Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії Шеппсом: обговорили продовження оборонної співпраці

зеленський,шеппс

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом, який перебуває в Україні з візитом.

Про це повідомляє Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував уряду та народу Великої Британії за лідерську підтримку в наданні допомоги Україні.

"Символічно, що першу угоду про співпрацю в безпековій сфері ми підписали саме зі Сполученим Королівством під час нещодавнього візиту Прем’єр-міністра Ріші Сунака до України. Дякуємо вам за цю підтримку", - сказав Зеленський.

Як зазначається, співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці в напрямі подальшого посилення ППО, далекобійних спроможностей Сил оборони України, забезпеченні інших нагальних потреб нашої країни в озброєнні та боєприпасах, а також налагодження спільного виробництва зброї.

Було наголошено на суттєвих успіхах України в забезпеченні свободи мореплавства в Чорному морі та наголошено на важливості подальшого безперешкодного функціонування чорноморського транспортного коридору.

"Не хвилюйтеся - у нашого посла добра англійська , він буде керувати Сирським з Лондону , в екзилі ... Бо дома йому Козирі не давали "
07.03.2024 20:10 Відповісти
Зеленський, на останніх Конституційних днях, показує своє розуміння, як треба йому виконувати свої повноваження, а не єрмаку та канцеляристам цього єрмака!!
https://dl-news.defence-line.org/?p=25238
07.03.2024 20:12 Відповісти
Це як мужики про баб балакають.
Кожного разу - наче й нічого нового, але не набридає ж!
07.03.2024 20:14 Відповісти
 
 