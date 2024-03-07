УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4642 відвідувача онлайн
Новини
4 075 33

США перевіряють, чи дійсно SpaceX Маска надала російським окупантам можливість користуватися Starlink

маск

Двоє конгресменів-демократів ініціювали розслідування щодо компанії американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX через застосування терміналів супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами у війні проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Washington Post.

Демократи Джеймі Раскін і Роберт Гарсія стурбовані повідомленнями української розвідки щодо використання російськими загарбниками Starlink.

Читайте: Трамп зустрічався з Маском: шукав гроші на вибори, - NYT

Вони надіслали президентці SpaceX Гвінн Шотвелл листа з проханням прояснити ситуацію. Та попередили, що імовірне використання Росією Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".

"Ми стурбовані тим, що ви, можливо, не маєте належних запобіжних заходів і політики", - йдеться у документі, який цитує WP.

Також читайте: Маск заявив, що Путін не може програти у війні проти України та виступив проти схвалення Сенатом допомоги Києву

Нагадаємо, 11 грудня ГУР Міноборони опублікувало аудіоперехоплення, згідно з яким Росія використовує на тимчасово окупованих територіях супутникові пристрої Starlink. Маск заявив тоді, що SpaceX не продавав Starlink Росії, ані прямо, ані опосередковано. Втім, за даними розвідки, росіяни купують термінали в арабських країнах. Крім того, за даними ЗМІ, в Росії їх "спеціально для СВО" продають приватні продавці. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, його відомство співпрацює зі SpaceX, щоб відключити Starlink у росіян.

Автор: 

