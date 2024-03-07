Блінкен про розширення НАТО: Путін своєю агресією спричинив те, чому хотів запобігти

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував розширення НАТО після вступу Швеції до Альянсу, і зазначив, що це історичне рішення було зумовлене війною РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Блінкен сказав у своїй промові після офіційної процедури у Вашингтоні, що завершила процес вступу Швеції.

Блінкен зауважив про терпіння й лідерство прем’єра та очільника МЗС Швеції, яким довелося долати численні перешкоди у процесі вступу, хоча на початку ніхто не очікував настільки великих проблем.

"Це історична мить для Швеції, для Альянсу, історична мить для трансатлантичних відносин… Наш оборонний альянс тепер сильніший і більший, ніж будь-коли", - зауважив держсекретар США, додавши, що трохи більше трьох років тому таку подію важко було уявити.

"Швеція близько 200 років дотримувалася нейтралітету. І до повторного вторгнення Путіна в Україну, якщо глянути на опитування, менше третини шведів підтримали би вступ до НАТО… А потім усе змінилося. Три чверті шведів почали відповідати, що хочуть членства. Швеція усвідомила, що якщо Путіну спало на думку стерти з мапи світу одного сусіда, він може на тому не зупинитися", - зазначив Блінкен.

Він наголосив, що готовність Швеції вступити у НАТО засвідчила, що шведи не лише прагнуть більшої безпеки, але й готові брати на себе відповідальність і стати на захист своїх сусідів і союзників, якщо буде потрібно.

"Це також чітка демонстрація стратегічного фіаско, яким стало для Росії вторгнення Путіна в Україну. Зараз Росія стала слабшою у військовому, економічному, дипломатичному вимірі… А наш Альянс став більшим і сильнішим, ніж будь-коли. І ми знову й знову бачимо, що усе те, чому Путін хотів запобігти, він, навпаки, спричинив своїми діями, своєю агресією", - заявив Блінкен.

