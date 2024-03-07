УКР
Пашинський в суді: Активізація справи проти мене почалася після того, як я відніс до НАБУ матеріали щодо корупції в Міноборони

Голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергій Пашинський під час засідання Апеляційної палати ВАКС заявив, що не має відношення до реалізації нафтопродуктів, в якому його підозрює НАБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Під час засідання захисник Тарас Пошиванюк заявив, що обвинувачення не надала жодного документа, який би підтверджував участь Пашинського в укладенні угод щодо продажу нафтопродуктів. 

За словами адвоката, суд першої інстанції також проігнорував аргумент, чия це була нафта. Власником були фірми, які належали Курченку. Проте коли відбувся арешт нафти, то вона не належала державі. Також захисник звернув увагу, що вартість реалізованих нафтопродуктів станом на 2017 рік становила 829 млн грн, а в підозрі фігурує сума сума збитків становить вже 986 млн грн.

Читайте також: Антикорупційний суд призначив штраф громадянину, який намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса", - САП

Сергій Пашинський на судовому засіданні заявив, що не мав будь-якого відношення до реалізації нафтопродуктів. А активізація справи проти нього почалася після того, які він відніс до НАБУ матеріали щодо корупції в Міноборони.

"Я одне тільки прошу. За мене внесли в повному обсязі застави підприємства, які обстрілюють ракетами, яким держава не виділяє ніяких бюджетних коштів. Мені соромно від цього, тому що ці кошти повинні працювати не на задоволення команд незрозуміло звідки, а на нашу державу", - наголосив він.

Читайте: Члени асоціації підприємств оборонної промисловості внесли заставу за Пашинського. Він повідомив, що повертається до обов’язків

Справа Пашинського

12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.

НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.

НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.

21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі 299 999 100 грн.

21 лютого Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Пашинському, тому переніс засідання на 23 лютого.

Адвокати Сергія Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи. А дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки.

26 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Пашинському у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із заставою у розмірі 272,5 млн грн.

Члени асоціації підприємств оборонної промисловості внесли заставу за Пашинського

Читайте також: Адвокат Пашинського Федур: Чому у справі досі немає потерпілого? Нафтопродуктів Курченка у природі не існує, вони належать "Роснафті"

апеляція (503) Пашинський Сергій (408) ВАКС Антикорупційний суд (2037)
+19
..нічо так "приколовся" вумний нАріт у 2019му
07.03.2024 18:11 Відповісти
+17
Зебіли!
Приберіть свої зелені руки від Пашинського!
07.03.2024 18:07 Відповісти
+14
07.03.2024 18:08 Відповісти
Зебіли!
Приберіть свої зелені руки від Пашинського!
07.03.2024 18:07 Відповісти
Мережа Татарова на службі в Офісу президента / https://www.youtube.com/watch?v=9BoWw9zE-m4

ПОЛІЦІЯ! СУДДІ! ДБР!!!- все під Татровим

Тут немає прямих доказів для звинувачень - давайте подумаємо!!!
усі оті набу за бабло США зроблені, будуть цим відео цікавитись?
07.03.2024 19:09 Відповісти
Коли вже цьому шахраю буде підозра?
Совість є?

07.03.2024 21:01 Відповісти
Шарапова з Резніковим, як «чесних свідків від ОПУ, залучать, чи як…??
07.03.2024 18:07 Відповісти
07.03.2024 18:08 Відповісти
..нічо так "приколовся" вумний нАріт у 2019му
07.03.2024 18:11 Відповісти
Та не може такого бути. Он, ЗеЛенка проігнорувала запрошення Байдена на його виступ перед Палатою представників. Плювати на ту заблоковану допомоу, на ті десятки міліардів доларів.
07.03.2024 18:15 Відповісти
Так НАБУ там вже рік шурує - чи створює видимість роботи?
07.03.2024 18:09 Відповісти
Шукають у чорній кімнаті чорного кота, якого там немає.
07.03.2024 18:16 Відповісти
І ніколи не було!!
07.03.2024 19:27 Відповісти
Зедермаки з Татаровим ,
геть руки від захисника Украіни , Сергія Пашинського 😠
07.03.2024 18:23 Відповісти
О, гниль яка називала Український народ "***ним.
Це він хотів Залужного ще вбивати?
07.03.2024 18:30 Відповісти
Що можно сказати!? тільки -ЗЕЛЕПІДАРИ!
07.03.2024 18:31 Відповісти
та ну нах! яким треба бути йолопом нести в НАБУ і не оприлюднити?! Віддай журналістам копії! Ще не пізно!
07.03.2024 18:44 Відповісти
А судді хто? Корупціонери, які захищають інтереси корупціонерів!
07.03.2024 19:57 Відповісти
кончений мерзавец
07.03.2024 20:20 Відповісти
Почему не расследуется сдача южных областей Украины??
07.03.2024 23:16 Відповісти
 
 