УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3921 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
5 291 36

Чехія зібрала всі кошти на закупівлю 800 тисяч снарядів для України, - Павел

Президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів.

За словами чеського президента, "станом на сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, 800 тисяч штук", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Він додав, що далі уряд Чехії підпише меморандум із усіма країнами, що долучились до ініціативи – а таких 18 – і надасть детальну інформацію про графік і подальші кроки. Уточнювати, хто саме й скільки доклався, Павел відмовився.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада шукає шляхи збільшення виробництва необхідних Україні снарядів, - міністр оборони Блер

Президент Чехії прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями". "Тепер це буде залежати від майстерності наших компаній та міністерства оборони, щоб прискорити весь процес", – додав він.

Автор: 

боєприпаси (2338) Павел Петр (184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Чехам повезло з Президентом Чехії... а як нам повезло з Президентом Чехії!
показати весь коментар
07.03.2024 20:28 Відповісти
+26
Дякуємо, пане Президент !

вчися "мудрий український нарід" що таке Президент-Генерал
є тема для роздумів....
показати весь коментар
07.03.2024 20:31 Відповісти
+23
Запитання до Зе? Чех знайшов снаряди,а твоє оточення чим займалося?
показати весь коментар
07.03.2024 20:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Петропавловськ руліт!
показати весь коментар
07.03.2024 20:11 Відповісти
Павел - пургу не гонить-
Сказав - зробив-

Снаряди - знайшов-
Патрони...
Гроші зібрав - купив...

Хай потім приїзде в Житомир...
показати весь коментар
07.03.2024 20:56 Відповісти
Ну якщо вже на те пішло, то ПетрПавелськ
показати весь коментар
07.03.2024 23:17 Відповісти
Публічно визнаю що був не правий в оцінці президента Чехії . ! Він таки - молодчина . !!
показати весь коментар
07.03.2024 20:22 Відповісти
Дякуємо, пане Президент !

вчися "мудрий український нарід" що таке Президент-Генерал
є тема для роздумів....
показати весь коментар
07.03.2024 20:31 Відповісти
Генерал генералу різниця, он у нас один генерал з нуля організував оборону Миколаєва і зараз нікому непотрібний, а інший генерал говнокомандуючий вивів всі війська з Херсонщини і допоміг зелькі здати південь, а тепер герой з банди героїв що здали і невтікли, дійсно є над чим замислитись
показати весь коментар
07.03.2024 22:44 Відповісти
Да вы были правы... Тока на счет прошлого их алкаша презика милоша
показати весь коментар
07.03.2024 20:32 Відповісти
Чехам повезло з Президентом Чехії... а як нам повезло з Президентом Чехії!
показати весь коментар
07.03.2024 20:28 Відповісти
це вірно !
а як весь Захід вляпався в ЗЄлю !
оцініть !
показати весь коментар
07.03.2024 22:52 Відповісти
Пора вже відправляти аргонавтів за золотим руном /снарядами/
показати весь коментар
07.03.2024 20:29 Відповісти
Це супер,це 4 місяці можна нормально так лупити кацапів,щоб аж гай гудів!!!!
показати весь коментар
07.03.2024 20:29 Відповісти
Бувають же Президенти, а те, що у нас!
показати весь коментар
07.03.2024 20:32 Відповісти
а хіба у нас немає Генералів для посади Президента ?
показати весь коментар
07.03.2024 22:53 Відповісти
Запитання до Зе? Чех знайшов снаряди,а твоє оточення чим займалося?
показати весь коментар
07.03.2024 20:38 Відповісти
закликали, клікуші буєві !
показати весь коментар
07.03.2024 22:54 Відповісти
Нехай Павел поцікавиться скільки зібрали ЗЕлена еліта: Бєня,Піня,Суркіси,Рінатік,Корогодскій,міндіч,Шефір,Йермак тощо..... він буде дуже здивований....
показати весь коментар
07.03.2024 20:47 Відповісти
жмота Зєлю забув
показати весь коментар
07.03.2024 20:55 Відповісти
в Чехії ПРЕЗИДЕНТ!! а в Україні...преЗЕдент....
показати весь коментар
07.03.2024 21:57 Відповісти
А в Україні? Від "мудрого нароту" - презер вати в Україні.
показати весь коментар
07.03.2024 23:13 Відповісти
The General!
З Повагою від України.
показати весь коментар
07.03.2024 20:56 Відповісти
тільки щоб не виявилось потім що продавець чи продавці відмовились продавати бо підорашія ввела ембарго на "банани".
показати весь коментар
07.03.2024 20:57 Відповісти
Президент.
показати весь коментар
07.03.2024 20:58 Відповісти
ЗЕлю просто обоссали!
показати весь коментар
07.03.2024 20:59 Відповісти
Норм.
показати весь коментар
07.03.2024 21:01 Відповісти
Дякуємо, справжні друзі України
показати весь коментар
07.03.2024 21:03 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
07.03.2024 21:11 Відповісти
Франціє, бери приклад!

P.S. Вірю, що й від Франції будуть "ніштяки". І непогані.
показати весь коментар
07.03.2024 21:20 Відповісти
Хто хоче - шукає можливість, а хто не хоче - причину.
показати весь коментар
07.03.2024 21:24 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
показати весь коментар
07.03.2024 21:24 Відповісти
Це дійсно людина слова, дякуємо Пане Президенте, не те що Зеблазень
показати весь коментар
07.03.2024 21:57 Відповісти
Молодець, Чехія и президент
показати весь коментар
08.03.2024 01:36 Відповісти
Президент Чехии нам оружие ищет а наш недопрез пиаром на крови занимается,пять человек погибло из за его пиара.
показати весь коментар
08.03.2024 08:33 Відповісти
Є з кого брати приклад. Дуже сподіваюсь, що на наступних виборах ми будемо більш прискіпливо обирати собі владу, по моєму нас гарно навчило з 1991 року
показати весь коментар
08.03.2024 09:17 Відповісти
а вы поняли смысл происходящего??? Европейские партнеры сбрасываются баблом и сами закупают, что-бы это бенино Уе....щи со своей фсбэшной кодлой Дэбилов таких как и сам не смогли переполовинить.....
показати весь коментар
08.03.2024 09:34 Відповісти
 
 