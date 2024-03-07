Шмигаль про доступ до 300 млрд євро заморожених активів РФ: Україна має чіткий план
У країнах-партнерах заморожено близько 300 мільярдів євро російських суверенних активів, і для України метою є отримання доступу до них.
На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Важлива нарада щодо конфіскації російських заморожених активів за участі Мінюсту, МЗС, Мінфіну, Мінекономіки, НБУ.
Обговорили наші плани по роботі з G7, ЄС та Бельгією.
У країнах-партнерах заморожено близько 300 млрд євро російських суверенних активів. Наша ціль та позиція однозначна – доступ до всіх цих активів.
Посилюємо нашу юридичну позицію та готуємо необхідні правові механізми. Маємо чіткий план дій та перші результати.
Разом зі Світовим банком ми порахували, що відновлення України буде коштувати щонайменше 486 млрд доларів і активи країни-агресора мають стати основним джерелом відновлення.
росія має заплатити і росія заплатить!" - заявив Шмигаль.
Виникае декілька питань:
1. Війна йде 10 років. Невже до цьго часу неможно було порахувати збитки?
- Збитки за Крим,
- За Лугандон,
- за активну війну 2022-24.
2. Чи хтось в уряді системно рахуе збитки? Не з потоку. Не « як мінімум». А кожен день.
кожен втрачений будинок.
кожну втрачену властну машину.
кожну цеглину.
Кожну сльозину ?
Звідкіля узялась цифра 486 міліардів? Це на яке число ? Рік?
Параша повинна платити не тільки за втрати що е, а і за ті втрати які не отримала Україна.
Параша повинна платити контрибуцію Україні покаліннями.
3. « Правовий механізм»… Що уряд зробив за останні 2 роки? Нічого. Сидів рівно на опі.
І тільки Зараз провів нараду.
Ганьба.
Сподіваюсь ЗЕкоМанді ніхто грошей напряму у руки не дасть.
Бариги при посадах …
І взагалі ми розрахрвуємо виключно на халяву, яку можна дерибанити." Шмигаль Безпорадний.
Не требо плутати « владу» та Країну
- раздеребанить по карманам зелёной плесени!?
Ну а что не унесем, то на месте погрызем