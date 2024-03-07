УКР
Блінкен про розширення НАТО: Путін своєю агресією спричинив те, чому хотів запобігти

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував розширення НАТО після вступу Швеції до Альянсу, і зазначив, що це історичне рішення було зумовлене війною РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Блінкен сказав у своїй промові після офіційної процедури у Вашингтоні, що завершила процес вступу Швеції.

Блінкен зауважив про терпіння й лідерство прем’єра та очільника МЗС Швеції, яким довелося долати численні перешкоди у процесі вступу, хоча на початку ніхто не очікував настільки великих проблем.

"Це історична мить для Швеції, для Альянсу, історична мить для трансатлантичних відносин… Наш оборонний альянс тепер сильніший і більший, ніж будь-коли", - зауважив держсекретар США, додавши, що трохи більше трьох років тому таку подію важко було уявити.

"Швеція близько 200 років дотримувалася нейтралітету. І до повторного вторгнення Путіна в Україну, якщо глянути на опитування, менше третини шведів підтримали би вступ до НАТО… А потім усе змінилося. Три чверті шведів почали відповідати, що хочуть членства. Швеція усвідомила, що якщо Путіну спало на думку стерти з мапи світу одного сусіда, він може на тому не зупинитися", - зазначив Блінкен.

Він наголосив, що готовність Швеції вступити у НАТО засвідчила, що шведи не лише прагнуть більшої безпеки, але й готові брати на себе відповідальність і стати на захист своїх сусідів і союзників, якщо буде потрібно.

"Це також чітка демонстрація стратегічного фіаско, яким стало для Росії вторгнення Путіна в Україну. Зараз Росія стала слабшою у військовому, економічному, дипломатичному вимірі… А наш Альянс став більшим і сильнішим, ніж будь-коли. І ми знову й знову бачимо, що усе те, чому Путін хотів запобігти, він, навпаки, спричинив своїми діями, своєю агресією", - заявив Блінкен.

+8
"Путін своєю агресією спричинив те, чому хотів запобігти "

Не треба плутати пропаганду хуьла про НАТО як причину нападу, з бажанням захопити Україну. Саме по собі НАТО хуьло ніяк не лякає і не цікавить, тим більше, що всі бачать реальну ціну НАТО, де члени розпустили свої армії (такі як Німеччина)
показати весь коментар
07.03.2024 20:32 Відповісти
+5
показати весь коментар
07.03.2024 20:43 Відповісти
+4
Одесса. Табличка в туалете: «Уважаемые! Не вставайте-таки ногами на унитаз. Есть много других способов быть на высоте!»
***
из мудрых самокритичных еврейских анекдотов
показати весь коментар
07.03.2024 20:59 Відповісти
Ну це як методи Вови підняти сьогодні собі рейтинг
показати весь коментар
07.03.2024 20:30 Відповісти
называется это так :рейтинг подымается полуавтоматом - вручную подписывается указ послом Залужного , а падает потом автоматически сам,
показати весь коментар
07.03.2024 21:01 Відповісти
Тому що дебіл він,цей попа вутін!!!
показати весь коментар
07.03.2024 20:30 Відповісти
"Путін своєю агресією спричинив те, чому хотів запобігти "

Не треба плутати пропаганду хуьла про НАТО як причину нападу, з бажанням захопити Україну. Саме по собі НАТО хуьло ніяк не лякає і не цікавить, тим більше, що всі бачать реальну ціну НАТО, де члени розпустили свої армії (такі як Німеччина)
показати весь коментар
07.03.2024 20:32 Відповісти
Саме так.

А ще: "...Зараз Росія стала слабшою у військовому, економічному, дипломатичному вимірі… А наш Альянс став більшим і сильнішим, ніж будь-коли..."

Але "слабші" кацапи не бояться воювати, а сильний, ніж будь коли НАТО, дрижить...
показати весь коментар
07.03.2024 21:14 Відповісти
Послухати ***** то таке саме як божевільному чарку налити. Херня починає перти сильніше по мірі сп'яніння.
показати весь коментар
07.03.2024 20:36 Відповісти
Финляндия и Швеция для русских как другая планета. Глупо сравнивать с Украиной. Он же понимает это.
показати весь коментар
07.03.2024 20:40 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 20:43 Відповісти
Одесса. Табличка в туалете: «Уважаемые! Не вставайте-таки ногами на унитаз. Есть много других способов быть на высоте!»
***
из мудрых самокритичных еврейских анекдотов
показати весь коментар
07.03.2024 20:59 Відповісти
После публичного курса лекций по параллельной истории ***** присвоено было ученое звание "дед Ахиней" Всё по плану
показати весь коментар
07.03.2024 20:47 Відповісти
путін боявся не самого розширення НАТО, як загрозу срасєї
а лише того, що він більше би не зміг напасти на ті країни, які собі запланував
показати весь коментар
07.03.2024 20:48 Відповісти
Спочатку Україну треба прийняти в НАТО, а вже потім точно можна сказати що Пуйло спричинив це.
показати весь коментар
07.03.2024 20:48 Відповісти
Для цього не треба було після Ющенка обирати Януковича,і після Порошека - Зеленського!
Тоді на 2й каденції Порошенка,Україна стала 31 країною НАТО
показати весь коментар
07.03.2024 20:57 Відповісти
як ці ********* вже заїбали! зброю давай! трампістів тормозів ***** викинь!
вже аж *** нерви беруть як таку ***** чую
показати весь коментар
07.03.2024 20:52 Відповісти
Пан Друг Брат Штурмовик
@fightforermak
З мінусів:
- Чверть країни окупована
- мільйон вбитих
- пів країни в руїнах
- економіка мертва

З плюсів:
- закрили кордони
- володька зеленський став популярний на заході
- слуги народу скуповують нерухомість в центрі Києва

Справді, воно того вартувало. Хороші 2 роки.
показати весь коментар
07.03.2024 20:53 Відповісти
Єдиний + в тому,що Балтика стала внутрішнім морем НАТО,і балтійський флот раши став найбільш недієздатним з всіх флотів і флотілій раши.
показати весь коментар
07.03.2024 21:01 Відповісти
всі кацапські флоти лайна варті навіть, коли вони оперують поза якимись внутрішніми морями.

Справжні флоти -- це авіаносці. А кацапський флот б'є навіть погано озброєна Україна.
показати весь коментар
07.03.2024 21:17 Відповісти
а что хотел сказать его босс Байден, когда заявлял "ограниченное вторжение рф в Украину не встретит нашу реакцию"?
показати весь коментар
07.03.2024 21:55 Відповісти
А теж саме українською ?
показати весь коментар
07.03.2024 22:19 Відповісти
мне уже как-то не по себе от твоих преследований.

где-то было сказано, что я мову розумею? нэ.

встречный вопрос. что означали слова Байдена перед вторжением?
показати весь коментар
07.03.2024 23:45 Відповісти
Ааа! Боїшся ? Значить поважаєш!
показати весь коментар
07.03.2024 23:57 Відповісти
Антон Налисник інколи такий наївний,хоч і наш.А коли моск@лі його родину виганяли з рідного Переяслава,вони теж розширенню НАТО хотіли запобігти?
показати весь коментар
07.03.2024 22:49 Відповісти
 
 