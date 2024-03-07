УКР
Підтримка України з боку Франції "не має меж і червоних ліній", - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підтримка України від його країни не має ані меж, ані червоних ліній.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Depeche.

Емманюель Макрон зустрічається з лідерами партій, щоб обговорити війну в Україні напередодні парламентського голосування і після того, як порушив питання про можливість присутності військ в Україні.

Французький лідер наголосив, що "не має ніяких меж" і "ніяких червоних ліній" для підтримки Францією України, яка перебуває у стані війни з Росією.

Автор: 

Франція (3146) підтримка (637) Макрон Емманюель (1568)
+23
Здається, що в Європі з'явився новий лідер.
07.03.2024 15:50 Відповісти
+16
Щось в ньому чоловіче з'явилось. І це добре.
07.03.2024 15:53 Відповісти
+16
Похоже что Макрон оказался воином, а-не шольцем.
07.03.2024 15:53 Відповісти
новий ****** на противагу Зелі
07.03.2024 15:55 Відповісти
А ви хотіли б нового Рембо, як в кіно - кулемета на плече і давай косити НАШИХ ворогів замість нас?
Якщо вже так, то його "піздьож" зараз дуже напрягає кацапів і стимулює союзників до більш рішучих дій на НАШ захист.
Але до декого це ще не зовсім доходить.
07.03.2024 16:18 Відповісти


"Макрон больше перепугал лидеров ЕС а те вместо того что бы хотя бы нейтрально обозначить свои позиции сразу рванули оправдываться и все отрицать на радость Путину."
чесно я сам з самого початку думав що то норм варіант для закінчення війни, на цій лінії ЛБЗ, введенням "голубих" касок..Але це виявилось простим популістичним ******** мікрона, після якого всі побігли наввипередки запевняти ***** що їх військ не буде на території України.
07.03.2024 17:04 Відповісти
"побігли наввипередки запевняти ***** що їх військ не буде..." от бачиш в чому різниця між цивілізованим суспільством і ватним - ті живуть за законами для СВОГО народу, а інші в усіх їхніх вчинках бачуть тільки загравання перед кимось з-за кордону. Там взагалі немає такого "комплекса меншевартості", як у нас. Навпаки, вони все кажуть і роблять для СВОГО населення, для свого виборця.
07.03.2024 19:22 Відповісти
я ж і кажу триндіти не мішки носити. ось цим і займається мікрон. Допомоги як кіт наплакав а понтів на словах як у найвеличнішого підера **********
07.03.2024 20:51 Відповісти
... Напевне бункерний дід наступив на певний мозоль Макрону... Той і змінив вектор...
07.03.2024 17:40 Відповісти
за 4 африканські держави отвеимшь сказав макрон путіну
07.03.2024 15:52 Відповісти
Макрон больше перепугал лидеров ЕС а те вместо того что бы хотя бы нейтрально обозначить свои позиции сразу рванули оправдываться и все отрицать на радость Путину.
07.03.2024 15:52 Відповісти
Фигасссссееее какой прогресс!!!
07.03.2024 15:52 Відповісти
Ще-б "Ліверну ковбасу" розштовхати......
07.03.2024 15:52 Відповісти
Д'Артаньян
07.03.2024 15:53 Відповісти
Здається, навіть постава (осанка) змінилась.
07.03.2024 16:02 Відповісти
Просто хуьло розлютив Макрона
07.03.2024 20:50 Відповісти
Настоящий Дартаньян.
07.03.2024 15:53 Відповісти
Що це: нарешті помста за Африку?
07.03.2024 15:53 Відповісти
Макароша показово задзвенів тестікулами... Подивимося, що з цього вийде
07.03.2024 15:54 Відповісти
А він в любому випадку вже на коні.
07.03.2024 16:05 Відповісти
Тепер головне з нього ганебно не впасти...
07.03.2024 16:07 Відповісти
Показуха і вийде.
07.03.2024 16:06 Відповісти
Нужны Миражи с пилотами и боезапасом
07.03.2024 15:58 Відповісти
Шольц у шоці?
але Шольц - красень по-любому, а щодо "торусів" - то не варто стільки мегагаласу-істерики навколо тихо-делікатних тем.....
зебіли-учОниє-заочники цього вже ніколи не зрозуміють, не встигнуть
07.03.2024 16:03 Відповісти
Не розумію, чому всі так зациклились на тому Шольці? Хіба по всьому світові немає більше аналогів тих Таурусів чи, взагалі, ракет з кращими характеристиками і більш далекобійних?
07.03.2024 16:09 Відповісти
У Франції є літаки? Є далекобійні ракети? Є танки і артилерія? Є снаряди? Чому тоді Макрон їх нам не дає в достатній кількості і без всіляких умов і обмежень?
07.03.2024 16:04 Відповісти
5 тисяч 155 снарядів та декілька скальпів на місяць це мега допомога від мікрона, куди там тому Шольцу який надає всього в рази більше, ну крім таурусів, головне ж ******* як наш главзебіл і будеш "на коні".
07.03.2024 17:15 Відповісти
Дякуємо.
07.03.2024 16:07 Відповісти
а ядерку дадуть?
07.03.2024 16:08 Відповісти
Мокрый ,Ватамную бомбу давай !
07.03.2024 16:46 Відповісти
На фоне обоссавшегося Шольца прям Наполеон.
07.03.2024 17:24 Відповісти
якщо нема червоних лiнiй,то нехай поверне Украiнi ядерну зброю!
07.03.2024 17:46 Відповісти
Не виключено - тихо, як Ізраїлю в 60-х роках
07.03.2024 20:54 Відповісти
Якщо немає меж - то дайте літаки.
07.03.2024 18:24 Відповісти
 
 