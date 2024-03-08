УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7683 відвідувача онлайн
Новини
1 436 7

НАТО розгорне системи ППО Patriot у Литві цього року, - міністр оборони Анушаускас

patriot

У цьому році в Литві буде розгорнуто зенітні батареї Patriot.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Правду".

Зазначається, що Литва стане першою країною Балтії, яка матиме ротаційні сили протиповітряної оборони Альянсу. На її території будуть розгорнуті зенітні батареї Patriot європейських країн, але яких саме - Анушаускас не уточнив.

"Наша мета - мати ротацію, подібну до місії повітряної поліції. Країни змінюють країни, речі рухаються, речі приходять до Литви, речі йдуть з Литви. Очікується, що цей принцип не буде одноразовим на кілька місяців, а охопить усі наші календарні місяці і значно посилить протиповітряну оборону", - пояснив він.

Міністр пообіцяв назвати країни, які першими розмістять свої системи протиповітряної оборони, коли будуть узгоджені технічні нюанси і графіки.

У червні 2023 року країни НАТО погодили модель ротаційної протиповітряної оборони у відповідь на заклики країн Балтії в умовах дефіциту засобів ППО. Це означає, що західні партнери відправлятимуть військову техніку в іншу країну Балтії на ротаційній основі.

Читайте також: Литва передасть Україні частину військових вантажівок Renault D. ФОТО

Автор: 

Литва (2515) НАТО (6719) ППО (3476) Patriot (394)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.03.2024 02:21 Відповісти
Я думав вони вже там давно!!!
показати весь коментар
08.03.2024 06:11 Відповісти
Nasams tolko jest,nebylo potomu sto etomu ministru Nasams i Patriot odin uroven.Vot kak nazali na nego i predlozili emu ujti otstavku ,nacial govorit i pro Patriot.
показати весь коментар
08.03.2024 08:32 Відповісти
Були бу нас президенти та уряд нормальні,та зробили б таке в Україні хоча б восени 2021 року,не було б цього страхіття...
показати весь коментар
08.03.2024 06:27 Відповісти
Точно. Нам же давали "Патріоти" восени 2021-го. Так?
показати весь коментар
08.03.2024 08:23 Відповісти
Це, тіпа, покористувався, а потім віддаєш? І що потім? Залишаєшся незахищеним?
показати весь коментар
08.03.2024 09:38 Відповісти
 
 