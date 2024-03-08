УКР
Посольство США та МЗС Великої Британії попереджають про загрозу терактів у Москві

кремль

За інформацією Вашингтона та Лондона, у столиці РФ у найближчі 2 доби є імовірність терактів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт посольства.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом здійснити атаки на місця масових зібрань у Москві, включаючи концерти, і рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", - інформують у дипвідомстві.

Там закликають співвітчизників уникати скупчень людей та придивлятися до оточуючих людей.

Це повідомлення також поширило Посольство Великої Британії у Москві. Там попросили громадян Об'єднаного Королівстіва утриматись від подорожей до Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині заявили про розкриття "терористичної мережі" та зрив теракту в стародавньому соборі Кельна

"Ситуація в Росії є непередбачуваною", - зазначають у відомстві, а також додають, що "туристична страховка може бути анульована", якщо британці вирушать у РФ всупереч рекомендаціям.

Автор: 

Топ коментарі
+56
"Рязанський сахарок" - найкращі ліки для того, щоб стадо не бунтувало і не кричало, що сцарь не настоящій.
показати весь коментар
08.03.2024 01:28 Відповісти
+32
показати весь коментар
08.03.2024 02:49 Відповісти
+29
Посольство США попереджає про загрозу терактів у мос-кві:

показати весь коментар
08.03.2024 01:33 Відповісти
"Рязанський сахарок" - найкращі ліки для того, щоб стадо не бунтувало і не кричало, що сцарь не настоящій.
показати весь коментар
08.03.2024 01:28 Відповісти
Цікаво,яку мету закладає ху@ло в "Рязанский сахар-2.0"?! Це під мобілізацію,чи казус Беллі для застосування тактичної ядерної зброї?
показати весь коментар
08.03.2024 01:33 Відповісти
вийди звідси,розбійник з ботоферми).
показати весь коментар
08.03.2024 01:38 Відповісти
Ну ти і придурок. Не встиг зареєструватися і вже сереш, як не в себе. Оце у подоляка такі справи кепські, що вже випускає недоумків. Припікає видно вже так, що набирає будь кого. Куди тобі про Залужного говорити, таку маячню преш. А ти не вдавишся кривавими **********? Замовкни навіки. Люди, не годуйте цю погань, вступаючи з ним у розмови.
показати весь коментар
08.03.2024 02:12 Відповісти
Ой как страшно .🤣 Сдрысни лапоть .
показати весь коментар
08.03.2024 01:47 Відповісти
Вся суть у тому, що ***** до всрачки сциться того планованого на 12 год. 17.03.2024 прихильниками Навального флешмобу, уявляючи картинку по всіх каналах: багатотисячний натовп в москві скандує два гасла "путин вон!" та "Нет войне!".
Після цього у сприйнятті і пам'яті мільйонів "виборців" на пітьмі залишиться лише ця картинка голого сцаря.
показати весь коментар
08.03.2024 06:21 Відповісти
Щоб підтримали попу вутіна,ато хто зна що там насправді в головах холопів.Вони в1991 справно ходили на парад,кричали слава кепесесе,а потім через декілька місяців далой!!! Ніхто їм не довіряє,тому кілька тисяч баранів пустити під ніж для гебні,це ні про що
показати весь коментар
08.03.2024 07:04 Відповісти
...щоб стадо не бунтувало і не кричало...
показати весь коментар
08.03.2024 09:00 Відповісти
ДАВАЙ ПАТРУШЕВ,ДЕЛАЙ КРАСИВО,ПОТОМ НА УЧЕНИЯ СЬЕДИШ 😄😄😄
показати весь коментар
08.03.2024 01:33 Відповісти
Посольство США попереджає про загрозу терактів у мос-кві:

показати весь коментар
08.03.2024 01:33 Відповісти
Який це теракт? Це резекція пухлини
показати весь коментар
08.03.2024 08:00 Відповісти
Здається Патрушев насипав в чай забагато рязанського цукру
показати весь коментар
08.03.2024 10:40 Відповісти
- Нєсчастньіє случаі на стройкє бьілі?
- Нєт
- Значіт будут
показати весь коментар
08.03.2024 01:35 Відповісти
І, звісно, кацапи у всьому звинуватять українських "терористів".

