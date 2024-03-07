З листопада кількість страчених росіянами українських військовополонених значно збільшилась, - Офіс генпрокурора
На сьогоднішній день правоохоронці України офіційно задокументували 45 випадків вбивств українських військовополонених росіянами, але реальна цифра може бути набагато більшою.
Про це повідомив представник Офісу генпрокурора, начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Денис Лисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.Net.
Російські загарбники страчували українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення, однак за останні місці таких злочинів стало у рази більше.
"Факти вбивства військовополонених допускаються військами агресора не лише останнім часом, а і з моменту [початку] широкомасштабного вторгнення, тобто з 2022 року", - сказав Лисенко.
У рамках 19 кримінальних проваджень сьогодні розслідують 45 випадків страти українських військовополонених.
"Проте всі ми чудово розуміємо, що цих фактів насправді набагато більше, і особливо збільшилась кількість таких фактів саме останнім часом – з листопада минулого року", – сказав Лисенко.
Він повідомив, що є "хороші результати" у справах, які розслідуються на Запорізькому напрямку. Також Лисенко впевнений, що найближчим часом будуть хороші результати, а всі винні постануть перед судом.
А оцих чмонь мокшанських бюджетом утримуємо?? На всьому готовому, лікуємо..це капець..
Скільки зроблено Ген прокуратурою? Ноль.
Немного о том, почему при Порошенко всем было плохо,а при Зеленском не смешно...
