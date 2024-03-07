УКР
Не можна виключати, що ракетний удар РФ по Одесі був націлений на делегацію Зеленського та Міцотакіса, - ОП

зеленський

Версію про те, що ракетний удар Росії 6 березня був спрямований проти делегацій Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, не можна виключати.

Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Це (ракетний удар - ред.) дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? Не можна виключати, що це було націлено на делегацію нашого президента чи делегацію іноземного гостя", - зазначив Жовква.

Він уточнив, що ракету було запущено з території тимчасово окупованого Криму.

"Ракеті потрібно менш як три хвилини, щоб досягти цілі - майданчика одеського порту. Якби у нас було достатньо протиповітряної оборони, цю балістичну ракету можна було б перехопити", - додав Жовква.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська ракета вдарила за 500 метрів від кортежу Зеленського в Одесі, - CNN

Ракетний удар РФ по Одесі 6 березня

Під час ракетного удару РФ по Одесі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Як зазначив Зеленський, внаслідок удару військ РФ по Одесі 6 березня є загиблі та поранені.

Читайте також: Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем’єра Греції Міцотакіса: Ще одне свідчення боягузливої тактики РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) обстріл (30361) Одеса (5596) ракети (4143) Жовква Ігор (170)
+46
Таких цінних агентів не вбивають. Їм можуть створювати легенди та алібі.
показати весь коментар
07.03.2024 16:29 Відповісти
+27
Шо всралась бубачька?
показати весь коментар
07.03.2024 16:27 Відповісти
+25
перший "замах" на "найвеличнішу" зе-дупу був , у Львівському кафе, у виконанні Марусі Звіробій та Софії Федини ...
показати весь коментар
07.03.2024 16:46 Відповісти
Шо всралась бубачька?
показати весь коментар
07.03.2024 16:27 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 16:53 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 16:55 Відповісти
да спалился ЗЕ-нетряпка - заявил что кацапские хозяева вообще окуели и не контролируют свои войска - ведь у него единиственного в Украине гарантия безопасности от путлера за "правильное" поведение
показати весь коментар
08.03.2024 02:46 Відповісти
Це який по рахунку замах на думку ОПи?
показати весь коментар
07.03.2024 16:28 Відповісти
перший "замах" на "найвеличнішу" зе-дупу був , у Львівському кафе, у виконанні Марусі Звіробій та Софії Федини ...
показати весь коментар
07.03.2024 16:46 Відповісти
Таких цінних агентів не вбивають. Їм можуть створювати легенди та алібі.
показати весь коментар
07.03.2024 16:29 Відповісти
так отож. Або зв'язку немає взагалі, або операція прикриття.
Агент ще не дограв свою роль, треба підтримати рейтинг і вплив. Бо скоро, його на путіна не буде посилати хіба що ледачий.
показати весь коментар
07.03.2024 17:04 Відповісти
ось така х...., малята.

показати весь коментар
07.03.2024 17:50 Відповісти
Чомусь пригадався мені "замах" на Зеліного кварталівського дружбана Шефіра на новообухівській трасі.
показати весь коментар
07.03.2024 21:54 Відповісти
Так-так. Це нагадування від *уйла про оманські договорняки! Не даремно ЗЄ-цапи так дружно на ''передок'' намилилися-будуть дружно винюхувати та зливати де що знаходиться для обстрілу
показати весь коментар
07.03.2024 16:29 Відповісти
Якби хотіли - то поцілили б - по Хаимарсу ж вгатили
показати весь коментар
07.03.2024 16:30 Відповісти
Моя версія - цей удар був для того , щоб європейці не почувалися тут в безпеці і не приїжджали сюди.
Раніше поїздки були анонсовані і нікуди не прилітало останнім часом -
1. слідкували з Бербок.
2. Відмова Макрона від поїздки.
3. Удар біля грецької делегації.
показати весь коментар
07.03.2024 16:30 Відповісти
цей удар, є частиною ОМАНСКОЇ домовленності зєБЛІ.

ВОНО вважає що МАЄ ЗАЛИШИТИСЯ ПРИ ВЛАДІ ПІСЛЯ 20/05/24.

дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
07.03.2024 16:48 Відповісти
і реально залишиться.

