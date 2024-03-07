Не можна виключати, що ракетний удар РФ по Одесі був націлений на делегацію Зеленського та Міцотакіса, - ОП
Версію про те, що ракетний удар Росії 6 березня був спрямований проти делегацій Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, не можна виключати.
Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Це (ракетний удар - ред.) дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? Не можна виключати, що це було націлено на делегацію нашого президента чи делегацію іноземного гостя", - зазначив Жовква.
Він уточнив, що ракету було запущено з території тимчасово окупованого Криму.
"Ракеті потрібно менш як три хвилини, щоб досягти цілі - майданчика одеського порту. Якби у нас було достатньо протиповітряної оборони, цю балістичну ракету можна було б перехопити", - додав Жовква.
Ракетний удар РФ по Одесі 6 березня
Під час ракетного удару РФ по Одесі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.
За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.
Як зазначив Зеленський, внаслідок удару військ РФ по Одесі 6 березня є загиблі та поранені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Агент ще не дограв свою роль, треба підтримати рейтинг і вплив. Бо скоро, його на путіна не буде посилати хіба що ледачий.
Раніше поїздки були анонсовані і нікуди не прилітало останнім часом -
1. слідкували з Бербок.
2. Відмова Макрона від поїздки.
3. Удар біля грецької делегації.
ВОНО вважає що МАЄ ЗАЛИШИТИСЯ ПРИ ВЛАДІ ПІСЛЯ 20/05/24.
дурень думкою багатіє.
а дурні ті, які вважають, шо після 20 травня він кудись дінеться.
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр підтвердила, що Олена Зеленська дійсно була запрошена на звернення президента США Джо Байдена до Палати представників, проте не змогла бути присутньою.
"Я б відіслала вас до України, щоб вона пояснила її причини, але вона справді це зробила - вона справді отримала від нас запрошення.
Ми знаємо, що це надало б переважну підтримку.
Ми не можемо дозволити політиці стати на шляху нашої національної безпеки", - відповіла вона.
Нічого не помітили? Роздратування!
За словами Карін, під час звернення Байден дійсно хоче "переконати республіканців поставити нарешті українське питання на голосування".
Присутність Навальної? Ні! Її не буде. Вона типу "не змогла", а я переконаний, що "її не змогли" щоб декому створити сприятливі pr-умови. Але дехто, схоже, вже почав загравати з гіпотетичним переможцем американських виборів. І це дратує, і не лише нас, як бачимо.
Нині на 24 каналі винним у жертвах у Бучі знову зробили Порошенка, бо бачте він загальмував дозвіл продажі зброї. А що ті жінки зі своїми пістолетиками могли зробити проти автоматів - то вже не важливо.
Радіо НВ, 24 канал олігарха (за усіма ознаками) Садового з прислужниками дроздами, овдієнками кожен день мусять щось каркнути про Порошенка.
Недаремно він у своїй промові говорив, що зеля йому подобається.
Мабуть смачно причмокуваві.
И бросил за борт
Тупа вистава, яка, нажаль, стала трагедією для невинних людей!
У нас заявляют, что есть 5 раненых и 5 погибших... при этом о них ничего не известно, кто это?.. когда удар идёт по жилым домам, то людей называют и показывают.
тут тишина... Если вы решили пропиариться на гибели людей... то это более, чем омерзительно.
Это были военные? - тогда вы просто пиаретесь, так как целью были именно они, на гибели военных.
Это были гражданские? куда случайно промазало, тогда почему это всё скрыто от общественности... просто какой то треш происходит... в котором в условиях войны и горя, вбрасывается бредятина какая то... о том, что можно или нельзя исключать
Тож ні по якому Зепідру ніхто не бив, це локшина для баранів.
це ж єрмака , татарова падоляка увʼязнилиб , партію слуга народу розформували і увʼчзнили , нарід вибрав би Залужного а він попривсі намагання опи повів би Україну до НАТО , зруйнував би олігархію , а зброя потікла рікою
неймовірно з ніг на голову все перевернулося б
Бо зараз ця різниця у статусах сильно денервує її
Радше схоже на елемент шоу. "Шоумен" хотів свій Діснейленд, він його отримав.
Страшна! Аж жуть!
