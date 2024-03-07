Підтримка України з боку Франції "не має меж і червоних ліній", - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підтримка України від його країни не має ані меж, ані червоних ліній.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Depeche.

Емманюель Макрон зустрічається з лідерами партій, щоб обговорити війну в Україні напередодні парламентського голосування і після того, як порушив питання про можливість присутності військ в Україні.

Французький лідер наголосив, що "не має ніяких меж" і "ніяких червоних ліній" для підтримки Францією України, яка перебуває у стані війни з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон закликав союзників не бути боягузами щодо війни України