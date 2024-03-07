Велика Британія профінансує понад 10 тисяч дронів для України, - міністр оборони Британії Шеппс
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.
Під час свого третього візиту до України Шеппс у супроводі голови Генерального штабу Збройних сил Британії адмірала Тоні Радакіна він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Там він оголосив, що Британія виділяє 325 мільйонів фунтів стерлінгів – на 125 мільйонів більше, ніж оголошувалось раніше – для постачання понад 10 тисяч дронів, серед яких більшість – FPV-дрони, 1000 ударних безпілотників, а також розвідувальні та морські дрони.
Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".
Авжеж ти тільки напиши свій номер рахунку щоб я 300 дол. тобі переслав.
Це ти збагнув, а те що саме твої поради є - тупі, тобі не спадає на думку: ти радишь аноніму "скинути 300 долларів на дрон".
За логикою:
По-перше, ти теж анонім і в тебе поради, до слова, я не просив.
По-друге, - тобі ж насправді геть нічого невідомо про фінансову участь аноніма, чи вона значна та регулярна, чи вона відсутня? А може навпаки цей анонім - московит, що заховався під чужим прапірцем через VPN?
А наразі ти пишеш: "не бреши, я не пропонував аноніму скидати 300 долларів"
Я лише повторив твої ж слова: "Я не даю номери рахунків анонімам."
саме ти мені почав надавати свої недоумкуваті "поради",
наче "тільки тобі відомо", що йде війна та всі, хто має змогу, - донатять на ВСУ.
До речі, називати мене "балаболом" у тебе немає ніяких підстав, бо я тобі не давав аж ніяких підстав для цього. Просто тебе життя не ставило ще до умов, що не можна людину безпідставно ображати, бо іноді в житті доводиться відповідати за свої слова.
Так розумію, що зі статті випливає, що саме Зеленський завалив контрнаступи ВСУ, хоча Залужний пропанував йому інші плани
"...Видання переконує, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний погоджувався зі стратегічними порадами західних союзників, однак не зміг переконати в такому підході президента Володимира Зеленського. Новий головнокомандувач Олександр Сирський може бути ще менш готовим підштовхувати Зеленського до тих рішень, які не подобаються українському главі, вважає NYT."