Зеленський поговорив з режисером "20 днів у Маріуполі" Черновим: Ви зробили велику справу для України. Це важливо сьогодні, коли фокус переводиться на інші теми

зеленський

Президент відзначив важливість роботи Мстислава Чернова над фільмом "20 днів у Маріуполі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Розмова Зеленського та Чернова відбулась у відеоформаті.

Глава держави привітав режисера з отриманням нагороди від Гільдії режисерів США, з премією BAFTA та номінацією на цьогорічний "Оскар".

"Ви просто молодці! Переказуйте від нас усіх вітання команді. Це великий успіх. Хочу подякувати за те, що ви зробили велику справу для України. Це важливо сьогодні, коли фокус з України переводиться на інші теми. Десь є виклики, є трагедії, а десь просто бореться проти нас ворог. І коли є такий розфокус, ви дуже сильно допомагаєте повернути людей до реальності та до правди", - сказав президент.

Він підкреслив: що гучнішою буде робота українського кіномитця у світі, то більше чутимуть про Україну.

"Вашу творчість оцінюють професійні люди. Найголовніше - це оцінка людей. Коли буде можливість, я із задоволенням перегляну вашу роботу", - зазначив Володимир Зеленський.

Президент побажав Мстиславу Чернову здобути перемогу в номінації на "Оскар".

"Бажаю перемогти, для нас важлива кожна перемога. Ви знаєте, що кожна перемога наближає нашу велику перемогу. Вітаю вас із сильним творчим українським результатом!", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський 8 березня відвідає Туреччину

В свою чергу Чернов зазначив, що відчуває підтримку українського суспільства, і це має велике значення.

"Це означає, що ми не одні. І, мені здається, це те, що найбільше вражає світ. Навіть коли глядачі бачать трагедію, вони бачать, що українці ніколи не здаються. Бачать, що за цими трагедіями формується національна ідентичність і єдність суспільства", - підкреслив режисер.

На його думку, єдність українців надихає світ, бо відгукується в серцях людей.

Мстислав Чернов також розповів, що багато українських кінематографістів нині пішло на війну, багато хто не може знайти фінансування для своїх проєктів.

Він також акцентував на важливості того, щоб влада дослухалася до кіноспільноти, тому що це - сильний голос України.

"Кіно не просто формує розуміння світу про те, що в нас відбувається зараз в Україні, воно ще й у майбутньому формуватиме історію. Тому що історія – це не те, що відбувалося, а те, що ми пам’ятаємо. А ми пам’ятаємо багато що саме завдяки кіно. Українські кінематографісти пишуть українську історію", - наголосив режисер.

Нагадаємо, що раніше "20 днів у Маріуполі" потрапив до двох шортлістів премії "Оскар". Крім того, фільм українського режисера претендує на дві нагороди британської премії BAFTA.

"20 днів у Маріуполі" - документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до міста за кілька годин до того, як перші бомби впали на нього. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Це пісєц,без Єрмака навіть по скайпу в своєму кабінеті не може поговорити.Мубуть,коли Санич ходить по великому,Андрій Борисович і там контролює всі процеси
08.03.2024 01:43 Відповісти
Не розповів Зєля, як так сталося, що захисники Маріка через 72 години від початку вторгнення опинились в оточенні?
Які накази він видавав чи не видавав, аби організувати оборону Півдня?
Чи були заміновані виходи з Криму?
Чи були підірвані мости через р.Берда, р.Молочна, аби сповільнити наступ кацапів на Марік і дати ЗСУ час перегрупуватись?
Де була "на 90% сформована" ТрО?
08.03.2024 07:47 Відповісти
***, цей ******* блохєр вжє ******. Коли ця потвора буде виконувати обов'язки президента України, а не інфлюенсера?
08.03.2024 08:06 Відповісти
У Чепнівецькій області чоловіки напали на ТЦК із сокирою.
А перед цим, чоловік на авто намагався збити ТЦКшників.
Відео -
https://t.me/c/1449473117/83981
08.03.2024 00:48 Відповісти
"а из Англии не один дипломат не вернулся" После таких смелых утверждений, необходимы обследования у специалистов.
08.03.2024 01:24 Відповісти


08.03.2024 01:31 Відповісти
Я краще тебе переживу
08.03.2024 01:43 Відповісти
Зєльонкін вирішив хайпонути на успіху Чернова.
Але достойна відповідь.Держава не підтримує проекти талановитих режисерів, натомість фінансуються телеканали олігархів,що виробляють лайно,типу "Юріка"
08.03.2024 02:08 Відповісти
Ну попит є- бидло то хаває
08.03.2024 06:44 Відповісти
Крім усього іншого, Зеленський - завидющий до вс*рачки.
Йому успіх інших спати не дає.
По своїй сутньості Зеленський - типовий паразит.
От і тут захотів паразитувати на успіху творців фільму.
08.03.2024 07:46 Відповісти
***, цей ******* блохєр вжє ******. Коли ця потвора буде виконувати обов'язки президента України, а не інфлюенсера?
08.03.2024 08:06 Відповісти
Це в цьому фільмі коли журналісти тікають від обстрілу в підїзді будинку їм місцеві ждуни про обстріл ЗСУ навалюють?
Ну тоді ...
08.03.2024 09:24 Відповісти
Расфокус субєктності наближує побєди, треба дивитись в завтрашній дєнь, але чим доросліше стає зеленьський тім більше єрмаку лєт, це треба враховувати.
08.03.2024 09:25 Відповісти
 
 