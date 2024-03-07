УКР
"Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини, - Повітряні сили ЗСУ

шахеди

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з південного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.Чергова група "шахедів" з Чорного моря у напрямку Затоки!", - попереджають у ПС.

Також повідомляється про рух "шахедів" на Херсонщину та Миколаївщину з півдня.

Ху@ло рідкісний мудак і виродок , бо якби мав хоть маленьку часточку
розуму в голові , все виглядало би інакше в нашій краіні ,
а так плішиве мудило 😡
07.03.2024 23:24 Відповісти
Первая волна прошла, вроде сквозь Одессу на Винницу.
07.03.2024 23:44 Відповісти
Пане Амбер, то амнезийного мудака приклинило: наши же утрецой вальнули по его заводу.
07.03.2024 23:48 Відповісти
Нашим хлопцям дякуємо за те ,
що потихеньку шпілят кацапів
08.03.2024 00:16 Відповісти
07.03.2024 23:31 Відповісти
*** им а не ОДЕССА
08.03.2024 00:00 Відповісти
которыми главновыны каждый день дразнят шмундер-космическую кацап-немочь, типо, показуха заплыва. Ко всему, Одесса толком не очищена от вато-кацапо-стукачей пынинских.
08.03.2024 08:20 Відповісти
 
 