4 333 35
Підтримка України з боку Франції "не має меж і червоних ліній", - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підтримка України від його країни не має ані меж, ані червоних ліній.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Depeche.
Емманюель Макрон зустрічається з лідерами партій, щоб обговорити війну в Україні напередодні парламентського голосування і після того, як порушив питання про можливість присутності військ в Україні.
Французький лідер наголосив, що "не має ніяких меж" і "ніяких червоних ліній" для підтримки Францією України, яка перебуває у стані війни з Росією.
Якщо вже так, то його "піздьож" зараз дуже напрягає кацапів і стимулює союзників до більш рішучих дій на НАШ захист.
Але до декого це ще не зовсім доходить.
"Макрон больше перепугал лидеров ЕС а те вместо того что бы хотя бы нейтрально обозначить свои позиции сразу рванули оправдываться и все отрицать на радость Путину."
чесно я сам з самого початку думав що то норм варіант для закінчення війни, на цій лінії ЛБЗ, введенням "голубих" касок..Але це виявилось простим популістичним ******** мікрона, після якого всі побігли наввипередки запевняти ***** що їх військ не буде на території України.
але Шольц - красень по-любому, а щодо "торусів" - то не варто стільки мегагаласу-істерики навколо тихо-делікатних тем.....
зебіли-учОниє-заочники цього вже ніколи не зрозуміють, не встигнуть