Шмигаль про доступ до 300 млрд євро заморожених активів РФ: Україна має чіткий план

У країнах-партнерах заморожено близько 300 мільярдів євро російських суверенних активів, і для України метою є отримання доступу до них.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі

"Важлива нарада щодо конфіскації російських заморожених активів за участі Мінюсту, МЗС, Мінфіну, Мінекономіки, НБУ.



Обговорили наші плани по роботі з G7, ЄС та Бельгією.

Посилюємо нашу юридичну позицію та готуємо необхідні правові механізми. Маємо чіткий план дій та перші результати.



Разом зі Світовим банком ми порахували, що відновлення України буде коштувати щонайменше 486 млрд доларів і активи країни-агресора мають стати основним джерелом відновлення.

росія має заплатити і росія заплатить!" - заявив Шмигаль.