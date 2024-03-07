55 осіб затримано після протестів фермерів у Варшаві, половина з них поводилися особливо агресивно, - МВС Польщі

6 березня, після того як організатори протестів фермерів у Варшаві оголосили про завершення акції, було затримано 55 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ Польщі.

Як розповів міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, 26 правопорушників поводилися особливо агресивно. Приблизно половина з них були у стані сильного алкогольного спʼяніння.

"Хочу відділити дві групи: фермери, які протестували, і групка хуліганів, які атакували поліцію і зробили це свідомо", - зазначив польський міністр.

Він не уточнив, хто саме ці люди і звідки приїхали на протест.

"Поліція, яка діяла дуже стримано протягом усієї демонстрації, реагувала на хуліганські дії, щоб забезпечити безпеку", - додав Кервінський.

За даними міністра, в сутичках із протестувальниками постраждали 14 поліцейських. Один із них має серйозну травму голови та перебуває у лікарні. Також чотирьом протестувальникам надали допомогу після використання поліцією сльозогінного газу.

