Велика Британія в ОБСЄ: Україна знищує російські літаки у 20 разів швидше, ніж РФ їх виготовляє

Сили оборони України збивають російські військові літаки у 20 разів швидше, ніж Росія може їх замінити.

Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ в середу у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ця війна стала трагедією для народу України, але він продовжує надихати і нагадувати всім нам... про стійкість і хоробрість у боротьбі за свою країну і цінності демократії та свободи. У той час як ситуація на землі залишається в цілому статичною, Україна продовжує завдавати значних втрат російським силам вторгнення, збивши ще три винищувачі-бомбардувальники Су-34 в районах поблизу Авдіївки та Маріуполя", - наголосив Окотт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може спробувати повернути до експлуатації законсервовані А-50, але відновлення літаків – справа непроста, - Ігнат

Військовий радник британської місії при ОБСЄ вказав на те, що за 13 днів українськими силами збито 12 літаків типу Су та 1 літак-розвідник А-50У.

"Постійне знищення військових літаків є значним провалом для військових зусиль Росії, враховуючи, що через санкції Росія ледве виробляє трохи більше кількох десятків літаків щороку. І ці повідомлення (про збиття російських літаків Україною. – Ред.) свідчать про те, що Росія втрачає літаки в 20 разів швидше, ніж може їх замінити", - зауважив Окотт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії Шеппсом: обговорили продовження оборонної співпраці

Британський дипломат зазначив, що ні в кого не має бути сумнівів щодо справжніх цілей РФ щодо України: "Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв назвав Україну "раковою пухлиною", заперечуючи її право на існування. І ми бачили в Бучі, що Росія робить на територіях, які вона контролює".

На цьому тлі Окотт наголосив, що Сполучене Королівство твердо стоятиме на боці України, щоб "гарантувати, що незаконна агресія Росії не перемогла".