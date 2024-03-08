Посольство США та МЗС Великої Британії попереджають про загрозу терактів у Москві

За інформацією Вашингтона та Лондона, у столиці РФ у найближчі 2 доби є імовірність терактів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт посольства.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом здійснити атаки на місця масових зібрань у Москві, включаючи концерти, і рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", - інформують у дипвідомстві.

Там закликають співвітчизників уникати скупчень людей та придивлятися до оточуючих людей.

Це повідомлення також поширило Посольство Великої Британії у Москві. Там попросили громадян Об'єднаного Королівстіва утриматись від подорожей до Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині заявили про розкриття "терористичної мережі" та зрив теракту в стародавньому соборі Кельна

"Ситуація в Росії є непередбачуваною", - зазначають у відомстві, а також додають, що "туристична страховка може бути анульована", якщо британці вирушать у РФ всупереч рекомендаціям.