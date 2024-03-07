5 зрадників-бойовиків, які брали участь у "м’ясних" штурмах Бахмуту, засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще п’ять зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині. Українські захисники взяли їх у полон під час запеклих боїв під Бахмутом у липні та грудні 2023 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, засудженими є мешканці з тимчасово захопленої частини території Луганщини, які на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно вступили до російського війська.

Одного з них зарахували до складу окупаційного батальйону "Шторм", який був сформований для "м’ясних" атак на позиції ЗСУ в районі селища Курдюмівка. До цього зловмисник брав участь у захопленні Попасної.

За даними військової контррозвідки СБУ, інші четверо бойовиків "мобілізувалися" до 123-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.

На посадах стрільців та радіотелефоністів вони штурмували оборонні позиції українських військ у районі селища Спірне Бахмутського району.

Також зловмисники будували фортифікаційні споруди та чергували на російських блокпостах у тимчасово окупованих районах області.

Крім того, у ході розслідування встановлено, що один із бойовиків ще у 2015 році був артилеристом у складі терористичного угруповання "ЛНР" та обстрілював сили АТО під Дебальцевим.

Наразі суд визнав зрадників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

