Посольство США та МЗС Великої Британії попереджають про загрозу терактів у Москві
За інформацією Вашингтона та Лондона, у столиці РФ у найближчі 2 доби є імовірність терактів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт посольства.
"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом здійснити атаки на місця масових зібрань у Москві, включаючи концерти, і рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", - інформують у дипвідомстві.
Там закликають співвітчизників уникати скупчень людей та придивлятися до оточуючих людей.
Це повідомлення також поширило Посольство Великої Британії у Москві. Там попросили громадян Об'єднаного Королівстіва утриматись від подорожей до Росії.
"Ситуація в Росії є непередбачуваною", - зазначають у відомстві, а також додають, що "туристична страховка може бути анульована", якщо британці вирушать у РФ всупереч рекомендаціям.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після цього у сприйнятті і пам'яті мільйонів "виборців" на пітьмі залишиться лише ця картинка голого сцаря.
- Нєт
- Значіт будут
ссыкло.
стадо рабов посмело бунтовать стоя на коленях и локтях.
кацапоскот отказываются продавать свои жизни за виртуальные деньги и радостно бежать на мясные штурмы.
кацапостадо уже не очень хочет вылизывать задницу своему вождю.
непокорность рабов недопустима, биомасса не должна помышлять о восстании.
в девяностых сожрали рязанский сахар и сейчас сожрете.
У них там такая традиция с 1999 перед "выборами" взрывать свои дома с цивильными...
Игорь Тальков правильно сказал...я не вернусь в страну дебилов и дураков даже через 500 веков...👺