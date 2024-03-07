Не можна виключати, що ракетний удар РФ по Одесі був націлений на делегацію Зеленського та Міцотакіса, - ОП

Версію про те, що ракетний удар Росії 6 березня був спрямований проти делегацій Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, не можна виключати.

Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Це (ракетний удар - ред.) дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? Не можна виключати, що це було націлено на делегацію нашого президента чи делегацію іноземного гостя", - зазначив Жовква.

Він уточнив, що ракету було запущено з території тимчасово окупованого Криму.

"Ракеті потрібно менш як три хвилини, щоб досягти цілі - майданчика одеського порту. Якби у нас було достатньо протиповітряної оборони, цю балістичну ракету можна було б перехопити", - додав Жовква.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська ракета вдарила за 500 метрів від кортежу Зеленського в Одесі, - CNN

Ракетний удар РФ по Одесі 6 березня

Під час ракетного удару РФ по Одесі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Як зазначив Зеленський, внаслідок удару військ РФ по Одесі 6 березня є загиблі та поранені.

Читайте також: Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем’єра Греції Міцотакіса: Ще одне свідчення боягузливої тактики РФ