Велика Британія в ОБСЄ: Україна знищує російські літаки у 20 разів швидше, ніж РФ їх виготовляє
Сили оборони України збивають російські військові літаки у 20 разів швидше, ніж Росія може їх замінити.
Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ в середу у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ця війна стала трагедією для народу України, але він продовжує надихати і нагадувати всім нам... про стійкість і хоробрість у боротьбі за свою країну і цінності демократії та свободи. У той час як ситуація на землі залишається в цілому статичною, Україна продовжує завдавати значних втрат російським силам вторгнення, збивши ще три винищувачі-бомбардувальники Су-34 в районах поблизу Авдіївки та Маріуполя", - наголосив Окотт.
Військовий радник британської місії при ОБСЄ вказав на те, що за 13 днів українськими силами збито 12 літаків типу Су та 1 літак-розвідник А-50У.
"Постійне знищення військових літаків є значним провалом для військових зусиль Росії, враховуючи, що через санкції Росія ледве виробляє трохи більше кількох десятків літаків щороку. І ці повідомлення (про збиття російських літаків Україною. – Ред.) свідчать про те, що Росія втрачає літаки в 20 разів швидше, ніж може їх замінити", - зауважив Окотт.
Британський дипломат зазначив, що ні в кого не має бути сумнівів щодо справжніх цілей РФ щодо України: "Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв назвав Україну "раковою пухлиною", заперечуючи її право на існування. І ми бачили в Бучі, що Росія робить на територіях, які вона контролює".
На цьому тлі Окотт наголосив, що Сполучене Королівство твердо стоятиме на боці України, щоб "гарантувати, що незаконна агресія Росії не перемогла".
За два роки повномасштабного вторгнення Росії союзні зв'язки між Сполученими Штатами та Україною "демонструють ознаки зношення, поступаючись місцем взаємному розчаруванню та відчуттю, що відносини можуть трохи застрягнути". Про це пише New York Times.
Видання повідомляє, що з боку Вашингтона накопичується роздратування через те, що Київ не дослухається стратегічних порад американських військовиків.
Причини роздратування Вашингтона
Зокрема, як пише газета, під час анонсованого контрнаступу 2023-го року США радили Україні зосередити всі сили на ударі по одному місцю замість спроб наступів у кількох напрямках. Як додає видання, в очах Пентагону, контрнаступ провалився через те, що Україна не прислухалася до його порад.
Такі самі поради щодо спроби відрізати сухопутний коридор РФ до окупованого Криму лунають з боку Пентагона і на 2024-й рік.
Також, за словами журналістів NYT, американські військові лідери вважали непотрібним продовження оборони таких міст, як Авдіївка, навіть ціною високих втрат з боку Сил оборони України. При цьому у Вашингтоні високо відзначають високий рівень втрат росіян при спробах захоплення Авдіївки чи Бахмута.
Видання переконує, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний погоджувався зі стратегічними порадами західних союзників, однак не зміг переконати в такому підході президента Володимира Зеленського. Новий головнокомандувач Олександр Сирський може бути ще менш готовим підштовхувати Зеленського до тих рішень, які не подобаються українському главі, вважає NYT.
Причини роздратування Києва
З боку Києва, пише газета, існує роздратування спробами "мікроменеджменту" дій ЗСУ на лінії фронту.
Але головним приводом для розчарування української сторони є відсутність схвалення подальшої військової підтримки на тлі політичного протистояння між демократами й республіканцями у Конгресі.
Саме брак *********** через призупинені постачання з боку США українські військові й політичні лідери називають чи не головною причиною початку наступу Росії на багатьох ділянках фронту.
Деякі експерти у розмові з NYT також відзначили нерішучість і значне затягування рішень з боку адміністрації Байдена про виділення нових досконаліших видів зброї, як-то танків Abrams, систем ППО Patriot, винищувачів F-16, ракет далекої дії ATACMS.
Також раніше Залужний підкреслював, що контрнаступ 2023-го року не досяг своїх цілей передусім через невиконання обіцянок щодо постачання Києву обіцяних систем озброєння.
Найбільший виклик для ситуації в Україні
Зрештою, США та Україна продовжують тісно співпрацювати, а адміністрація Джо Байдена заявляє про свою непохитну підтримку Києва, як і про те, що всі рішення щодо дій у російській війні приймає саме Зеленський - верховний головнокомандувач ЗСУ.
Тож найбільшим ризиком для України залишається саме невизначеність того, чи Сполучені Штати продовжать надавати свою допомогу, пише NYT.
Як очікується, президент Байден під час щорічної промови у Конгресі "Про стан держави" знову закличе республіканців схвалити законопроєкт про іноземну допомогу, що передбачає понад 60 мільярдів для України, та заявить, що ізоляціонізм не відповідає інтересам Америки на тлі ознак зростання російського експансіонізму.
Експерти, які розмовляли з ABC News, погодилися, що якщо пакет допомоги Україні потрапить на голосування до Палати представників, він, швидше за все, пройде.
"Хоча коаліція прихильників жорсткої лінії Республіканської партії, які виступають проти будь-якого подальшого фінансування, зросла, це не затьмарило широку двопартійну підтримку допомоги Україні проти Росії", - зазначає медіа.
Там зазначають, що якщо Конгрес не почне діяти, можливості адміністрації Байдена будуть сильно обмежені, а російський президент Путін "бачить втому і відчуває сміливість" для активних дій на фронті.
Водночас напередодні агенція Bloomberg повідомила, що адміністрація Байдена зважує, чи зможе вона залучити близько 200 мільйонів доларів з резервів фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку. Фінансування може бути використане для оплати важливої зброї, припасів та іншого обладнання для України з огляду на просування російського наступу.
Тому давайте просто на такі статті, як оця в New York Times - просто, якщо і звертати увагу, то не робити їх своїм маяком. Бо заробіток багатьох журиків залежить від кількості його друкованих знаків, розміщених відповідно до волі головреда/секретаря на шпальтах відповідного ЗМІ; тому вони надрукують чи все, що їм присниться... аби заробити...
Просуваємо месседж: хороший русак - дохлий русак!!
Хоча би тому, що нині ЗСУ знищує і трьохсотить за день стільки ж орків чоловічої статті, скільки їх досягає призовного віку (народжується там - щодня 1700+, але ж не всі доживають до повноліття)
В касапстані є ще запаси, як заліза, так і м'яса...
Я даю реальну картину...
Потрібно, щоб щодена утилізація орків досягала двох кусків, а літаків - як мінімум одного за добу... а корабликів - одного на тиждень... ну, нехай, на місяць... ні, тут малувато буде....