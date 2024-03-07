Блінкен про розширення НАТО: Путін своєю агресією спричинив те, чому хотів запобігти
Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував розширення НАТО після вступу Швеції до Альянсу, і зазначив, що це історичне рішення було зумовлене війною РФ проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Блінкен сказав у своїй промові після офіційної процедури у Вашингтоні, що завершила процес вступу Швеції.
Блінкен зауважив про терпіння й лідерство прем’єра та очільника МЗС Швеції, яким довелося долати численні перешкоди у процесі вступу, хоча на початку ніхто не очікував настільки великих проблем.
"Це історична мить для Швеції, для Альянсу, історична мить для трансатлантичних відносин… Наш оборонний альянс тепер сильніший і більший, ніж будь-коли", - зауважив держсекретар США, додавши, що трохи більше трьох років тому таку подію важко було уявити.
"Швеція близько 200 років дотримувалася нейтралітету. І до повторного вторгнення Путіна в Україну, якщо глянути на опитування, менше третини шведів підтримали би вступ до НАТО… А потім усе змінилося. Три чверті шведів почали відповідати, що хочуть членства. Швеція усвідомила, що якщо Путіну спало на думку стерти з мапи світу одного сусіда, він може на тому не зупинитися", - зазначив Блінкен.
Він наголосив, що готовність Швеції вступити у НАТО засвідчила, що шведи не лише прагнуть більшої безпеки, але й готові брати на себе відповідальність і стати на захист своїх сусідів і союзників, якщо буде потрібно.
"Це також чітка демонстрація стратегічного фіаско, яким стало для Росії вторгнення Путіна в Україну. Зараз Росія стала слабшою у військовому, економічному, дипломатичному вимірі… А наш Альянс став більшим і сильнішим, ніж будь-коли. І ми знову й знову бачимо, що усе те, чому Путін хотів запобігти, він, навпаки, спричинив своїми діями, своєю агресією", - заявив Блінкен.
Не треба плутати пропаганду хуьла про НАТО як причину нападу, з бажанням захопити Україну. Саме по собі НАТО хуьло ніяк не лякає і не цікавить, тим більше, що всі бачать реальну ціну НАТО, де члени розпустили свої армії (такі як Німеччина)
А ще: "...Зараз Росія стала слабшою у військовому, економічному, дипломатичному вимірі… А наш Альянс став більшим і сильнішим, ніж будь-коли..."
Але "слабші" кацапи не бояться воювати, а сильний, ніж будь коли НАТО, дрижить...
из мудрых самокритичных еврейских анекдотов
а лише того, що він більше би не зміг напасти на ті країни, які собі запланував
Тоді на 2й каденції Порошенка,Україна стала 31 країною НАТО
вже аж *** нерви беруть як таку ***** чую
З мінусів:
- Чверть країни окупована
- мільйон вбитих
- пів країни в руїнах
- економіка мертва
З плюсів:
- закрили кордони
- володька зеленський став популярний на заході
- слуги народу скуповують нерухомість в центрі Києва
Справді, воно того вартувало. Хороші 2 роки.
Справжні флоти -- це авіаносці. А кацапський флот б'є навіть погано озброєна Україна.
