Велика Британія профінансує понад 10 тисяч дронів для України, - міністр оборони Британії Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.

Під час свого третього візиту до України Шеппс у супроводі голови Генерального штабу Збройних сил Британії адмірала Тоні Радакіна він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Там він оголосив, що Британія виділяє 325 мільйонів фунтів стерлінгів – на 125 мільйонів більше, ніж оголошувалось раніше – для постачання понад 10 тисяч дронів, серед яких більшість – FPV-дрони, 1000 ударних безпілотників, а також розвідувальні та морські дрони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Агенція оборонних закупівель" вперше придбає через Prozorro 20 000 дронів, - Міноборони

Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".

дрони (5302) Шеппс Грант (63)
+6
Якщо заберуть ЗЕ - ми мітимем більше, якщо ні - нас 10 000 не врятують. А взагалі мати диверсанта-головнокомандувача - це прям жесть
показати весь коментар
07.03.2024 22:42 Відповісти
+6
Дуже цікава стаття від Голосу Америки (загугліть): NYT: Україна не дослухається до порад США щодо стратегії на фронті, що призводить до взаємних розчарувань
Так розумію, що зі статті випливає, що саме Зеленський завалив контрнаступи ВСУ, хоча Залужний пропанував йому інші плани
показати весь коментар
07.03.2024 22:45 Відповісти
+6
Влада національного порятунку яка прибире ВСІХ слуг, ОПЗЖ і інших не тільки від влади а й взагалі посадить. Інакше будуть сотні тисяч трупів ще і все дарма - нереально виграти війну з ними - чи навіть не програти
показати весь коментар
07.03.2024 22:47 Відповісти
Оце діло, а не тупа маячня "українці, якось там збирайте дрони на кухнях"
показати весь коментар
07.03.2024 22:42 Відповісти
Так, це діло але задля перемоги , - навіть збирати дрони "на кухнях" чи в гаражах, - теж корисно для цієї мети.
показати весь коментар
07.03.2024 22:51 Відповісти
Ти я бачу теж спец по тупим порадам замість фінансової участі. Можеш скинути 300 долларів на дрон?
показати весь коментар
07.03.2024 23:59 Відповісти
= Ти я бачу теж спец по тупим порадам замість фінансової участі =
Авжеж ти тільки напиши свій номер рахунку щоб я 300 дол. тобі переслав.
показати весь коментар
09.03.2024 02:30 Відповісти
Я не даю номери рахунків анонімам.
показати весь коментар
09.03.2024 17:04 Відповісти
А чому? Ок, ок, - це жарт.
Це ти збагнув, а те що саме твої поради є - тупі, тобі не спадає на думку: ти радишь аноніму "скинути 300 долларів на дрон".
За логикою:
По-перше, ти теж анонім і в тебе поради, до слова, я не просив.
По-друге, - тобі ж насправді геть нічого невідомо про фінансову участь аноніма, чи вона значна та регулярна, чи вона відсутня? А може навпаки цей анонім - московит, що заховався під чужим прапірцем через VPN?
показати весь коментар
09.03.2024 23:11 Відповісти
не бреши, я не пропонував аноніму скидати 300 долларів. Можеш зустрітися особисто.
показати весь коментар
09.03.2024 23:45 Відповісти
У тебе порушено логічний ланцюжок : ти мені запропонував "скинути 300 дол. на дрони", я тобі відповів "напиши свій номер рахунку щоб я 300 дол. тобі переслав", на це ти відповів, що "Я не даю номери рахунків анонімам".

А наразі ти пишеш: "не бреши, я не пропонував аноніму скидати 300 долларів"
показати весь коментар
10.03.2024 21:54 Відповісти
так, я не пропонував робити це анонімно з будь якого боку. Але тобі це вперто мариться.
показати весь коментар
10.03.2024 21:57 Відповісти
А я не писав тобі, що ти мені "пропонував робити це анонімно"
Я лише повторив твої ж слова: "Я не даю номери рахунків анонімам."
показати весь коментар
10.03.2024 22:36 Відповісти
ти мені нарікав що я анонім. Хоча я не просив тебе щось робити анонімно.І врешті решт ти просто балабол з тупими порадами.
показати весь коментар
10.03.2024 22:42 Відповісти
Тобі скільки років? Відійди від дзеркала,
саме ти мені почав надавати свої недоумкуваті "поради",
наче "тільки тобі відомо", що йде війна та всі, хто має змогу, - донатять на ВСУ.
До речі, називати мене "балаболом" у тебе немає ніяких підстав, бо я тобі не давав аж ніяких підстав для цього. Просто тебе життя не ставило ще до умов, що не можна людину безпідставно ображати, бо іноді в житті доводиться відповідати за свої слова.
показати весь коментар
11.03.2024 00:56 Відповісти
Ваші пропозиції ?
показати весь коментар
07.03.2024 22:45 Відповісти
Так це й є наша велич, не озираючись продукуємо жесть...
показати весь коментар
07.03.2024 22:48 Відповісти
Та про це прямо говорять.
"...Видання переконує, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний погоджувався зі стратегічними порадами західних союзників, однак не зміг переконати в такому підході президента Володимира Зеленського. Новий головнокомандувач Олександр Сирський може бути ще менш готовим підштовхувати Зеленського до тих рішень, які не подобаються українському главі, вважає NYT."
показати весь коментар
08.03.2024 02:18 Відповісти
а вот у Зели будет в будущем на Марсе или на Луне один мілліон дронів..оце так перемога буде.
показати весь коментар
07.03.2024 23:30 Відповісти
Треба трохи почекати, ще мільярд дерев не виріс, з яких ті дрони вистругають
показати весь коментар
08.03.2024 08:21 Відповісти
Дякуємо, Британіє.
показати весь коментар
07.03.2024 23:52 Відповісти
Англійці раніше всіх зрозуміли що таке кацапи. Черчилль ще зразу після війни казав: "Схоже ми закололи не ту свиню".
показати весь коментар
08.03.2024 08:33 Відповісти
 
 