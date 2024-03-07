УКР
Канада шукає шляхи збільшення виробництва необхідних Україні снарядів, - міністр оборони Блер

Канада збільшуватиме обсяги виробництва боєприпасів для допомоги Україні.

Про це заявив на конференції в Оттаві міністр оборони Білл Блер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу запевнити усіх канадців, що ми працюємо із нашою промисловістю, шукаючи шляхи суттєвого збільшення виробництва боєприпасів. Сподіваюся, вже дуже скоро ми зможемо сказати більше з цього приводу", - сказав він.

Він зазначив, що Канаді "необхідно підвищити спроможність захищати себе, підтримувати наших союзників та озброювати українських друзів". Та додав, що уряд негайно виділить 4,4 млн канадських дол (близько 3,3 млн дол. США) трьом канадським виробникам зброї та боєприпасів, що дасть їм змогу "розробити детальні плани модернізації та нарощування виробництва боєприпасів калібру 155 мм".

"Це планування полегшить наступні кроки. Ми вже вклали кошти у збільшення виробництва артилерійських снарядів у Канаді, але мушу визнати, що слід зробити значно більше", - підкреслив міністр.

+2
"Шляхи збільшення виробництва необхідних Україні снарядів незбагненні". (Новий Завіт, Послання апостола Павла до Римлян, 11:33)
07.03.2024 19:41 Відповісти
+1
А в нас шукають якби ще сперти грошей, послабити і здати *уйлу Україну!
07.03.2024 19:11 Відповісти
+1
навіть зараз рейтинг ЗЕ від 20 до 60 % - про шо мова? Українчики самі вирішили зробити самогубство
07.03.2024 19:12 Відповісти
Чому Офіс Президента тримається за корупційний БЕБ попри ризик зриву міжнародного фінансування України
https://republic.com.ua/article/chomu-ofis-prezidenta-trima%D1%94tsya-za-korupczijnij-beb-popri-rizik-zrivu-mizhnarodnogo-finansuvannya-ukra%D1%97ni.html https://republic.com.ua/article/chomu-ofis-prezidenta-trimaєtsya-za-korupczijnij-beb-popri-rizik-zrivu-mizhnarodnogo-finansuvannya-ukraїni.html


07.03.2024 19:22 Відповісти
"Хочу запевнити усіх канадців, що ми працюємо із нашою промисловістю, шукаючи шляхи суттєвого збільшення виробництва ***********."

Тобто, потужна економіка Канади не здатна просто закупити і встановити ще кілька ліній по виробництву ***********?
07.03.2024 19:40 Відповісти
Не підказуйте та не заважайте Канаді шукати.
07.03.2024 19:46 Відповісти
В Канаде есть завод по производству снарядов GD который стоит без заказов
07.03.2024 20:04 Відповісти
А чому тоді просто не зробити замовленя, а не шукати якісь незрозумілі шляхи?
07.03.2024 20:50 Відповісти
Ттому що це Канада!
07.03.2024 21:04 Відповісти
Эти будут годами искать пути)))
07.03.2024 20:02 Відповісти
 
 