а дурні ті, які вважають, шо після 20 травня він кудись дінеться.
показати весь коментар
07.03.2024 16:55 Відповісти
не залишится будет майдан или другой движняк у твоего зе-тряпки рейтинг реальный - минус 0.010 %
показати весь коментар
08.03.2024 02:48 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин NUSS:
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр підтвердила, що Олена Зеленська дійсно була запрошена на звернення президента США Джо Байдена до Палати представників, проте не змогла бути присутньою.
"Я б відіслала вас до України, щоб вона пояснила її причини, але вона справді це зробила - вона справді отримала від нас запрошення.
Ми знаємо, що це надало б переважну підтримку.
Ми не можемо дозволити політиці стати на шляху нашої національної безпеки", - відповіла вона.
Нічого не помітили? Роздратування!
За словами Карін, під час звернення Байден дійсно хоче "переконати республіканців поставити нарешті українське питання на голосування".
Присутність Навальної? Ні! Її не буде. Вона типу "не змогла", а я переконаний, що "її не змогли" щоб декому створити сприятливі pr-умови. Але дехто, схоже, вже почав загравати з гіпотетичним переможцем американських виборів. І це дратує, і не лише нас, як бачимо.
показати весь коментар
07.03.2024 16:32 Відповісти
Наші Зеленські такі политики...
показати весь коментар
07.03.2024 16:44 Відповісти
вони агенти кацапського фсб !!!
показати весь коментар
07.03.2024 16:48 Відповісти
Виборні політики, дякую мудрому наріТу.
показати весь коментар
07.03.2024 16:53 Відповісти
Вчера слышал, умный нарiд заблеял. мол, голосовали против Вальцмана, теперь нужно голосовать за Порошенко, бо при нем было минское затишье, а при этом трэ нычкариться подворотнями( с работы-на работу) , шобы не подмели на фронт.
показати весь коментар
07.03.2024 17:13 Відповісти
От реальне стадо. Куди палкою погонять, туди стадо і біжить. Мислення - нуль, причинно-наслідкових зв'язків - нуль, абсолютне недорозвинуте бидло. Після трьох років геноциду почало доходити, що мінськими Порох врятував Україну від такого жаху в 14 році, коли в нас взагалі армії не було.
показати весь коментар
07.03.2024 17:25 Відповісти
Да не переживайте. Другая часть бывших прозебилов костерит того гдавзеба на чем мир стоит, приговаривая, мол, за Бойко теперь тре голосоват,Мол, розумна людина.
показати весь коментар
07.03.2024 17:34 Відповісти
Но самое главное, не вши нам - помеха, голосовавшие за шелупонь, а 63 процентов инфантилов, не пришедших проголосовать. Ведь с ног на голову поставило всю Украину 37-ми процентное меньшинство, проголосовавшее своим 73-мя процентами за ущербность.
показати весь коментар
07.03.2024 17:46 Відповісти
Чому ви вважаєте, що ті, хто не прийшов голосувати, голосували б за Порошенка чи проти Зеленського. Може тоді Зеленський набрав би 95% голосів.
показати весь коментар
07.03.2024 18:09 Відповісти
Потому что для прокацапленных рыгов тогда - это было архИ важно и они пришли всем своим большинством, тогда как мы самоуспокоились.
показати весь коментар
07.03.2024 18:19 Відповісти
З тих, що я знаю: продавщиця в кіоску(робочий час співпав з часом голосування, керівництво не забезпечило можливість проголосувати), той, хто ніколи не голосує(яка різниця), той, хто працював за кордоном по контракту.
показати весь коментар
08.03.2024 08:52 Відповісти
не позорься кацапка..
показати весь коментар
08.03.2024 02:51 Відповісти
Аби пернути.
показати весь коментар
08.03.2024 08:43 Відповісти
многие тысячи которые голосовали за руснявую зелень уже нет - он же их и убил или в окупацию или в рабство в рашку отправил
показати весь коментар
08.03.2024 02:53 Відповісти
Не видавайте бажане за дійсне. Ті 73% вважають не без допомого різних політтехнологів, що то Порошенко зі своїми Мінськими угодами винен у повномасштабному вторгненні. Ніхто вже не пам'ятає, що у 2014 не було армії і цвірінькають, що воювати так, як зараз, треба було тоді і тоді б перемогли.

