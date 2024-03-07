УКР
Новини Санкції проти Росії
2 816 42

Шмигаль про доступ до 300 млрд євро заморожених активів РФ: Україна має чіткий план

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

У країнах-партнерах заморожено близько 300 мільярдів євро російських суверенних активів, і для України метою є отримання доступу до них.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Важлива нарада щодо конфіскації російських заморожених активів за участі Мінюсту, МЗС, Мінфіну, Мінекономіки, НБУ.

Обговорили наші плани по роботі з G7, ЄС та Бельгією.

У країнах-партнерах заморожено близько 300 млрд євро російських суверенних активів. Наша ціль та позиція однозначна – доступ до всіх цих активів.

Посилюємо нашу юридичну позицію та готуємо необхідні правові механізми. Маємо чіткий план дій та перші результати.

Разом зі Світовим банком ми порахували, що відновлення України буде коштувати щонайменше 486 млрд доларів і активи країни-агресора мають стати основним джерелом відновлення.

росія має заплатити і росія заплатить!" - заявив Шмигаль.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль про конфіскацію російських активів

конфіскація (883) Шмигаль Денис (4775) заморожені активи (603)
Топ коментарі
+10
Знає вже світ ваши плани - вкрасти, замутить, змородернічать.
Сподіваюсь ЗЕкоМанді ніхто грошей напряму у руки не дасть.
показати весь коментар
07.03.2024 18:01 Відповісти
+10
мабуть відома усім хвороба - "ЗЄльоная чесотка"
показати весь коментар
07.03.2024 18:02 Відповісти
+10
показати весь коментар
07.03.2024 18:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви не помітили, що в нього руки чешуться? З чого б це?
показати весь коментар
07.03.2024 17:59 Відповісти
мабуть відома усім хвороба - "ЗЄльоная чесотка"
показати весь коментар
07.03.2024 18:02 Відповісти
Шмигаль про доступ до 300 млрд євро заморожених активів РФ: Шмарклі мають чіткий план як їх ********
показати весь коментар
07.03.2024 19:04 Відповісти
Є така машинка для шмигаля для доступу до 300 Млрд

показати весь коментар
07.03.2024 21:05 Відповісти
Відновлення починається після Перемоги та усунення загрози руйнувань, пане шмиркаль
показати весь коментар
07.03.2024 18:00 Відповісти
«Посилюємо нашу юридичну позицію та готуємо необхідні правові механізми. Маємо чіткий план дій та перші результати.

Разом зі Світовим банком ми порахували, що відновлення України буде коштувати щонайменше 486 млрд доларів і активи країни-агресора мають стати основним джерелом відновлення. Джерело: »…

Виникае декілька питань:

1. Війна йде 10 років. Невже до цьго часу неможно було порахувати збитки?

- Збитки за Крим,
- За Лугандон,
- за активну війну 2022-24.

2. Чи хтось в уряді системно рахуе збитки? Не з потоку. Не « як мінімум». А кожен день.

кожен втрачений будинок.
кожну втрачену властну машину.
кожну цеглину.
Кожну сльозину ?

Звідкіля узялась цифра 486 міліардів? Це на яке число ? Рік?

Параша повинна платити не тільки за втрати що е, а і за ті втрати які не отримала Україна.
Параша повинна платити контрибуцію Україні покаліннями.

