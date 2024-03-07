На Авдіївському напрямку росіяни атакували позиції ЗСУ 20 разів. За добу на фронті 70 бойових зіткнень, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 7 березня 2024 року.

"Триває сімсот сорок третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", - йдеться у вечірньому зведенні.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бабелівка Сумської області та Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Бучки, Гасичівка Чернігівської області; Стара Гута, Грабовське, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.

Бойові дії на Сході

На Куп’янському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка та Степова Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Торецьк та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Очеретине, Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка та Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

Ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, противник здійснив 1 безуспішну штурмову дію. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них місто Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки, Новотягинка Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Миколаївки Херсонської області.

Удари по ворогу

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів противника.