Нині на 24 каналі винним у жертвах у Бучі знову зробили Порошенка, бо бачте він загальмував дозвіл продажі зброї. А що ті жінки зі своїми пістолетиками могли зробити проти автоматів - то вже не важливо.

Радіо НВ, 24 канал олігарха (за усіма ознаками) Садового з прислужниками дроздами, овдієнками кожен день мусять щось каркнути про Порошенка.
показати весь коментар
08.03.2024 02:11 Відповісти
Теж думаю, що зелень активно націловує трампову дупу.
Недаремно він у своїй промові говорив, що зеля йому подобається.
Мабуть смачно причмокуваві.
показати весь коментар
07.03.2024 17:18 Відповісти
ваши руснявые зеленские да они такие .. действуют по команде из кремля вместе с фсб-шной шмарой юлькой навальной
показати весь коментар
08.03.2024 02:49 Відповісти
Ай бросьте! Просто Зельц зае...л всех своими кальсонами. А Скумбрия-8 хоть в платье будет. Ее и пригласили. Бубочка обиделся и сказал: "Так не доставайся ты никому!". И бросил за борт
показати весь коментар
07.03.2024 17:02 Відповісти
По Хаймарсу поцілили, а по зеленському ні? Хаймарс важливіший?
Тупа вистава, яка, нажаль, стала трагедією для невинних людей!
показати весь коментар
07.03.2024 16:32 Відповісти
Некоторые вражеские глашатае говорят, что удар был нацелен на склад где находились морские дроны...

У нас заявляют, что есть 5 раненых и 5 погибших... при этом о них ничего не известно, кто это?.. когда удар идёт по жилым домам, то людей называют и показывают.

тут тишина... Если вы решили пропиариться на гибели людей... то это более, чем омерзительно.

Это были военные? - тогда вы просто пиаретесь, так как целью были именно они, на гибели военных.

Это были гражданские? куда случайно промазало, тогда почему это всё скрыто от общественности... просто какой то треш происходит... в котором в условиях войны и горя, вбрасывается бредятина какая то... о том, что можно или нельзя исключать
показати весь коментар
07.03.2024 16:32 Відповісти
Дуже слушні думки.
показати весь коментар
07.03.2024 16:43 Відповісти
Відомо що один з загиблих був ППОшником.
Тож ні по якому Зепідру ніхто не бив, це локшина для баранів.
показати весь коментар
07.03.2024 16:45 Відповісти
кто они? куда попали? счас тебе кацап все расскажут
показати весь коментар
08.03.2024 02:55 Відповісти
..ну, если так, то Офис Кремля дико извиняется перед Офисом дермака за чудовищную "накладку".. предупреждать же надо, как всегда.. договАаривалися же как-то раньше!
показати весь коментар
07.03.2024 16:35 Відповісти
В ОП знають про що говорять, може там якійсь ворожий агент підклав до кишені президента пейджер-маяк)
показати весь коментар
07.03.2024 16:35 Відповісти
**** там его отслеживать, госпаде
показати весь коментар
07.03.2024 16:44 Відповісти
Это просто абирвалг... консерва вскрылась...
показати весь коментар
07.03.2024 16:51 Відповісти
Я до чого... Це вам не Дудаев со своим телефоном.
показати весь коментар
07.03.2024 16:54 Відповісти
Майдан-3 ?
показати весь коментар
07.03.2024 17:06 Відповісти
ніт.майдану від пересічних громадян вже небуде.
показати весь коментар
07.03.2024 17:12 Відповісти
не звисзди - будет если зелень не уйдет от власти
показати весь коментар
08.03.2024 02:56 Відповісти
Може, в піаніно?
показати весь коментар
07.03.2024 17:12 Відповісти
Це вже 1001 замах. А як замах на "товариш дитинства" (шефіра) ??? тисячі військових і поліцейських було задіяно на пошуки "злочинця"Навіть в ООН це взнали Хороший був цирк
показати весь коментар
07.03.2024 16:35 Відповісти
Я не уявляю , як українці це пережили б недоведи боженька щоб таке сталосі