3. « Правовий механізм»… Що уряд зробив за останні 2 роки? Нічого. Сидів рівно на опі.
І тільки Зараз провів нараду.
Ганьба.
показати весь коментар
07.03.2024 18:35 Відповісти
також оплатити : кожний куплений снаряд, патрон ,техніку , лікі, їжу, .....і т д
показати весь коментар
07.03.2024 19:06 Відповісти
Я з Вами згоден, але поняття "контрибуція" вже не існує в міжнародному праві ...
показати весь коментар
08.03.2024 06:49 Відповісти
Знає вже світ ваши плани - вкрасти, замутить, змородернічать.
Сподіваюсь ЗЕкоМанді ніхто грошей напряму у руки не дасть.
показати весь коментар
07.03.2024 18:01 Відповісти
Так... можна не погано "прібарахлітца".
показати весь коментар
07.03.2024 18:01 Відповісти
% Украіні - от і весь план
показати весь коментар
07.03.2024 18:01 Відповісти
Пару фур взяти і вивезти, проблема тільки щоб польські фермери дозволи вивезти
показати весь коментар
07.03.2024 18:01 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 18:02 Відповісти
Шмара хметовська знає читкий план як привласнити кошти підірасії.
показати весь коментар
07.03.2024 18:03 Відповісти
Підірасія може образитися і прислати любителів шпілі-вілі
показати весь коментар
07.03.2024 18:21 Відповісти
А ми маємо чітку відповідь: йдіть ***** зі своїм планом.
показати весь коментар
07.03.2024 18:03 Відповісти
«…для України метою є отримання доступу до них» - ну не те щоб для Україна, а для риго-коломойської шобли, якщо бути чесним.
показати весь коментар
07.03.2024 18:04 Відповісти
Та ви вже напоготові ...
показати весь коментар
07.03.2024 18:04 Відповісти
Шмигалю бажано озвучити, вартість закупівлі одного снаряду в Міноборони України і в Чехії!! Чомусь, наявна значна кратність у ціні…, не на користь фахівців з України! Співпадіння чи просто мародерство на крові??
Бариги при посадах …
показати весь коментар
07.03.2024 18:04 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 18:05 Відповісти
цей шедевр без опису, впихну свій: "Зебіли-антиВальцмани добивають "Рошен" відмовою купувати його продукцію..."
показати весь коментар
07.03.2024 18:33 Відповісти
Скільки це асфальту можна покласти?
показати весь коментар
07.03.2024 18:05 Відповісти
аж в три пальці завтовшки...
показати весь коментар
07.03.2024 18:11 Відповісти
Я кожен раз перед сном намагаюся перевести цифру з голови на свою картку.Ніх...а не виходить.
показати весь коментар
07.03.2024 18:06 Відповісти
Млять.... він телемархвону передивився. Ви країну не втртьте спочатку, а потім, якщо не посадять за те як "готувалися" до оборони, будете мріяти про якісь гроші.
показати весь коментар
07.03.2024 18:08 Відповісти
Чи потужний цей план? І чи обговорили вже його?
показати весь коментар
07.03.2024 18:12 Відповісти
то вже точно Абговарили,), -- До 300 лярдів, чЬОткий план, то блєть можно жити,,),, чому ні,,)),,
показати весь коментар
07.03.2024 18:23 Відповісти
аж слюнки потекли и ручки затрусились. Во ему бы оттуда лямчиков 30 дёрнуть и можна подавать у видстийку
показати весь коментар
07.03.2024 18:19 Відповісти
Зрозуміло, зєпоци "свого" не упустять.
показати весь коментар
07.03.2024 18:20 Відповісти
"На оті гроші, що ви нам ще не дали, у нас вже великі плани.

І взагалі ми розрахрвуємо виключно на халяву, яку можна дерибанити." Шмигаль Безпорадний.
показати весь коментар
07.03.2024 18:24 Відповісти
Паниковский: "Остап Ибрагимович! Когда же мы будем делить наши деньги?"
показати весь коментар
07.03.2024 18:28 Відповісти
Україна має чіткий план як все спіз....ть!
показати весь коментар
07.03.2024 18:31 Відповісти
Шурік, не треба 3.14здіти на Україну.

Не требо плутати « владу» та Країну
показати весь коментар
07.03.2024 18:40 Відповісти
НА ОФШОРИ А МЕЛОЧЬ СТРАНЕ ПОВЕРИТЬ КЛЕПТОМАНАМ ОБМАНУТЬ СЕБЯ
показати весь коментар
07.03.2024 18:42 Відповісти
соратник портнова гетманцев, агент козирь і агент буратіно точно мають чіткий план розкрадання, освоять любі суми
показати весь коментар
07.03.2024 18:44 Відповісти
Шо розкрадете своєю шоблою то факт
показати весь коментар
07.03.2024 18:47 Відповісти
Дайте я угадаю "четкий план"...

- раздеребанить по карманам зелёной плесени!?
показати весь коментар
07.03.2024 18:57 Відповісти
Ні копійки не давати без тотального контролю і звіту з документальним підтверженням. Та ні, вкрадуть все одно. Краще буде, якщо цими коштами було б розпоряджатися виключно іноземному фонду відновлення України. Інакше 5-6 дуже талановитих менеджера, а також декілька сотень їх помічників, та ще тисяча родичів стане мільярдерами, мультиміліонерами. Роз'їдуться по всім світам з валізами грошей, бо вони розглядають Україну тільки як територію для схем крадіжки державних грошей і влади, яка для цього конче необхідна.
показати весь коментар
07.03.2024 19:05 Відповісти
Четкий план имеем мы - распилить бюджет страны
Ну а что не унесем, то на месте погрызем
показати весь коментар
07.03.2024 19:08 Відповісти
шмыгаль и КО имеют четкий план как спынздить 300 лярдов
показати весь коментар
07.03.2024 19:15 Відповісти
Хватит вешать лапшу, 300 млрд и войска Франции будут направлены в Украину - фейки, чтобы отвлечь внимание украинцев....
показати весь коментар
07.03.2024 19:24 Відповісти
як у тому анекдоті-повезло так повезло. і влада і 300млрд. офшори чекають.
показати весь коментар
07.03.2024 20:06 Відповісти
 
 