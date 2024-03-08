Байден у Конгресі США: Україна зупинить Путіна, якщо США нададуть їй потрібну зброю
Президент Джо Байден виступив із промовою "Про стан держави" перед Конгресом США, на початку згадав про допомогу Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Джо Байден під час промови "Про стан справ у країні" в Конгресі.
Він посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою "як вдома, так і за кордоном".
Президент США заявив, що мета його промови – "розбудити Конгрес і попередити американський народ" про те, що демократія під загрозою.
"З часів Авраама Лінкольна і громадянської війни не було таких ударів по демократії, як зараз. Путінська Росія вторглася в Україну. Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, то він не зупиниться!" – наголосив Байден.
За його словами, Україна може зупинити Путіна, якщо Америка буде разом з нею і дасть їй потрібну зброю.
"І це все, що просить Україна. Вона не просить наших солдатів. Жодного солдата немає в Україні і я рішуче робитиму, щоб так і було. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства", – американський лідер.
Також Байден згадав у своїй промові Трампа та його підтримку Путіна.
"Мій попередник, колишній республіканський президент каже Путіну: роби все, що хочеш. Це сказав колишній президент, схилившись перед російським лідером. Я вважаю, що це обурливо, небезпечно і неприйнятно", – переконаний очільник Білого дому.
Він наголосив, що США не можуть відійти і поставити Україну під ризик, а з нею – Європу і весь світ та дозволяти диктаторам чинити зло.
"Моє послання президенту Путіну, якого я знаю вже давно, просте: ми не підемо! Ми не здамося! Я не здамся", – запевнив Джо Байден.
цікавий момент - поляки блокують кордон Україні , а не протестують у Варшаві. І ЯК ТІЛЬКІ СТАЛО ВІДОМО , що російське ( крадено в Україні) зерно вільно завозиться до Польші, боевики під видом фермерів почали бойню у Варшаві.
Хтось заперечує таке співпадіння?
Як би неприємно це не виглядало, але це факт.
Правда також, що президент мав від Конгреса набагато більше повноважень, грошей та не скористався.
Питання в іншому
Запит нової допомоги в Конгресі на 13.4млрд PDA на 2 роки
Це менше ніж було в 2022 та 2023 роках
Та явно не достатньо
Також є ризик, що буде надана не вся допомога, та також "піпеточно" впродовж 2 років - тобто по 550млн в місяць, в порівнянні з 1.1млрд-2млрд в місяць в 2022-2023 роках
Що в такому разі робити?
Ти знаєш, що американці наші дописи моніторять та аналізують, саме тому ти до усьору кожного дня без перерв кидаєшся лайном на владу в Америці. Така твоя кремлівська місія. Шоб ти провалилось, кацапське лайно.
А такі як irenka ko дійсно, кидаються лайном на громадян Америки
наприклад "
Чому немає у цьому списку українки конгресвумен Вікторії Спартц? Чи їй трамп забороняє? Респи ж у нього там як ручні чихуахуйониші лише по його команді тявкають."
можна ж писати без образ, якщо з чимось не згодні, наводити факти
так ні - треба з образами
тому що "американці наші дописи моніторять та аналізують"
Під яким ніком тролив Цензор перед минулими виборами ?
Питання в тому, що законодавчий орган Конгрес надав президенту повноваження, лендліз, гроші.
В результаті по волі президента:
- лендліз не задіяний (демократи скоротили термін дії з "До Перемоги України" на 1 жовтня 2023)
- лендліз не подовжений в Сенаті демократами
- PDA 2022 року "забув" підписати 1.6млрд із суми 11млрд, котрі "згоріли"
- PDA 2022-2023 років на суму 25.5млрд, помилка в розмірі 5.3млрд станом на 5жовтня 2023. Залишок 4.2млрд станом на сьогодні
- USAI не використано 6.6млрд
- USAI контракти заключені потроху на 2-3млрд в рік, на наступні 5-8 років
- новий запит PDA в розмірі 13.4млрд на 2 роки, що менше в порівнянні з 2022-2023 роками
- лендліз не задіяний (демократи скоротили термін дії з "https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 До Перемоги України " на https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 1 жовтня 2023 )
- https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 лендліз не подовжений в Сенаті демократами
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
- PDA 2022 року "забув" https://protectukrainenow.org/uk/report підписати 1.6млрд із суми 11млрд, котрі "згоріли"
- PDA 2022-2023 років на суму 25.5млрд, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 помилка в розмірі 5.3млрд станом на 5жовтня 2023 . https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ Залишок 4.2млрд станом на сьогодні
Q: The Pentagon, I think still has $4 billion of authority...
