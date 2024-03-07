МЗС РФ викликало посла США Трейсі і пригрозило видворенням дипломатів за "спроби втручання у внутрішні справи країни"
У четвер, 7 березня, Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США в Москві Лінн Трейсі й попередило її про можливу висилку американських дипломатів, які здійснюватимуть "спроби втручання у внутрішні справи РФ".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС РФ.
Зазначається, що 7 березня МЗС Росії повідомило Трейсі про визнання небажаними в Російській Федерації трьох некомерційних організацій США ("Американські ради з міжнародної освіти", "Культурні перспективи" та "Інститут міжнародної освіти"), які, мовляв, мають на меті "рекрутування агентів впливу під прикриттям освітніх і культурних обмінів".
Трейсі вручено офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності зазначених НКО.
"Особливо наголошено, що спроби втручання у внутрішні справи Російської Федерації, включно з підривними акціями та поширенням дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції (так пропаганда Кремля називає війну РФ проти України - ред.), жорстко й рішуче припинятимуться аж до видворення в статусі "persona non grata" причетних до подібних дій співробітників посольства США", - йдеться у повідомленні російського МЗС.
Москва оприлюднила це попередження напередодні президентських виборів 15 - 17 березня, на яких, як очікується, перемогу знову здобуде російський диктатор Володимир Путін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Реакція США буде дзеркальна- усіх кацапов з пляжу!
кацапи - реально дебіли
Лимонадный Джо (відредаговано)
на дух не переносять квасні дух свободи
Запитайте про це у вашого безпосереднього начальника у Вашингтоні. Особливо після 18.03.24.
чучхе - є.
******** вічний лідер - є.
репресії - є.
політв'язні - є.
пропаганда брехні - є.
Пересратися з усім світом окрім таких самих помийок - є.
Бряцати ядерною ялдою при нагоді та без, залякуючи сусідів - є.
В своїх новинах перемогти США, НАТО та весь світ - є.
Незабаром і до поїдання трави дійде і інших ніштяків прекрасного північнокорейського ладу. Ото вже лапті заживуть!