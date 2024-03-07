УКР
Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про негайне повернення Запорізької АЕС під контроль України

магате

Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Документ, зокрема, закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації.

В ухваленому документі, окрім цього, висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС, особливо відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутністю надійних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ застерігає Росію від перезапуску ЗАЕС, - Гроссі

Топ коментарі
+9
Відчуваю завтра віддадуть .
07.03.2024 23:41 Відповісти
+6
Это свежий анекдот.
08.03.2024 00:01 Відповісти
+5
І? Куйло прочитає цю резолюцію і відразу поверне станцію Україні? Щось не дуже віриться.
07.03.2024 23:40 Відповісти
І? Куйло прочитає цю резолюцію і відразу поверне станцію Україні? Щось не дуже віриться.
07.03.2024 23:40 Відповісти
І що тепер буде? Закликала вона. Голосно хоч кликала? Рашка почує?
07.03.2024 23:42 Відповісти
Буде аварія на ЗАЕС.

Велетенський складний комплекс споруд без належного контролю и ремонту рано чи пізно бабахне і загадить найплодючіші у світі землі
08.03.2024 08:04 Відповісти
А в ООН поставити питання, а санкції ввести? Дограються вони, бо у ращки чи є ядерна зброя, чи немає, а ЗАЕС - ось вона, вже готова.
07.03.2024 23:46 Відповісти
Треба тиснути на чайну - 1,5 млрд. жерти хочуть.
Наприклад, вже зараз віддати їм в оренду на 50 років землі в 30-ти км зоні навколо станції 😕
08.03.2024 08:09 Відповісти
І далі залишиться чекати коли труп буйла пропливе по Дніпру от істоков в рашці до Дніпровського лиману
08.03.2024 08:12 Відповісти
І дальше що?
07.03.2024 23:56 Відповісти
А далi надiнуть сундалi и бар отмечать...
08.03.2024 08:08 Відповісти
Это свежий анекдот.
08.03.2024 00:01 Відповісти
Не одноголосно, а більшістю! Це частково нагадує голосування в оон, де прийняті резолюції мають рекомендаційний характер а їх невиконання призводить до потужних занепокоєнь.
08.03.2024 00:02 Відповісти
Ще один символічний папірець...
08.03.2024 00:03 Відповісти
да зачнкайте гросі ще ******** грошенять хоче
08.03.2024 00:04 Відповісти
Шукав слово "лопата", не знайшов - тому не смішно...
08.03.2024 00:08 Відповісти
Ну, ну.... А ніжками тупали? І що )(уйло?
В Китаї були маоїсти. Тут МААЕ-їсти. Гроші не пахнуть, крові на них не видно, а жерти хочеться. Кацапи майнять собі крипту, а наші д.......и електроенергію постачають на ЗАЕС.
Це все муйня. Вони ще на стадії серйозних занепокоєнь. Чекаємо рішучо серйозних занепокоєнь занепокоєннями. Ну т.д.
08.03.2024 00:38 Відповісти
***** до лампочки эти писульки.
08.03.2024 00:50 Відповісти
Якщо б у магате більшість щиро прагнула позитивного результату, вони б закликали негайно роз'їпати мацкву.
08.03.2024 01:15 Відповісти
Як атомник з багаторічним стажем я розумію технічні проблеми ЗАЕС. Незрозуміло чому орки доручили своїй компанії експлуатувати ЗАЕС за ліцензією виданою Держатомрегулювання України. В чому сенс цієї політичної гри? Що заважало їм видати ліцензію ЗАЕС російським держатомрегулювання?
08.03.2024 05:19 Відповісти
Дегенераты...
Раскрашивают туалетную бумагу для ***** своими каракулями...
08.03.2024 05:21 Відповісти
все -сегодня до обеда передадут
08.03.2024 06:27 Відповісти
Россиянин михаил чудаков, который в магате, тоже за это проголосовал?
08.03.2024 06:43 Відповісти
Збито 33 з 37 шахедів
08.03.2024 07:43 Відповісти
Макрон ,введи войска на !
08.03.2024 07:45 Відповісти
Радость то какая! С трудом сдерживаю слёзы... и хранцузкие выражения.
08.03.2024 07:58 Відповісти
 
 