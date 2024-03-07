Канада шукає шляхи збільшення виробництва необхідних Україні снарядів, - міністр оборони Блер

Канада збільшуватиме обсяги виробництва боєприпасів для допомоги Україні.

Про це заявив на конференції в Оттаві міністр оборони Білл Блер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу запевнити усіх канадців, що ми працюємо із нашою промисловістю, шукаючи шляхи суттєвого збільшення виробництва боєприпасів. Сподіваюся, вже дуже скоро ми зможемо сказати більше з цього приводу", - сказав він.

Він зазначив, що Канаді "необхідно підвищити спроможність захищати себе, підтримувати наших союзників та озброювати українських друзів". Та додав, що уряд негайно виділить 4,4 млн канадських дол (близько 3,3 млн дол. США) трьом канадським виробникам зброї та боєприпасів, що дасть їм змогу "розробити детальні плани модернізації та нарощування виробництва боєприпасів калібру 155 мм".

"Це планування полегшить наступні кроки. Ми вже вклали кошти у збільшення виробництва артилерійських снарядів у Канаді, але мушу визнати, що слід зробити значно більше", - підкреслив міністр.

