Молдова та Франція підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та оборони

Міністри оборони Молдови та Франції підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та оборони.

"Якщо агресора не зупинити, він продовжуватиме йти, а лінія фронту буде наближатися. Ближче до нас. Ближче до вас", – сказала президент Молдови Майя Санду після підписання угоди в Парижі.

За її словами, Європа повинна виступити єдиним фронтом. "Агресія повинна бути відбита потужною силою", – додала Санду.

Президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції перерахував загрози, з якими зараз стикається Молдова: економічні наслідки війни, розпочатої росіянами проти сусідньої України, порушення її повітряного простору російськими безпілотниками, дезінформація, спроби дестабілізації тощо.

Він запевнив, що Франція продовжуватиме підтримувати Молдову навіть більше, ніж раніше, оголосивши про відкриття "в найближчі місяці" постійної оборонної місії в Кишиневі.

У присутності президентів двох країн угоду про співпрацю у сфері безпеки та оборони підписали міністри оборони Анатолій Ностаї та Себастьян Лекорню.

Міністр економіки Думітру Алайба та міністр із європейських справ Франції Стефан Сежурне підписали угоду про економічне співробітництво на 2024-2029 роки.

Деталі змісту угод не оприлюднюються.