2 774 13

З листопада кількість страчених росіянами українських військовополонених значно збільшилась, - Офіс генпрокурора

військовополонені, ЗСУ, Росія

На сьогоднішній день правоохоронці України офіційно задокументували 45 випадків вбивств українських військовополонених росіянами, але реальна цифра може бути набагато більшою.

Про це повідомив представник Офісу генпрокурора, начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Денис Лисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.Net.

Російські загарбники страчували українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення, однак за останні місці таких злочинів стало у рази більше.

"Факти вбивства військовополонених допускаються військами агресора не лише останнім часом, а і з моменту [початку] широкомасштабного вторгнення, тобто з 2022 року", - сказав Лисенко.

У рамках 19 кримінальних проваджень сьогодні розслідують 45 випадків страти українських військовополонених.

"Проте всі ми чудово розуміємо, що цих фактів насправді набагато більше, і особливо збільшилась кількість таких фактів саме останнім часом – з листопада минулого року", – сказав Лисенко.

Він повідомив, що є "хороші результати" у справах, які розслідуються на Запорізькому напрямку. Також Лисенко впевнений, що найближчим часом будуть хороші результати, а всі винні постануть перед судом.

військовополонені воєнні злочини Офіс Генпрокурора
Топ коментарі
+7
А де скликання радбезу ООН по кожному задокументованому випадку? Чи зовсім поклали дипломати на свою роботу?
показати весь коментар
07.03.2024 18:43 Відповісти
+5
Хизуєтесь?? Премії заробляєте??

А оцих чмонь мокшанських бюджетом утримуємо?? На всьому готовому, лікуємо..це капець..
показати весь коментар
07.03.2024 18:30 Відповісти
+3
Бюджет вже давно не зовсім наш.
показати весь коментар
07.03.2024 18:31 Відповісти
То типу сарказм з відчаєм.
показати весь коментар
07.03.2024 18:36 Відповісти
А де позиви до міжнародних внстітуцій?

Скільки зроблено Ген прокуратурою? Ноль.
показати весь коментар
07.03.2024 18:53 Відповісти
Наші воїни жаліються що - десь з листопада , кількість кацапів які бажають здаватись в полон різко впала . !
показати весь коментар
07.03.2024 18:34 Відповісти
це ознака того шо русня у розпачі. Впевнені в собі переможці, у яких "еСВоО ідьот по плану" - такого б не робили
показати весь коментар
07.03.2024 18:42 Відповісти
Сотні чи навіть тисячі відео зі стратою цивільних а у них військових задокументовано 45... Ригоанальна шобла дєрьмака старається відбілити кремль
показати весь коментар
07.03.2024 18:42 Відповісти
А де скликання радбезу ООН по кожному задокументованому випадку? Чи зовсім поклали дипломати на свою роботу?
показати весь коментар
07.03.2024 18:43 Відповісти
немає в Україні дипломатів, шавки бені пархатого
показати весь коментар
07.03.2024 19:45 Відповісти
https://youtu.be/aH9IdQK1b-E?si=x9QZccdDlKg7HRMP ...

Немного о том, почему при Порошенко всем было плохо,а при Зеленском не смешно...
показати весь коментар
07.03.2024 19:12 Відповісти
а ми москалів відгодовуєм і відпускаємо
показати весь коментар
07.03.2024 19:30 Відповісти
Росіяни то біосміття
показати весь коментар
07.03.2024 19:35 Відповісти
‎07.‎03.‎2024

‎01.‎03.‎2024 на території авіаційного випробувального центру Чкаловский (філія "ГЛИЦ МО РФ" (рос. ) в закритому ангарі було підірвано технічно недієвий літак ІЛ-76 . Даним не зовсім зрозумілим діям передували нестандартні заходи безпеки, коли з території були видалені всі співробітники центру і технічний персонал. Захід контролювала технічна служба ФСБ РФ. Перед заходом в ангар заїхала великовантажна фура . Після того, як вона покинула ангар було проведено вибух. Після вибуху фура повернулась в ангар і пробула там більше години.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
показати весь коментар
07.03.2024 21:02 Відповісти
 
 