США перевіряють, чи дійсно SpaceX Маска надала російським окупантам можливість користуватися Starlink
Двоє конгресменів-демократів ініціювали розслідування щодо компанії американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX через застосування терміналів супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами у війні проти України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Washington Post.
Демократи Джеймі Раскін і Роберт Гарсія стурбовані повідомленнями української розвідки щодо використання російськими загарбниками Starlink.
Вони надіслали президентці SpaceX Гвінн Шотвелл листа з проханням прояснити ситуацію. Та попередили, що імовірне використання Росією Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".
"Ми стурбовані тим, що ви, можливо, не маєте належних запобіжних заходів і політики", - йдеться у документі, який цитує WP.
Нагадаємо, 11 грудня ГУР Міноборони опублікувало аудіоперехоплення, згідно з яким Росія використовує на тимчасово окупованих територіях супутникові пристрої Starlink. Маск заявив тоді, що SpaceX не продавав Starlink Росії, ані прямо, ані опосередковано. Втім, за даними розвідки, росіяни купують термінали в арабських країнах. Крім того, за даними ЗМІ, в Росії їх "спеціально для СВО" продають приватні продавці. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, його відомство співпрацює зі SpaceX, щоб відключити Starlink у росіян.
Бо тут йдеться про походження перекапіталізованого бренду "Elon Reeve Musk", що вже задіяний у світовфй політиці по повній, а не про якийсь бізнесінтерес чи право.
До-речі, все описане Вами щодо Старлінку - не зовсім те. Бо цінним є сам сервіс, а самЕ "залізо" купується лише для його підключення і функціонування.
Тож, перевірка інформації про ймовірне підключення абонентів Старлінку на теренах пітьми є доцільною, адже офіційно такої опції начебто не існувало. І якщо виявиться, що Старлінк дійсно задіяний на пітьмі й працює на її перемогу проти України, тоді це остаточно підтвердить вислрвлене вище припущення про істинного бенефіціара зазначеного бренду.
Хер ви шо зробите!
Тимпаче Маск вже має досвід
"Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму торік, щоб перешкодити українській таємній операції проти російського військово-морського флоту. Про це в новій біографії засновника компанії SpaceX пише Волтер Айзексон, повідомляє CNN".
Нарешті, до америнців почало доходити, що Маск - це кацапський шпигун та трампівська прокладка між владою та грошима, це якщо Трамп переможе завдяки грошам Маска , то це буде наймасштабніший корупційний інцидент, який дозволить найбагатшему наріку-аутисту мати кишенькового президента Америки.