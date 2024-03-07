"Внутрішні друзі" Путіна в ЄС є реальною загрозою для Європи - фон дер Ляєн

"Друзі Путіна" в ультраправих та ультралівих рухах є однією з найбільших загроз для Європи.

Про це в Бухаресті під час програмної промови на конференції Європейської народної партії (ЄНП) заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Світ є більш небезпечним, ніж був. Російська агресія має на меті стерти Україну з поверхні землі. Ця війна триває третій рік, вона стала інтенсивнішою. Ми бачимо ймовірність та небезпеку підйому "ліги диктаторів", війну в Газі та дестабілізацію на Близькому Сході, Китай та інших з їх агресивною економічною конкуренцією. І тут, вдома, "друзі Путіна" намагаються переписати нашу історію й вкрасти наше майбутнє", - підкреслила вона.

За її словами, цим займаються партії ультраправого або ультралівого спрямування сіють ненависть, тож немає жодного сумніву, якою є справжня ціна наступних європейських виборів, оскільки виклики, перед якими постає Європа, є безпрецедентними.

Вона зазначила, що головний сигнал, який Європейська партія надсилає сьогодні з Бухареста, - це готовність цієї політичної сили твердо стояти за Європу - сильну та захищену, мирну, заможну й об’єднану.

Читайте також: Фон дер Ляєн висунули на другий термін на посаду голови Єврокомісії