Зеленський поговорив з режисером "20 днів у Маріуполі" Черновим: Ви зробили велику справу для України. Це важливо сьогодні, коли фокус переводиться на інші теми

Президент відзначив важливість роботи Мстислава Чернова над фільмом "20 днів у Маріуполі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Розмова Зеленського та Чернова відбулась у відеоформаті.

Глава держави привітав режисера з отриманням нагороди від Гільдії режисерів США, з премією BAFTA та номінацією на цьогорічний "Оскар".

"Ви просто молодці! Переказуйте від нас усіх вітання команді. Це великий успіх. Хочу подякувати за те, що ви зробили велику справу для України. Це важливо сьогодні, коли фокус з України переводиться на інші теми. Десь є виклики, є трагедії, а десь просто бореться проти нас ворог. І коли є такий розфокус, ви дуже сильно допомагаєте повернути людей до реальності та до правди", - сказав президент.

Він підкреслив: що гучнішою буде робота українського кіномитця у світі, то більше чутимуть про Україну.

"Вашу творчість оцінюють професійні люди. Найголовніше - це оцінка людей. Коли буде можливість, я із задоволенням перегляну вашу роботу", - зазначив Володимир Зеленський.

Президент побажав Мстиславу Чернову здобути перемогу в номінації на "Оскар".

"Бажаю перемогти, для нас важлива кожна перемога. Ви знаєте, що кожна перемога наближає нашу велику перемогу. Вітаю вас із сильним творчим українським результатом!", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський 8 березня відвідає Туреччину

В свою чергу Чернов зазначив, що відчуває підтримку українського суспільства, і це має велике значення.

"Це означає, що ми не одні. І, мені здається, це те, що найбільше вражає світ. Навіть коли глядачі бачать трагедію, вони бачать, що українці ніколи не здаються. Бачать, що за цими трагедіями формується національна ідентичність і єдність суспільства", - підкреслив режисер.

На його думку, єдність українців надихає світ, бо відгукується в серцях людей.

Мстислав Чернов також розповів, що багато українських кінематографістів нині пішло на війну, багато хто не може знайти фінансування для своїх проєктів.

Він також акцентував на важливості того, щоб влада дослухалася до кіноспільноти, тому що це - сильний голос України.

"Кіно не просто формує розуміння світу про те, що в нас відбувається зараз в Україні, воно ще й у майбутньому формуватиме історію. Тому що історія – це не те, що відбувалося, а те, що ми пам’ятаємо. А ми пам’ятаємо багато що саме завдяки кіно. Українські кінематографісти пишуть українську історію", - наголосив режисер.

Нагадаємо, що раніше "20 днів у Маріуполі" потрапив до двох шортлістів премії "Оскар". Крім того, фільм українського режисера претендує на дві нагороди британської премії BAFTA.

"20 днів у Маріуполі" - документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до міста за кілька годин до того, як перші бомби впали на нього. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії