати весь коментар
07.03.2024 14:44 Відповісти
от насмішили...чекає трибунал... Ага-нєдаждьотісь....
)(уйло посмертно буде царювати.
І ще,.... Хто сидить за ґратами за збиття Боїнга МН17 ?
показати весь коментар
07.03.2024 15:11 Відповісти
самі собі казки розповідають,і в це вірять...чи може вважають що ми в це повіримо?
показати весь коментар
07.03.2024 15:13 Відповісти
Базар в стиле "шоб он провалился" не красит политиков.
показати весь коментар
07.03.2024 15:18 Відповісти
Гаазкамера...
показати весь коментар
07.03.2024 15:28 Відповісти
Бла бла бла.
показати весь коментар
07.03.2024 17:16 Відповісти
Поменяй имя на "владимир", что уже там скрывать.
показати весь коментар
07.03.2024 18:02 Відповісти
 
 