MS. SINGH: That's right.
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf - USAI не використано 6.6млрд
- https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf USAI контракти заключені потроху на 2-3млрд в рік, на наступні 5-8 років
Таблица №2, Title II (Defense)
- https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_bill_text.pdf новий запит PDA в розмірі 13.4млрд на 2 роки, що менше в порівнянні з 2022-2023 роками
That up to $13,414,432,000, to remain available until September 30, 2025
Залишається сподіватись тільки на диво...
Новий пакет допомоги, коли приймуть - допоможе, проте скоріш за все дива не станеться
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf згідно умов - повернення в 2072 році
через 50 років, США не захочуть повертати техніку, вона буде занадто стара
навіть зараз передають танки котрим 30+ років
через 50 років, їм буде 80+ років
потрібен результат чи процес?
якщо результат тоді потрібен лендліз
якщо процес тоді потрібен бюджет та потроху надавати
нема нічого поганого щоб отримати достатньо техніки по лендлізу, та повернути вцілілу техніку через 50 років
також по лендлізу можна було отримувати технології, та виробляти зброю для себе та на продаж (з дозволу)
PS Чесно скажу, що не знаю, наскільки правдивою є ця історія. Але, враховуючи початок холодної війни, цілком могло статись.
То в чому проблема повернути залишки в 2072 році, або оплатити
Чим краща халява, котрої в сотні-тисячі раз менше, котра буде знищена з часом, або вийде з ладу раніше і при цьому не буде досягнутий результат
Для України цей пункт відмінили.
Не встановили нового.
В поясненнях наданих конгресменами, термін повернення в 2072 році, як і можливі розрахунки
Ця дата, зазначена в https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf довідці наданої офісом Конгреса котрий відповідає за бюджет
Дата вказано як 4 рази по 10 років після 2032 року
Кстати, генерал Кларк дважды боролся за пост Президента США от демпартии.
Интервью с Уэсли Кларком можно увидеть и услышать на русском языке.
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY&t=679s
"Генерал обрушился с критикой на действия Белого дома и в начале полномасштабного вторжения, когда воздушное пространство Украины долгое время не было закрыто, а вместо этого доминировал нарратив об избежании «конфронтации с Россией».
«А потом вся военная помощь, которую мы оказывали, выделялась по чуть-чуть. И оправданий этому было много"....
@ та шанувальники - ваш вихід
Президент Франції Емманюель Макрон готовий відправити війська в Україну, якщо станеться прорив фронту в бік Одеси або Києва. Про це пише видання L'Independant.
https://patrioty.org.ua/politic/makron-rozpoviv-parlamentariam-frantsii-koly-dast-nakaz-vvesty-armiiu-v-ukrainu-505833.html
До річниці з дня народження Тараса Шевченка.. пісня на його вірші...🇺🇦🇺🇦🇺🇦
************
Президент США рішуче закликав США...
Єта какой-та пазор, білять!
Повний сюр, якщо вдуматися.
Тому що це, те ж саме як сказати, що в США є президент та Байден
. І десь далеко під землею у бункері сидить плєшивий старий щур, який радіє від того, як все добре він розрахував та як зло переможе.
єрмаку - нет и не предвидится
Немає сумніву що без допомоги США русня вбила-би НАБАГАТО більше українців і лінія фронту була-би західніше від теперішньої.
Так, це демократія і на рішення США мають вплив не тільки Президент а і Сенат з Конгресом. А те що русняві гібридні методи, брудні гроші і шантаж мають деякий вплив там нема сумнівів.
Не потрібно забувати що в першу чергу на ситуацію на фронті і в політичному житті України в основному мають вплив фактори які зумовлені діями і вибором народу України. Наслідки виборів політиків ще довго будуть учити більшість (деяких ніколи не навчить) стати більш відповідальними за свій вибір. Нажаль українці вчаться на воїх помилках і Президент Байден в цьому ніяк не винен.
Ті хто кричав зимою 2022 що ...не лякайте нас бо ми будем на майскіє шашликі..." зараз кричать ...от не дают нам Ленд-Ліз і звезду Смерті... нам нечем і некем воєвать... і *********** українців до перемиря (капітуляції).
це як сказати "на рішення США мають вплив не тільки Президент та Байден, а і Сенат з Конгресом"
"от не дают нам Ленд-Ліз" - так не дали, хоча Конгрес надав повноваження президенту.
Це був шанс отримати достатньо зброї для перемоги.