показати весь коментар
08.03.2024 01:37 Відповісти
Ще є дегенерати у США та Британії які їздять на Засрашку..... пздц .
показати весь коментар
08.03.2024 01:39 Відповісти
Безліч. Для американських туристів це це майже туристична Мекка.
показати весь коментар
08.03.2024 08:21 Відповісти
Питання в іншому. Що громадяни США роблять в тому гнійнику?
показати весь коментар
08.03.2024 01:39 Відповісти
Як шо? Бізнес вони там роблять, запчастини до ракет/танків продають та лядей росіянських тягають, а так як у москалів ляді всі страшні як сон, то наші ***** там як за своїх, їм не звикать в них зірець тричі брав з різних сторін як та катриса...
показати весь коментар
08.03.2024 02:20 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 01:42 Відповісти
Передвиборча агітація ***** ☠️буде
показати весь коментар
08.03.2024 01:45 Відповісти
на 8 марта? Хйло вероятно переживает что бабыещенарожают начнут митинг. предупредил "партнеров". ссыкло.
показати весь коментар
08.03.2024 01:50 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 02:49 Відповісти
Мабуть кацапи хочуть подружитись знову з Заходом на хвилі боротьбі з Іділом, як варіант.
показати весь коментар
08.03.2024 03:20 Відповісти
Ефекта неожиданности теракта нет так что мимо
показати весь коментар
08.03.2024 05:08 Відповісти
Звісно немає, на то вона розвідка і існує 🤣
показати весь коментар
08.03.2024 11:57 Відповісти
Сині шльопки вже дістали…
показати весь коментар
08.03.2024 05:11 Відповісти
Щось я запутався. А в Одесі що було ?
показати весь коментар
08.03.2024 05:47 Відповісти
Ну вот зачем о таком предупреждать? Наоборот, молчать надо. Сказать всем что будет сюрприз, а какой , написать на бумажке и в конверт публично запечатать. А после факта, со звуком "Оп-па!' , публично распечатать конверт и всем показать содержимое
показати весь коментар
08.03.2024 06:40 Відповісти
Если они говорят об этом на весь мир, значит поделились информацией с кацапами. Они не могут сказать - будет теракт, но я вам не скажу.
показати весь коментар
08.03.2024 06:46 Відповісти
Ты придурок или бот заказной. Американцы предупреждают простых людей о том что пукин способен на все перед выборами. У него опыт со времен Волгодонска в 1999годах. Он может повторить.
показати весь коментар
08.03.2024 09:30 Відповісти
Веди себя прилично. Тут не твой аул с овцами.
показати весь коментар
08.03.2024 09:45 Відповісти
Екстремісти? Порівняно до країни терориста - Расеї, я вважаю це визначення позитивним! Це борці зі рашизмом.
показати весь коментар
08.03.2024 06:47 Відповісти
Не все так однозначно. Якщо то фсб, то їх не можна назвати борцями з рашизмом, хоча в результаті позитив 🤔 .
показати весь коментар
08.03.2024 09:14 Відповісти
Любит Путин перед выборами свое быдлостадо взрывами шугануть.
показати весь коментар
08.03.2024 06:51 Відповісти
або хоче організувати "кємєрово-2"....
показати весь коментар
08.03.2024 09:04 Відповісти
У рашці без ФСБ теракти не відбуваються
показати весь коментар
08.03.2024 06:56 Відповісти
Будиночки, на перший - другий, розрахуйсь..
показати весь коментар
08.03.2024 06:58 Відповісти
Будут взрывать концерты? Интересно кто. С исламскими макаками вроде отношения сейчас хорошие, из-за поддержки Палестины.
показати весь коментар
08.03.2024 07:04 Відповісти
непорядок происходит на Козляндии.
стадо рабов посмело бунтовать стоя на коленях и локтях.
кацапоскот отказываются продавать свои жизни за виртуальные деньги и радостно бежать на мясные штурмы.
кацапостадо уже не очень хочет вылизывать задницу своему вождю.

непокорность рабов недопустима, биомасса не должна помышлять о восстании.
в девяностых сожрали рязанский сахар и сейчас сожрете.
показати весь коментар
08.03.2024 07:44 Відповісти
ну зачем предупреждать ,пусть это будет для лапте сюрпрайз
показати весь коментар
08.03.2024 08:22 Відповісти
американське посольство в російському фашистському суспільстві, яке очолює головний терорист світу, знайшло 'екстремістів' - дуже дивно. Можна уточнити хто це такі, а то якось не ясно.
показати весь коментар
08.03.2024 08:46 Відповісти
Вони то, звісно, своїх громадян попереджають, хоча тільки пришелепуваті їдуть зараз до росії у пащу до скаженої собаки. То, може, й не треба було б попереджати...
показати весь коментар
08.03.2024 09:19 Відповісти
Нужно было уточнить, что эта террористическая организация называется ФСБ.

У них там такая традиция с 1999 перед "выборами" взрывать свои дома с цивильными...
показати весь коментар
08.03.2024 09:22 Відповісти
Вот это как раз и нужно повторить многократно.
показати весь коментар
08.03.2024 11:21 Відповісти
Мавзолейный концлагерь рабZeя спасет труп чЛенина из Мавзолея...иначе краснопузым обезьянам Вермахта Капздец...
Игорь Тальков правильно сказал...я не вернусь в страну дебилов и дураков даже через 500 веков...👺
показати весь коментар
08.03.2024 09:41 Відповісти
Шо то я не понял, Путлер же сейчас король террористов все мастей...
показати весь коментар
08.03.2024 09:41 Відповісти
Бабусі Путєна! Всі на концерт(кобзона)! Це ваша відповідь злому заходу!
показати весь коментар
08.03.2024 10:37 Відповісти
 
 