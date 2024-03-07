УКР
"Внутрішні друзі" Путіна в ЄС є реальною загрозою для Європи - фон дер Ляєн

"Друзі Путіна" в ультраправих та ультралівих рухах є однією з найбільших загроз для Європи.

Про це в Бухаресті під час програмної промови на конференції Європейської народної партії (ЄНП) заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Світ є більш небезпечним, ніж був. Російська агресія має на меті стерти Україну з поверхні землі. Ця війна триває третій рік, вона стала інтенсивнішою. Ми бачимо ймовірність та небезпеку підйому "ліги диктаторів", війну в Газі та дестабілізацію на Близькому Сході, Китай та інших з їх агресивною економічною конкуренцією. І тут, вдома, "друзі Путіна" намагаються переписати нашу історію й вкрасти наше майбутнє", - підкреслила вона.

За її словами, цим займаються партії ультраправого або ультралівого спрямування сіють ненависть, тож немає жодного сумніву, якою є справжня ціна наступних європейських виборів, оскільки виклики, перед якими постає Європа, є безпрецедентними.

Вона зазначила, що головний сигнал, який Європейська партія надсилає сьогодні з Бухареста, - це готовність цієї політичної сили твердо стояти за Європу - сильну та захищену, мирну, заможну й об’єднану.

Читайте також: Фон дер Ляєн висунули на другий термін на посаду голови Єврокомісії

Українською це називається "кудкудакання".
показати весь коментар
07.03.2024 21:58 Відповісти
Блдь, умніки, як ви вже заїПали! Люди дбають про вас, упоротих ватників, а ви їм пхаєте в обратку! Яким же мірилом чи інструментом можно заміряти отой мізер в твоїй черепній коробці, що зветься "сірим вєщєством"?
показати весь коментар
07.03.2024 22:07 Відповісти
оо, накінець-то... будуть братись за 5-колону раZZії та інших адептів руZZкого міра....

Невже починають прозрівати?!
показати весь коментар
07.03.2024 22:01 Відповісти
Це на кого ти лесбійська морда натякаєш?
показати весь коментар
07.03.2024 22:05 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 22:12 Відповісти
промова хороша,але як утихомирити терористів,прикормлених московькою ордою,які блокують транзитні шляхи.Чим польські "хусити" відрізняються від єменських хуситів?!
показати весь коментар
07.03.2024 22:18 Відповісти
Фіцо, Орбан - от мінімум 2 шкета
показати весь коментар
07.03.2024 22:20 Відповісти
Ох Урсула Урсула --- брось люську корчить! Та за банальное бабло вас купил и почти всех кремлевский окурок. И давно---20 лет назад. И сегодня берете, как бурундуки --- за щёку, причмокивая при этом!
показати весь коментар
07.03.2024 22:21 Відповісти
в Україні й купувати не потрібно 🤢🤡🎪73% любителЕЙ *****, обрали подібного , який здавав їх в рабство і перетворював їх мізки в « АДІН НАРОД» , « какая разница», « хуже не БУДЕТ» , « яжнелох , нада только перестать стрелять» і навіть після 2-р , коли їм на голови бомби летять ,чекають на кацапських панів 🤮КРОТ на ГНИДІ
показати весь коментар
08.03.2024 06:59 Відповісти
***** скупает вас там просто оптом.
показати весь коментар
07.03.2024 22:26 Відповісти
Орбане, масти сраку.
показати весь коментар
07.03.2024 22:49 Відповісти
формула ликвидации "внутренних друзей" ху#ла:
- находить, отстреливать и прикапывать
показати весь коментар
07.03.2024 23:38 Відповісти
'нічого особистого, тільки бізнес' - то головні друзі путіна в ЄС
показати весь коментар
07.03.2024 23:43 Відповісти
 
 