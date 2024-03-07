Норвегія долучилася до коаліції на підтримку протиповітряної оборони України, - міністр оборони Грам

Норвегія долучилася до коаліції з протиповітряної оборони України від російських літаків і ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.

"Норвегія приєднується до угоди про наміри щодо підтримки України у сфері протиповітряної оборони від літаків і ракет. Протиповітряна оборона є одним із напрямів, якому приділяється особлива увага серед країн, що надають військову підтримку Україні", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що для Осло цілком природно бути частиною такої коаліції з протиповітряної оборони.

"Норвезький NASAMS щодня робить свій внесок у порятунок українських життів і захист критично важливої інфраструктури", - наголосив він.

Цієї зими було створено кілька коаліцій для надання військової підтримки Україні. Уряд Норвегії ухвалив рішення про участь країни у трьох таких коаліціях: морській коаліції, яку Норвегія очолює разом із Великою Британією, коаліції винищувачів F-16, у рамках якої Норвегія надасть бойові літаки й навчить український персонал роботі із системою, і коаліції ППО, яку очолюють Німеччина та Франція.

"Ми сказали, що будемо підтримувати (Україну - ред.) там, де це найбільш необхідно. Протиповітряна оборона є одним із пріоритетів України. Вона абсолютно необхідна для захисту військових підрозділів, міст і критично важливої інфраструктури", - додав міністр оборони Норвегії.