це ж єрмака , татарова падоляка увʼязнилиб , партію слуга народу розформували і увʼчзнили , нарід вибрав би Залужного а він попривсі намагання опи повів би Україну до НАТО , зруйнував би олігархію , а зброя потікла рікою
неймовірно з ніг на голову все перевернулося б
показати весь коментар
07.03.2024 16:39 Відповісти
А був би й позитивний момент: Зеленська, дружина НЕлоха, могла б поїхати до США у тому ж статусі, що й Навальна, вдова НЕбутєрброда.
Бо зараз ця різниця у статусах сильно денервує її
показати весь коментар
07.03.2024 16:45 Відповісти
Такий чудовий шанс втрачено!)
показати весь коментар
07.03.2024 20:51 Відповісти
вы идиоты - команда из кремля поступила и фсбшные консервы ленка селедка и юлька(типа опозиционерка )отказались от поездки на речь Байдена
показати весь коментар
08.03.2024 02:58 Відповісти
Судячи з інтенсивності обстрілу-одна ракета-"ціль#1" для них взагалі не ціль. Враховуючі час підльоту (3 хвилини) результат скорегувати проблеми не ставило.
Радше схоже на елемент шоу. "Шоумен" хотів свій Діснейленд, він його отримав.
Страшна! Аж жуть!
показати весь коментар
07.03.2024 16:40 Відповісти
Боже! Ну чому вони промазали?
показати весь коментар
07.03.2024 16:40 Відповісти
зе-тряпка греком прикрывался
показати весь коментар
08.03.2024 02:59 Відповісти
Не можна виключати,що удар по Одесі був націлений на простих одеситів.
показати весь коментар
07.03.2024 16:40 Відповісти
Ракетою бити в конкретну людину - ну це взагалі для лохів. Я б на місці Зепоца почав би хвилюватись якби кацапи дали 1млрд $ за його голову. Тоді половина ОПи в чергу вистроїться і свої ж принесуть. Кацапи це можуть зробити легко, це для них копійки. Але ж не роблять і зрозуміло чому.
показати весь коментар
07.03.2024 16:43 Відповісти
Та ну, быстрее пыня ОПу задвухсоти, шобы с мальчиша-плохиша никто не смел даже волосинку сдуть.
показати весь коментар
07.03.2024 16:47 Відповісти
Ракетою били конкретно по Вадатурському. По чиємусь замовленню.
показати весь коментар
07.03.2024 17:16 Відповісти
Думаете опять договорняк?
показати весь коментар
07.03.2024 17:23 Відповісти
Він тоді перебував в себе дома, статично.
показати весь коментар
07.03.2024 17:37 Відповісти
зеленского могли завалить в Херсоне прямо с снайперской винтовки или в Бахмуте и в Авдеевке накрыть но ... - у него гарантия от путлера как для предателя и саботажника который вместе со своей ермак-шоблой хотел и хочет сдать Украину..
пля дебилы тупорылые кого вы выбрали ??
показати весь коментар
08.03.2024 03:02 Відповісти
А с какого такого бодуна в сподвижника нацiлюватися? Как пить дать, это даже амнезийник пыня почитает. ЗЫ... это отпугнуть Запад насчет всяких там экономсвязей, бо, видишь ли, пыня все "держит" под контролем.
показати весь коментар
07.03.2024 16:45 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=25200 ОПа, ОПа, ОПа, срослись

У нас имеется такое явление, как ермак, и оно показывает всем, что такое невежество, непрофессионализм и самовлюбленность. Все опросы показывают одно и тоже, Залужного и ВС поддерживают 90+ процентов населения Украины, а недовольны работой ОП - около 60 процентов, и тем не менее, Залужного отправили в отставку, а Ермак продолжает рушить основы государственности. Просто посмотрим на «выхлоп» его многочисленных поездок за рубеж, бесконечных совещаний или его «контроля» за какими-то направлениями деятельности, например - централизованной волонтеркой. Везде либо ноль, либо отрицательные результаты.

