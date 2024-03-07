Чехія зібрала всі кошти на закупівлю 800 тисяч снарядів для України, - Павел

Президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів.

За словами чеського президента, "станом на сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, 800 тисяч штук", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Він додав, що далі уряд Чехії підпише меморандум із усіма країнами, що долучились до ініціативи – а таких 18 – і надасть детальну інформацію про графік і подальші кроки. Уточнювати, хто саме й скільки доклався, Павел відмовився.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада шукає шляхи збільшення виробництва необхідних Україні снарядів, - міністр оборони Блер

Президент Чехії прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями". "Тепер це буде залежати від майстерності наших компаній та міністерства оборони, щоб прискорити весь процес", – додав він.