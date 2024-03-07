Путіна переслідують за воєнні злочини, і на нього чекає трибунал у Гаазі, - фон дер Ляєн
Російський диктатор Володимир Путін має відповісти за воєнні злочини. ЄС не припинятиме підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові перед конгресом Європейської народної партії.
"Путін несе відповідальність за смерть Олексія Навального. І було неймовірно бачити мужність тих, хто був присутній на похороні Навального. Одна зі сміливих жінок, які брали участь, сказала, що Навальний пожертвував собою, щоб врятувати країну, а Путін пожертвував країною, щоб врятувати себе", – зазначила президентка Єврокомісії.
Вона також наголосила, що "Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".
"Немає більш актуального питання, ніж Україна. Я була у Бучі після звільнення міста, мішки для трупів не забуду. Невинні мирні жителі, молоді та старі, вбиті путінськими солдатами. Я не забуду зневірених батьків, чиї діти були викрадені Росією. У мене, як у матері та бабусі, серце обливається кров'ю, коли я чую ці історії", – сказала фон дер Ляєн у своїй промові на конгресі ЄНП у Бухаресті.
Президентка Єврокомісії також заявила, що Росія "зруйнувала будинки, лікарні та дитячі садки, але не змогла зруйнувати мрію (...) про вільну і процвітаючу Україну в самому серці ЄС".
"Навіть сьогодні, друзі, ця мрія продовжує жити. І в Республіці Молдова, і в Грузії, і на Західних Балканах. І разом вони втілять цю мрію в реальність. Це те, у що вірять ЄНП і Європа", – додала вона.
Тоєсть, коли мова зайшла про путєна - в приклад його злочинів проти людства можна привести напад на Грузію, дві Чеченські війни, Сирію і аж ніяк не бутєрброда, тіпа харошево руссково, який "боровся" за все хороше і проти всього поганого.
Тоєсть, свої домисли про матєріальную помощь можеш процитувати своїм слугам і прєзідєнту.
Тобто, про Чечню, Грузию, Сирию, а еще про Молдову (ты о ней забыл упомянуть) - говорили другие люди в свое время, но ты ворчишь по поводу Ляйен, которая не пересказала историю с 13 века (как плешивый "историк"), и потому ты ее критикуешь? Тобто, вместо того, чтобы раскалывать общество в мордоре, расшатывая их единство, показывая, что мы осознаем, что оппозиция в рф работает против власти путлера и мы ее в этом поддерживаем, вместо этого ты сознательно уравниваешь путлера и Навального, чтобы что? Чтобы врагов у Украины на данном этапе стало как можно больше? Чтобы такие как Невзоров или Каспаров понимали, что твое отношение к путлеру и к ним идентичное, а значит нет разницы, что они говорят и что делают? Чтобы в мордоре все понимали, что им лучше поддержать фюрера, потому что их всех накажут одинаково? Может быть ты и этнических русских из РДК приравняешь к псам путлера?
И ты реально считаешь домыслами, помощь стран ЕС? Погуглил бы хоть, сколько миллиардов ЕС вкатил в Украину за порследние пару лет.
Тобто, ты, учитывая такие проблемы с критическим мышлением, намного ментально ближе к 73-м %.
за воєнні злочини , які він вчиняє багато років поспіль проти людяності ,
але його повинні взяти за дупу його люди , а не такі ж виродки , як він 😡
Смерть окупантам московським в Україні !,
За всратого навального небутерброда, який вам виявився дорожче, ніж тисячі вбитих українців? Лицеміри.
)(уйло посмертно буде царювати.
І ще,.... Хто сидить за ґратами за збиття Боїнга МН17 ?