То есть, это - абсолютно бесполезная величина, которая умудрилась уничтожить внешнюю политику и профанировать статус президентского поста. Заметим, сейчас большая часть информации сверху идет не через пресс-службу президента или не от самого президента, а от ОП, чего никогда в истории Украины не было. Там, где раньше писали «по мнению президента Украины», теперь пишут «по мнению ОП». Заметим - ОП - не конституционный орган и не имеет права выступать от имени Украины. Такие полномочия имеет президент, и согласно Конституции, он не имеет права делегировать свои полномочия.

В данном случае уже вполне можно говорить об узурпации власти, поскольку Конституция наделяет полномочиями президента, а также - соответствующие ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. Никакой ОПы там и близко нету, и тем не менее, она исполняет ряд полномочий президента и Кабмина. Вот простой пример того, насколько бесполезным является этот суррогат прямо сейчас.

Как известно, все новые страны присоединяются к снарядной коалиции, о чем мы писали ранее. Сама же инициатива родилась в следствие того, что ВСУ оказались в крайне тяжелом положении из-за отсутствия боеприпасов. А это, в частности, случилось потому, что власть завалила внешнеполитическую деятельность и просто не занимается вопросами, которые стоят крайне остро и стоят нам сотен жизней наших военных. Очевидно, что весь блок власти, который наделен полномочиями ведения внешней политики, должен этим заниматься в первую очередь. А по действующему законодательству, в частности - по Конституции, внешней политикой Украины занимается президент и Кабмин, в первую очередь - министерство иностранных дел.

В данном случае, все структуры МИДа должны были в режиме 24/7 искать по миру снаряды и договариваться о поставках, либо на условиях купли-продажи, либо на условиях военной помощи. И вот поиском снарядов, занялась… Чехия! И не просто занялась, а нашла их около 3 миллионов единиц, готовых к отгрузке для Украины на условиях купли-продажи. А это значит, что нужно профинансировать эти поставки и Чехия бросила клич по сбору денег на закупку снарядов. В результате, на этот призыв откликнулось уже до 20 стран и фонд, сформированный для закупки - стремительно пополняется. Более того, президент Чехии Павел лично снял последнее препятствие, в лице позиции Франции о том, чтобы закупать снаряды за пределами ЕС.

