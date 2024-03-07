55 осіб затримано після протестів фермерів у Варшаві, половина з них поводилися особливо агресивно, - МВС Польщі
6 березня, після того як організатори протестів фермерів у Варшаві оголосили про завершення акції, було затримано 55 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ Польщі.
Як розповів міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, 26 правопорушників поводилися особливо агресивно. Приблизно половина з них були у стані сильного алкогольного спʼяніння.
"Хочу відділити дві групи: фермери, які протестували, і групка хуліганів, які атакували поліцію і зробили це свідомо", - зазначив польський міністр.
Він не уточнив, хто саме ці люди і звідки приїхали на протест.
"Поліція, яка діяла дуже стримано протягом усієї демонстрації, реагувала на хуліганські дії, щоб забезпечити безпеку", - додав Кервінський.
За даними міністра, в сутичках із протестувальниками постраждали 14 поліцейських. Один із них має серйозну травму голови та перебуває у лікарні. Також чотирьом протестувальникам надали допомогу після використання поліцією сльозогінного газу.
Ще не піздно.
Давіть ху&ловців бо далі може буте запіздно.
Бериліоз, трихомоноз, птоз, хе-россельхоз...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F ВООЗ