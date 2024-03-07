"Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини, - Повітряні сили ЗСУ
Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з південного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.Чергова група "шахедів" з Чорного моря у напрямку Затоки!", - попереджають у ПС.
Також повідомляється про рух "шахедів" на Херсонщину та Миколаївщину з півдня.
