МЗС РФ викликало посла США Трейсі і пригрозило видворенням дипломатів за "спроби втручання у внутрішні справи країни"

У четвер, 7 березня, Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США в Москві Лінн Трейсі й попередило її про можливу висилку американських дипломатів, які здійснюватимуть "спроби втручання у внутрішні справи РФ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС РФ.

Зазначається, що 7 березня МЗС Росії повідомило Трейсі про визнання небажаними в Російській Федерації трьох некомерційних організацій США ("Американські ради з міжнародної освіти", "Культурні перспективи" та "Інститут міжнародної освіти"), які, мовляв, мають на меті "рекрутування агентів впливу під прикриттям освітніх і культурних обмінів".

Трейсі вручено офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності зазначених НКО.

"Особливо наголошено, що спроби втручання у внутрішні справи Російської Федерації, включно з підривними акціями та поширенням дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції (так пропаганда Кремля називає війну РФ проти України - ред.), жорстко й рішуче припинятимуться аж до видворення в статусі "persona non grata" причетних до подібних дій співробітників посольства США", - йдеться у повідомленні російського МЗС.

Москва оприлюднила це попередження напередодні президентських виборів 15 - 17 березня, на яких, як очікується, перемогу знову здобуде російський диктатор Володимир Путін.

