Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії Шеппсом: обговорили продовження оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом, який перебуває в Україні з візитом.

Глава держави подякував уряду та народу Великої Британії за лідерську підтримку в наданні допомоги Україні.

"Символічно, що першу угоду про співпрацю в безпековій сфері ми підписали саме зі Сполученим Королівством під час нещодавнього візиту Прем’єр-міністра Ріші Сунака до України. Дякуємо вам за цю підтримку", - сказав Зеленський.

Як зазначається, співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці в напрямі подальшого посилення ППО, далекобійних спроможностей Сил оборони України, забезпеченні інших нагальних потреб нашої країни в озброєнні та боєприпасах, а також налагодження спільного виробництва зброї.

Було наголошено на суттєвих успіхах України в забезпеченні свободи мореплавства в Чорному морі та наголошено на важливості подальшого безперешкодного функціонування чорноморського транспортного коридору.

