Потрібно більше боєприпасів, ППО, далекобійної зброї: Бербок закликала мобілізувати всю можливу допомогу Україні

Для того, щоб мир зрештою прийшов в Україну, її партнери мають мобілізувати всю можливу допомогу, в тому числі далекобійну зброю.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок після консультацій з британським колегою Девідом Камероном 7 березня в Берліні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми всі хочемо миру, … але передумовою миру є припинення вбивств. Не може бути миру з пістолетом біля скроні. Ті, хто хочуть миру, завершення свідомої російської війни на знищення, повинні наразі мобілізувати всі засоби для того, щоби Україна могла захиститися", - підкреслила Бербок.

Вона додала, що ті, хто заперечує, що ведеться війна на винищення, хто ігнорує той факт, що зараз потрібно мобілізувати всю можливу допомогу Україні, поводяться недбало.

За словами Бербок, наразі потрібно "більше боєприпасів, більше засобів ППО, більше далекобійної зброї", щоби Україна могла забезпечити своє виживання. На запитання щодо далекобійної зброї вона зауважила, що такою можна вважати, зокрема, гаубиці, які Німеччина передала Україні на ранішній стадії війни та нещодавно - знову.

Німецька дипломатка наголосила, що останні 2 роки Німеччина тісно співпрацювала з партнерами в ЄС, Великою Британією, США в питанні надання Україні підтримки, в тому числі військової. При цьому вона зауважила, що допомога є найбільш ефективною, коли є узгодженою зі союзниками.

Наразі партнери дивляться на економічне відновлення України, адже люди мають вижити. Очільниця німецького МЗС підкреслила, що Берлін цього року продовжить традицію проведення конференцій з відновлення (минулого року таку конференцію приймав Лондон).

Вона також згадала свій нещодавній візит в Одесу, коли була змушена скоротити програму через атаку російського дрона, і зазначила, Путін щосекунди, щохвилини кожного дня обстрілює мирних українців ракетами у війні, "єдиною метою якої є знищення України… і Путін зробив цілий народ військовою ціллю".

"Путін веде війну не лише проти людей в України, він веде війну проти всього, що дорого нам як людям, як європейцям", - підкреслила Бербок.

Водночас вона заявила, що "Путін не зможе зламати Україну", в тому числі економічно, доки на її боці стоять її друзі. А вони будуть стояти на боці України скільки, скільки вона буде цього потребувати, повторила вона. Та наголосила, що Путін також не досягне мети зменшити допомогу Україні з боку її партнерів та внести розкол в їх лави.

"На кону – не менше, ніж наша свобода та безпека у Європі", - підкреслила Бербок.

Камерон своєю чергою підкреслив важливість передачі Україні далекобійних ракет, але зауважив, що це є суверенним рішенням кожної країни.