пля дебилы тупорылые кого вы выбрали ??
https://dl-news.defence-line.org/?p=25200 ОПа, ОПа, ОПа, срослись
У нас имеется такое явление, как ермак, и оно показывает всем, что такое невежество, непрофессионализм и самовлюбленность. Все опросы показывают одно и тоже, Залужного и ВС поддерживают 90+ процентов населения Украины, а недовольны работой ОП - около 60 процентов, и тем не менее, Залужного отправили в отставку, а Ермак продолжает рушить основы государственности. Просто посмотрим на «выхлоп» его многочисленных поездок за рубеж, бесконечных совещаний или его «контроля» за какими-то направлениями деятельности, например - централизованной волонтеркой. Везде либо ноль, либо отрицательные результаты.
То есть, это - абсолютно бесполезная величина, которая умудрилась уничтожить внешнюю политику и профанировать статус президентского поста. Заметим, сейчас большая часть информации сверху идет не через пресс-службу президента или не от самого президента, а от ОП, чего никогда в истории Украины не было. Там, где раньше писали «по мнению президента Украины», теперь пишут «по мнению ОП». Заметим - ОП - не конституционный орган и не имеет права выступать от имени Украины. Такие полномочия имеет президент, и согласно Конституции, он не имеет права делегировать свои полномочия.
В данном случае уже вполне можно говорить об узурпации власти, поскольку Конституция наделяет полномочиями президента, а также - соответствующие ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. Никакой ОПы там и близко нету, и тем не менее, она исполняет ряд полномочий президента и Кабмина. Вот простой пример того, насколько бесполезным является этот суррогат прямо сейчас.
Как известно, все новые страны присоединяются к снарядной коалиции, о чем мы писали ранее. Сама же инициатива родилась в следствие того, что ВСУ оказались в крайне тяжелом положении из-за отсутствия боеприпасов. А это, в частности, случилось потому, что власть завалила внешнеполитическую деятельность и просто не занимается вопросами, которые стоят крайне остро и стоят нам сотен жизней наших военных. Очевидно, что весь блок власти, который наделен полномочиями ведения внешней политики, должен этим заниматься в первую очередь. А по действующему законодательству, в частности - по Конституции, внешней политикой Украины занимается президент и Кабмин, в первую очередь - министерство иностранных дел.
В данном случае, все структуры МИДа должны были в режиме 24/7 искать по миру снаряды и договариваться о поставках, либо на условиях купли-продажи, либо на условиях военной помощи. И вот поиском снарядов, занялась… Чехия! И не просто занялась, а нашла их около 3 миллионов единиц, готовых к отгрузке для Украины на условиях купли-продажи. А это значит, что нужно профинансировать эти поставки и Чехия бросила клич по сбору денег на закупку снарядов. В результате, на этот призыв откликнулось уже до 20 стран и фонд, сформированный для закупки - стремительно пополняется. Более того, президент Чехии Павел лично снял последнее препятствие, в лице позиции Франции о том, чтобы закупать снаряды за пределами ЕС.
И где тут роль тех, кто должен был ни есть, ни спать, а заниматься этими вопросами? Чем занимались они в это время? Ездили к друзьям в Саудовскую Аравию? Отлично! Оттуда привезли снаряды или деньги на них? Что в это время делает ОПа, рисует смайлики в соцсетях, опять с кем-то проводит совещания? Про МИД я просто молчу, поскольку такого позорного министерства у нас не было никогда. Отсюда возникает вопрос о том, что эти люди вообще делают для Украины в этот тяжелый момент. У меня есть ответ на этот вопрос, но каждый даст его самостоятельно.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25200
Цей же чолов'яга канцелярист, вирішив щось проглаголити…
Західні Партнери, знають Конституційний устрій в Україні.
Так такі на самого!?
Я давно так не риготав!
Так, треба взяти себе у руки шоб не луснути від реготу.
Цеж треба от прямо у найвЯличайшу дупу русня намагалась поцілити!
От 100% у той жОПі працюют ідіЁти.
Не можна також виключати, що метеорити та грози переслідують мету саме влучити у хрипатого гнома.
Растолкую.
В Украине считают предателем за открьітую работу на рыфы,с получением оплаты за это.
На расее его считают предателем и саботажником за плохо выполняемую работу,за которую хорошо платят.