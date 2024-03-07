Спецслужби Литви виявили компанії, які допомагають РФ обходити санкції: надають складські, транспортні та митні послуги

Росія залучає російські та білоруські компанії, які давно присутні в Литві, до схем обходу санкцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у спільному звіті контррозвідувального Департаменту державної безпеки та військової Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві оборони.

У звіті йдеться, що російські структури часто залучають російські та білоруські компанії, які давно присутні в Литві, до схем обходу санкцій.

Багато з цих компаній надають складські, транспортні та митні послуги. Вони, зокрема, допомагають експортувати до Росії компоненти для транспортного сектору, металообробне та лабораторне обладнання, електроніку, мікроелектроніку та компоненти, а також продукцію військового призначення.

"Росія докладає значних зусиль, щоб обійти міжнародні санкції, розробляючи нові схеми із залученням російських спецслужб, використовуючи контакти з компаніями, що працюють у країнах Європейського Союзу, і використовуючи російських і білоруських громадян", – зазначають відомства.

Також читайте: ЄС може запровадити проти РФ нові санкції через смерть Навального, - Bloomberg

Більшість російських та білоруських громадян, які володіють компаніями в Литві, пов'язаними зі схемами обходу санкцій, мають прямі ділові контакти в Росії та Білорусі. Їхні фірми закуповують обладнання, вироблене на Заході, і постачають його російським або білоруським компаніям, установам і дослідницьким організаціям, що працюють у стратегічних галузях, йдеться у звіті.

Крім того, деякі компанії діяли в інтересах російських структур, намагаючись забезпечити їх обладнанням для модернізації збройних сил, і отримували фінансування від компаній, пов'язаних з російською військовою промисловістю.

Також читайте: Пропозицію щодо заборони транзиту зерна з РФ треба ухвалити на рівні Євросоюзу, - прем’єрка Литви Шимоніте

У звіт також зазначається, що до організації імпорту підсанкційних товарів причетні російські спецслужби.

Оскільки російська стратегічна промисловість стикається з труднощами через санкції, "дуже ймовірно, що російські спецслужби збільшать свої зусилля із закупівлі та постачання в Росію необхідного обладнання, виробництва або технологічних інновацій", вважають у литовській розвідці.

Також були виявлені випадки, коли схеми обходу санкцій були організовані громадянами Росії, які не створили і не ведуть бізнесу в Литві, але отримали посвідку на проживання. Зазвичай вони діють як посередники, намагаючись встановити контакти з литовськими компаніями, які продають або виробляють обладнання, необхідне Росії.

Читайте: Росія з такою інтенсивністю може воювати з Україною щонайменше ще 2 роки, - розвідка Литви