5 зрадників-бойовиків, які брали участь у "м’ясних" штурмах Бахмуту, засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще п’ять зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині. Українські захисники взяли їх у полон під час запеклих боїв під Бахмутом у липні та грудні 2023 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, засудженими є мешканці з тимчасово захопленої частини території Луганщини, які на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно вступили до російського війська.
Одного з них зарахували до складу окупаційного батальйону "Шторм", який був сформований для "м’ясних" атак на позиції ЗСУ в районі селища Курдюмівка. До цього зловмисник брав участь у захопленні Попасної.
За даними військової контррозвідки СБУ, інші четверо бойовиків "мобілізувалися" до 123-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.
На посадах стрільців та радіотелефоністів вони штурмували оборонні позиції українських військ у районі селища Спірне Бахмутського району.
Також зловмисники будували фортифікаційні споруди та чергували на російських блокпостах у тимчасово окупованих районах області.
Крім того, у ході розслідування встановлено, що один із бойовиків ще у 2015 році був артилеристом у складі терористичного угруповання "ЛНР" та обстрілював сили АТО під Дебальцевим.
Наразі суд визнав зрадників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).
