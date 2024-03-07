Велика Британія профінансує понад 10 тисяч дронів для України, - міністр оборони Британії Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.

Під час свого третього візиту до України Шеппс у супроводі голови Генерального штабу Збройних сил Британії адмірала Тоні Радакіна він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Там він оголосив, що Британія виділяє 325 мільйонів фунтів стерлінгів – на 125 мільйонів більше, ніж оголошувалось раніше – для постачання понад 10 тисяч дронів, серед яких більшість – FPV-дрони, 1000 ударних безпілотників, а також розвідувальні та морські дрони.

Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".