Запит на новий бюджет, котрий завис в Конгресі - менше в 2 рази ніж в 2022-2023 роках.
Тобто зброї буде менше, мабуть також повільно (впродовж 2х років), та не весь бюджет буде використаний (кейс зарраз 4.2млрд не використано)
Якщо зброї виявиться не достатньо
Що робити в такому випадку?
кремлебот Second First переконує Цензор у тому, що Америка наш ворог
Саме так працює кацапська пропаганда на інформаційному фронті.
І чомусь мало хто каже що зЕвлада напрягла всі сили щоб зірвати цю допомогу і саботує все і вся щоб не виробляти самим **********. Як завжди - у всьому "винна" Америка.
Я даю посилання на факти котрі в офіційних джерелах
Кожний хай сам зробить висновки на основі фактів
якщо ви звинувачуєте офіційні джерела (міноборони США, Конгрес, спікерів) - що вони "кремлеботи", тому що це вони створили ці факти
в різних формах заперечуєте лендліз, тобто повторюєте російську мантру "Вячеслав Володин: за ленд-лиз от США расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины"
тоді питання хто ви, разом з Vasily Melnyk - котрий підтримує обвинувачення без доказів, та не розуміє навіть різниці між Конгресом та Сенатом
А ми з Василем звичайні дописувачі. Я так точно, сподіваюсь, що Василь теж.
Може я не досконало знаю політичний устрій США - але те що не все залежить від Президента Байдена - так це точно. Це демократія і є різні противаги в політиці для запобігання єдиновладдю. Це в Україні група клоунів і "новиє ліца" узурпували повністю владу (президенську і парламенську які мали діяти як противаги у владі) і ведуть країну до капітуляції.
Добре що ловлять та розслідують
Якщо Україна поки не може позбавитись від таких випадків
тоді що потрібно відмовлятись від зовнішньої допомоги?
Від президента США не все залежить, це вірно
Проте якщо він отримав повноваження та бюджет, то тільки від нього залежить
https://www.golosameriki.com/a/general-klark-reflections-on-the-ukraine-war/7497910.html наприклад генерал Кларк сказав , чия це провина, хоча він демократ
"Генерал обрушился с критикой на действия Белого дома и в начале полномасштабного вторжения, когда воздушное пространство Украины долгое время не было закрыто, а вместо этого доминировал нарратив об избежании «конфронтации с Россией».
«А потом вся военная помощь, которую мы оказывали, выделялась по чуть-чуть. И оправданий этому было много"
або які ознаки, що вони належать ботофермі?
чи можна ці ознаки застосувати до вас та ваших поціновувачів?
вам не подобаються висказування міноборони США, Конгреса, адміністрації США, генерала Кларка тоді пишіть до них, та звинувачуйте їх - тому що їх виступи не співпадають з вашими
есть мягко говоря "неточности" в этом:
- это не говорится сейчас, это пересказ своего частного разговора (гдето 5 летней давности) с одним из президентов страны ЕС
- в пересказе говорится, если страна не будет платить 2% ВВП в НАТО, тогда США не будет ее защищать. Т.е. не для всех стран, также есть привязка к условию, а не просто "делай все, что хочешь"
- "склонившись перед российским лидером" вообще не понятно. Можно было бы понять, если они оба встретились, и лично сказал
- "Я считаю, что это возмутительно, опасно и неприемлемо" - это верно, если забыть про контекст и условия
"Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется - и это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это будет ограниченное вторжение, и нам придется решать, что делать и чего не делать, - https://www.bbc.com/russian/news-60064823 сказал Байден . "
и потом пришлось всем советникам давать объяснение, что такое "ограниченное вторжение"
9 травня 2022 року.
Байден підписав закон про ленд-ліз для України
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 Квітень 2022 лендліз підтриманий демократами - зміни тільки до 1 жовтня 2023, без умови перемоги
9 травня 2022 - підписаний президентом
В законі - президент за 60 днів, повинен розробити процедури поставки зброї Україні, навіть якщо зброя не буде надаватись. Не виконано.
Потім всі замовчували, та чекали 1 жовтня 2023 - коли закінчиться право надавати безкоштовний лендліз Україні.
Право на оплатний лендліз залишаеться (тільки на 5 років, оплата знищенної та ремонт техніик), хоча також потрібна воля президента.
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 Поправу республіканців 1224 про подовження лендлізу, демократи скасували в Сенаті
Після 1 жовтня 2023 - безоплатного лендлізу нема
Дії адміністрації США стосовно України починаючи з 2014 року (анексія Криму росією) і до нашого часу.