55 осіб затримано після протестів фермерів у Варшаві, половина з них поводилися особливо агресивно, - МВС Польщі

6 березня, після того як організатори протестів фермерів у Варшаві оголосили про завершення акції, було затримано 55 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ Польщі.

Як розповів міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, 26 правопорушників поводилися особливо агресивно. Приблизно половина з них були у стані сильного алкогольного спʼяніння.

"Хочу відділити дві групи: фермери, які протестували, і групка хуліганів, які атакували поліцію і зробили це свідомо", - зазначив польський міністр.

Він не уточнив, хто саме ці люди і звідки приїхали на протест.

Також читайте: Вимоги повної блокади кордону для агропродукції з України - неприйнятні, - Туск

"Поліція, яка діяла дуже стримано протягом усієї демонстрації, реагувала на хуліганські дії, щоб забезпечити безпеку", - додав Кервінський.

За даними міністра, в сутичках із протестувальниками постраждали 14 поліцейських. Один із них має серйозну травму голови та перебуває у лікарні. Також чотирьом протестувальникам надали допомогу після використання поліцією сльозогінного газу.

Читайте: У центрі Варшави сутички: кілька поліцейських поранені, затримано близько 10 мітингувальників

Польща (8750) протест (2441) фермер (416)
Це когось має втішити?
07.03.2024 18:37 Відповісти
Хай ще пограється Польська влада з тими "протестами" й вони почнуть кричати "путєнспасі, путєнввєді"..... фсбшна гидота розлізлас по світу!
07.03.2024 18:41 Відповісти
Прокинулись?

Ще не піздно.

Давіть ху&ловців бо далі може буте запіздно.
07.03.2024 18:46 Відповісти
Титушки кремлевские.Польша установила рекорды в торговле с Рашкой и Белорусью.
07.03.2024 18:47 Відповісти
Порядок, треба підтримувати, у власному домі, бо буде криваве горе, від зайд сруськага міра. Україна, тому приклад…
07.03.2024 18:50 Відповісти
Депортувати когутів на паРашу, або посадити на 10 років
07.03.2024 18:55 Відповісти
Це не когути, а каплуни.
08.03.2024 00:02 Відповісти
Самі агресивні напевне звязані з кремлем.
07.03.2024 19:18 Відповісти
Найагресивніші зазвичай найтупіші, найжадібніші, і їм начхати звідки надходять гроші.
07.03.2024 20:27 Відповісти
в них ще москальські паспорти
07.03.2024 19:23 Відповісти
Навряд. А от рахунок в россельхоз банку точно є
07.03.2024 20:11 Відповісти
россельхоз прямо як назва якоїсь хвороби.
Бериліоз, трихомоноз, птоз, хе-россельхоз...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F ВООЗ
08.03.2024 00:13 Відповісти
 
 