росія (67230) США (24064) Маск Ілон (703) Starlink (276)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Очухались!!! Пустить неврастеника и наркомана в гос-безопасность (космос, связь) Штатов верх идиотизма или саботажа.
показати весь коментар
07.03.2024 15:50 Відповісти
+5
Йому ФСБ звання підвищили.
показати весь коментар
07.03.2024 15:25 Відповісти
+5
Любителя путлєра і кокса пора позбавити його майна!!! Було б не погано!!! Воно взагалі останнім часом зіпсулося!!!
показати весь коментар
07.03.2024 15:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йому ФСБ звання підвищили.
показати весь коментар
07.03.2024 15:25 Відповісти
Знов мастурбовані...
показати весь коментар
07.03.2024 15:26 Відповісти
ілоша, дарма ти біля рудого терся! у Білому Дому ще Діду сидить...
показати весь коментар
07.03.2024 15:30 Відповісти
Маск цікава людина. Він занадто незалежний для будь-якого суспільства. (Коментар не відноситься до проблематики використання Starlink. Зрозуміло, що його хто завгодно може використовувати).
показати весь коментар
07.03.2024 15:31 Відповісти
Немає ніякого "Ілона Маска"(с), а є управитель капіталами й активами рашистської пітьми і особисто ***** у сфері високорозвинутих технологій і соціальної мережі X (як першої букви назви справжнього її бенефіціара).
показати весь коментар
07.03.2024 15:41 Відповісти
При тому що Маск це прокацапська тварина його пости читав ?
показати весь коментар
07.03.2024 17:15 Відповісти
Це Ви на емоції "відключились" від суті.
Бо тут йдеться про походження перекапіталізованого бренду "Elon Reeve Musk", що вже задіяний у світовфй політиці по повній, а не про якийсь бізнесінтерес чи право.
До-речі, все описане Вами щодо Старлінку - не зовсім те. Бо цінним є сам сервіс, а самЕ "залізо" купується лише для його підключення і функціонування.
Тож, перевірка інформації про ймовірне підключення абонентів Старлінку на теренах пітьми є доцільною, адже офіційно такої опції начебто не існувало. І якщо виявиться, що Старлінк дійсно задіяний на пітьмі й працює на її перемогу проти України, тоді це остаточно підтвердить вислрвлене вище припущення про істинного бенефіціара зазначеного бренду.
показати весь коментар
07.03.2024 17:21 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 16:31 Відповісти
І що ж тут перевіряти?! Він сам їм це запропонував! Бабло ж треба якось дерибанити. А яким чином і ціною, байдуже. У русні Старлінки контейнерами знаходили!
показати весь коментар
07.03.2024 15:32 Відповісти
Копати під Маска, копати і ще раз копати. Не вірте у казки, що він їздив до маскви начеб-то ракети купувати. Завербували його там як піддать. І підкупили біткоїнами, бо неможливо перевірити їх походження. Ідеальний хабар у астрономічній сумі. І тепер цей покидьок хоче профінансувати разом і з х#йлом Трампа. Маск - це найнебезпечніший ворог, навіть небезпечніше х#йла та Трампа, бо він самий могутній бо найбагатша людина у світі. Як би це не було можливо, але треба таки його дістати.
показати весь коментар
07.03.2024 15:35 Відповісти
Любителя путлєра і кокса пора позбавити його майна!!! Було б не погано!!! Воно взагалі останнім часом зіпсулося!!!
показати весь коментар
07.03.2024 15:37 Відповісти
І що ,якшо надав? Маска посадять ?
Хер ви шо зробите!
показати весь коментар
07.03.2024 15:42 Відповісти
мани, скажені мани.... величезні штрафи часом гірше ніж тюрми
показати весь коментар
07.03.2024 16:22 Відповісти
Так вже ж писали, що цього недоумка "обработалі" кацапи.
показати весь коментар
07.03.2024 15:47 Відповісти
Маск звісно, тут нема питань. Але якщо в нас старлінки покупають волонтери і використовують, то як відрізнити іх от кацапских, які через 5 км працюють, які так само куплені приватними особами?
показати весь коментар
07.03.2024 15:49 Відповісти
Та має ж бути якийсь вайт лист , більш складний аніж просто "країна купівлі + локація використання".
показати весь коментар
07.03.2024 15:53 Відповісти
Думаю не важко відключити будь який термінал віддалено.
Тимпаче Маск вже має досвід
"Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму торік, щоб перешкодити українській таємній операції проти російського військово-морського флоту. Про це в новій біографії засновника компанії SpaceX пише Волтер Айзексон, повідомляє CNN".
показати весь коментар
07.03.2024 15:57 Відповісти
У каждого терминала есть свой номер, и не один. В смысле по разным способам идентификации. Нужно просто собрать номера украинских терминалов, отправить их в Старлинк с просьбой отключить все остальные в тех районах
показати весь коментар
07.03.2024 16:00 Відповісти
И кто это должен сделать? У нас есть уже готовый список наших устройств и мы уже передали с просьбой все остальное отключить? Если так - то вина полностью Маска. А если не передали - то притензии уже к нам.
показати весь коментар
07.03.2024 16:18 Відповісти
Очухались!!! Пустить неврастеника и наркомана в гос-безопасность (космос, связь) Штатов верх идиотизма или саботажа.
показати весь коментар
07.03.2024 15:50 Відповісти
Ну справедливости ради никто его никуда не пускал - у него дополнительные частные спутники к уже существующим. То етсь никто не запрещает пользоваться другими, не его.
показати весь коментар
07.03.2024 16:19 Відповісти
У тебя есть копия заключения психиатров, наркологов США и ЦРУ, что он неврастеник и наркоман?
показати весь коментар
07.03.2024 16:36 Відповісти
У тебя есть копия заключения психиатров, наркологов США и ЦРУ, что ты неврастеник и наркоман?
показати весь коментар
07.03.2024 16:46 Відповісти
Независимо от данной тему доказывать должен тот, кто утверждает. А то так можно дойти до вопроса - а у твоей жены есть справка, что она не проститутка?
показати весь коментар
07.03.2024 17:00 Відповісти
Так, цей хворий нарцис має доступ до усіх таємниць та останніх технологій. Америка з ним ще буде мати горе.
показати весь коментар
07.03.2024 17:48 Відповісти
100%!!!
показати весь коментар
07.03.2024 18:15 Відповісти
До чого тут Маск? Вiн же передав контроль над Starlink уряду. А тепер вiн винний що той дав користуватися кацапам? Це така ж логiка як Байден, дiючий През, не передав нам зброю а винний... пенсiонер Трамп. Щось в вас з логiкою не те...
показати весь коментар
07.03.2024 16:34 Відповісти
Ну, шо , нарік, готуй сухарік.

Нарешті, до америнців почало доходити, що Маск - це кацапський шпигун та трампівська прокладка між владою та грошима, це якщо Трамп переможе завдяки грошам Маска , то це буде наймасштабніший корупційний інцидент, який дозволить найбагатшему наріку-аутисту мати кишенькового президента Америки.
показати весь коментар
07.03.2024 17:22 Відповісти
Мене цікавить тільки одне чому наші спец служби ще не вбили його невже так важко знайти виконавців або привезти їх і вбити його бажано жорстоко сумно що він ще живий
показати весь коментар
07.03.2024 17:35 Відповісти
От і я дивуюсь, чому ваші спецслужби ще не вбили Маска. Навального вбили, Нємцова вбили, а Маска ніт. Вам треба знайти мішкіна та чєпигу і дати їм завдання, щоб вбивали як справжні шкуродери, ну як кацапи **********.
показати весь коментар
07.03.2024 17:46 Відповісти
Тобто маск після всього негативного, що зробив для України не заслужив на смерть?
показати весь коментар
07.03.2024 18:04 Відповісти
Этот гондон должен в месте с трампом сидеть за решеткой, но когда есть большие деньги то до лампочки те законы.
показати весь коментар
07.03.2024 20:16 Відповісти
 
 