И где тут роль тех, кто должен был ни есть, ни спать, а заниматься этими вопросами? Чем занимались они в это время? Ездили к друзьям в Саудовскую Аравию? Отлично! Оттуда привезли снаряды или деньги на них? Что в это время делает ОПа, рисует смайлики в соцсетях, опять с кем-то проводит совещания? Про МИД я просто молчу, поскольку такого позорного министерства у нас не было никогда. Отсюда возникает вопрос о том, что эти люди вообще делают для Украины в этот тяжелый момент. У меня есть ответ на этот вопрос, но каждый даст его самостоятельно.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25200
показати весь коментар
07.03.2024 16:46 Відповісти
А вы знаете, что у Зеленского в ОПе есть муляж тамбура поезда. Он там бывает видосы записывает. А теперь представьте - он же с первого дубля хер когда видос запишет. И вот кароче стоит Елдак, как фильме ДМБ и шатает это тамбур, а Колыван такой: "ту-дух, ту-дух".
показати весь коментар
07.03.2024 16:48 Відповісти
Ага! Так і повірили))). Не забувайте, Зеленский завжди на короткому поводку Єрмака. Декілька метрів. І кацапи бажали накрити всю Зе-верхівку, щоб до влади прийшли не скажені розкрадальники оборонки, та "какая разніца", а патріотичні сили. І хто в таке повірить???
показати весь коментар
07.03.2024 16:51 Відповісти
Хтоб ще таке спязднув, як не якась гаварящая галава из ОП. Був в цьому впевнений на 99.99999% ще перед тим, ніж зайти в статтю.
показати весь коментар
07.03.2024 16:53 Відповісти
Да еще и с фамилие: Игорь Жопка
показати весь коментар
07.03.2024 16:56 Відповісти
В плани Пуйла не входить допомога патріотичним силам України.
показати весь коментар
07.03.2024 16:54 Відповісти
Вы как-то двояко... Кто в данном случае для вас - патриотичные силы. Выражайтесь более внятно.
показати весь коментар
07.03.2024 17:00 Відповісти
А у нас хіба Зе-влада патріоти? Вони роблять щось не проти України? Вони тільки всіма силами гальмують рух для вступу в НАТО та ЄС, та розкрадають кошти на Армію. Це патріотизм? Чи бувші "риги" патріоти? Як тут можна заплутатись, хто патріот?
показати весь коментар
07.03.2024 17:17 Відповісти
Смотря с какой стороны посмотреть на тот патриотизЬм...
показати весь коментар
07.03.2024 17:22 Відповісти
нужно смотреть на патриотизм с одной стороны - только не с вашей Зе-руснявой
показати весь коментар
08.03.2024 03:05 Відповісти
Продовжують свої мантри про "пакушєніє". Ви вже йому замовляйте в кремлі виготовлення чімаданчіків, як у пуйла
показати весь коментар
07.03.2024 17:06 Відповісти
Опа так шугає зельоного Владіміра .Не трогайте полководця , гади!
показати весь коментар
07.03.2024 17:10 Відповісти
Бутусов вчора на стрімі якраз про такі "замахи" і розповідав.
показати весь коментар
07.03.2024 17:18 Відповісти
Всьо, пыня промазал, тяперича индусы с Никарагу окончательно откажутся от голимой кацапвоенки. Даже от калашей.
показати весь коментар
07.03.2024 17:20 Відповісти
Є офіційна Особа, прес-служби президента, а хто оцей, жовква???
Цей же чолов'яга канцелярист, вирішив щось проглаголити…
Західні Партнери, знають Конституційний устрій в Україні.
показати весь коментар
07.03.2024 17:22 Відповісти
Боженько!, ТА комуж те зелайно всралося??? Та здохне і що ? Те що це било наробило в Україні, то бомбець, по туппій шолові, то за щастя, усім. Щей аби маму з папіком і ленкц, зачипило. Гнила родина
показати весь коментар
07.03.2024 17:24 Відповісти
Незадовільна комунікація приводить до дружнього вогню. Хтось в ОПі має за це відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 17:25 Відповісти
ТА ВИ ШО!?
Так такі на самого!?
Я давно так не риготав!
Так, треба взяти себе у руки шоб не луснути від реготу.
Цеж треба от прямо у найвЯличайшу дупу русня намагалась поцілити!
От 100% у той жОПі працюют ідіЁти.
показати весь коментар
07.03.2024 17:30 Відповісти
Таке враження, що основна фунція ОП переконувати Бонетряпку, що всі хочуть його вбити.

Не можна також виключати, що метеорити та грози переслідують мету саме влучити у хрипатого гнома.
показати весь коментар
07.03.2024 17:40 Відповісти
Цирк для 73% бубочкофілів
показати весь коментар
07.03.2024 17:41 Відповісти
Это еще больше их разозлило, мол, пыня целкость потерял.
показати весь коментар
07.03.2024 17:57 Відповісти
я зрозуміло не ахтіексперт і не кровожадний, але думаю якби хотіли вбити то мінімум 5 Онексів прилетілоб і стерлиб територію в порошок, а так думаю постановка.
показати весь коментар
07.03.2024 17:52 Відповісти
От ведь сцуки рукожопые промахнулись.
показати весь коментар
07.03.2024 19:11 Відповісти
Саме цікаве те,що зрадником його вважають обидві воюючи сторони!
показати весь коментар
07.03.2024 19:42 Відповісти
На шо намек, мол , пытается - и вашим, и нашим?
показати весь коментар
07.03.2024 20:25 Відповісти
Ну,некоторьіе не понимают намеков,даже когда их вколачивают кувалдой!
Растолкую.
В Украине считают предателем за открьітую работу на рыфы,с получением оплаты за это.
На расее его считают предателем и саботажником за плохо выполняемую работу,за которую хорошо платят.
показати весь коментар
07.03.2024 20:52 Відповісти
Нице паскудне шапіто
показати весь коментар
07.03.2024 20:41 Відповісти
Кому це мохнате чмо потрібне. Ішак гадає, що такі примітивні заяви піднімуть клоуна в рейтингу.
показати весь коментар
07.03.2024 21:07 Відповісти
 
 