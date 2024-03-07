США перевіряють, чи дійсно SpaceX Маска надала російським окупантам можливість користуватися Starlink

Двоє конгресменів-демократів ініціювали розслідування щодо компанії американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX через застосування терміналів супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами у війні проти України.

Демократи Джеймі Раскін і Роберт Гарсія стурбовані повідомленнями української розвідки щодо використання російськими загарбниками Starlink.

Вони надіслали президентці SpaceX Гвінн Шотвелл листа з проханням прояснити ситуацію. Та попередили, що імовірне використання Росією Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".

"Ми стурбовані тим, що ви, можливо, не маєте належних запобіжних заходів і політики", - йдеться у документі, який цитує WP.

Нагадаємо, 11 грудня ГУР Міноборони опублікувало аудіоперехоплення, згідно з яким Росія використовує на тимчасово окупованих територіях супутникові пристрої Starlink. Маск заявив тоді, що SpaceX не продавав Starlink Росії, ані прямо, ані опосередковано. Втім, за даними розвідки, росіяни купують термінали в арабських країнах. Крім того, за даними ЗМІ, в Росії їх "спеціально для СВО" продають приватні продавці. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, його відомство співпрацює зі SpaceX, щоб відключити Starlink у росіян.