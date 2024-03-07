УКР
МЗС РФ викликало посла США Трейсі і пригрозило видворенням дипломатів за "спроби втручання у внутрішні справи країни"

У четвер, 7 березня, Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США в Москві Лінн Трейсі й попередило її про можливу висилку американських дипломатів, які здійснюватимуть "спроби втручання у внутрішні справи РФ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС РФ.

Зазначається, що 7 березня МЗС Росії повідомило Трейсі про визнання небажаними в Російській Федерації трьох некомерційних організацій США ("Американські ради з міжнародної освіти", "Культурні перспективи" та "Інститут міжнародної освіти"), які, мовляв, мають на меті "рекрутування агентів впливу під прикриттям освітніх і культурних обмінів".

Трейсі вручено офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності зазначених НКО.

"Особливо наголошено, що спроби втручання у внутрішні справи Російської Федерації, включно з підривними акціями та поширенням дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції (так пропаганда Кремля називає війну РФ проти України - ред.), жорстко й рішуче припинятимуться аж до видворення в статусі "persona non grata" причетних до подібних дій співробітників посольства США", - йдеться у повідомленні російського МЗС.

Москва оприлюднила це попередження напередодні президентських виборів 15 - 17 березня, на яких, як очікується, перемогу знову здобуде російський диктатор Володимир Путін.

+14
Слово вибори потрібно брати в лапки ...
07.03.2024 14:47 Відповісти
07.03.2024 14:47 Відповісти
+10
Пора вже й американцям викурювати кацапську агентуру з дипмісій
07.03.2024 14:50 Відповісти
07.03.2024 14:50 Відповісти
+10
Особливо із штаб-квартири ООН. Там і так кожні четверо з пяти агенти, а кожен пятий - диверсант.
07.03.2024 14:54 Відповісти
07.03.2024 14:54 Відповісти
Слово вибори потрібно брати в лапки ...
07.03.2024 14:47 Відповісти
07.03.2024 14:47 Відповісти
і поруч так звану "сво" тако ж ...
07.03.2024 14:50 Відповісти
07.03.2024 14:50 Відповісти
Слово вибори треба взагалі прибрати. А говорити правильно, на росіі вибори *****
07.03.2024 14:59 Відповісти
07.03.2024 14:59 Відповісти
"сво" потрібно брати в лапки" а слово "вибори" стосовно касапів взагалі не треба вживати. Там не вибори, а оголошення процедури рішення про чергове продовження влади диктатора. Років сорок тому якраз в ці дні березня ми проходили таке, ще будучи в складі однієї метрополії.
07.03.2024 15:00 Відповісти
07.03.2024 15:00 Відповісти
Та хоть усіх висилайте !

Реакція США буде дзеркальна- усіх кацапов з пляжу!
07.03.2024 15:19 Відповісти
07.03.2024 15:19 Відповісти
Козні запада.
07.03.2024 14:47 Відповісти
07.03.2024 14:47 Відповісти
Пора вже й американцям викурювати кацапську агентуру з дипмісій
07.03.2024 14:50 Відповісти
07.03.2024 14:50 Відповісти
Особливо із штаб-квартири ООН. Там і так кожні четверо з пяти агенти, а кожен пятий - диверсант.
07.03.2024 14:54 Відповісти
07.03.2024 14:54 Відповісти
Сором
07.03.2024 14:52 Відповісти
07.03.2024 14:52 Відповісти
кацапам не відомо таке поняття як "сором" !!! кацап неначе свиня, пусти його під стіл, воно лізе на стіл ...
07.03.2024 14:53 Відповісти
07.03.2024 14:53 Відповісти
+100500.
07.03.2024 15:56 Відповісти
07.03.2024 15:56 Відповісти
..пипець Омєрікє
кацапи - реально дебіли
07.03.2024 14:56 Відповісти
07.03.2024 14:56 Відповісти
"Здесь пахнет виски, развратными женщинами и... демократией !"
Лимонадный Джо (відредаговано)

на дух не переносять квасні дух свободи
07.03.2024 14:56 Відповісти
07.03.2024 14:56 Відповісти
які там президентські вибори на росії, це ж смішно, вибори путіна це вже ближче до теми, а взагалі то це дешевий цирк за великі гроші..., хоча нехай витрачають...
07.03.2024 14:57 Відповісти
07.03.2024 14:57 Відповісти
Пані Трейсі, ви після такого знову вручите йухлуватому недомірку вірчі грамоти?

Запитайте про це у вашого безпосереднього начальника у Вашингтоні. Особливо після 18.03.24.
07.03.2024 15:05 Відповісти
07.03.2024 15:05 Відповісти
Найкраще покарання для раССєї, це забити на них куй..
07.03.2024 15:06 Відповісти
07.03.2024 15:06 Відповісти
Сейчас наверное сидит и молится - хоть бы выслали, хоть бы выслали, хоть бы побыстрее выслали, лучше уж где нибудь в центральной Африке, чем на этих болотах
07.03.2024 15:11 Відповісти
07.03.2024 15:11 Відповісти
Звичайна Корея, північніше Північної.
чучхе - є.
******** вічний лідер - є.
репресії - є.
політв'язні - є.
пропаганда брехні - є.
Пересратися з усім світом окрім таких самих помийок - є.
Бряцати ядерною ялдою при нагоді та без, залякуючи сусідів - є.
В своїх новинах перемогти США, НАТО та весь світ - є.

Незабаром і до поїдання трави дійде і інших ніштяків прекрасного північнокорейського ладу. Ото вже лапті заживуть!
07.03.2024 15:14 Відповісти
07.03.2024 15:14 Відповісти
До поїдання трави там, на жаль, далеко. Річ у тім, що "поїдання трави" в чучхе-ляндії з-за того, що в них лише 17% площі країни придатне для вирощування продуктів і сг-виробництво за наявного розміру населення - не може забезпечити всіх продуктами. А в засрашці з цим все ок. В них населення зараз менше, ніж було "до революції", а стараннями червоної диктатури землі, придатної до вирощування хоч чогось - значно більше. Тож навіть якщо повністю здохне вся техніка, хім.галузь і вони повернуться до коней та "бабського приводу" (жінок замість коней/волів впрягати в плуг), то жерти їм буде що.
07.03.2024 17:20 Відповісти
07.03.2024 17:20 Відповісти
І що в тому для Америки буде поганого? расєя сама приповзе на карачках просити -- "давайцє посламі обмєняємся"
07.03.2024 16:00 Відповісти
07.03.2024 16:00 Відповісти
 
 