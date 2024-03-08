Байден у Конгресі США: Україна зупинить Путіна, якщо США нададуть їй потрібну зброю

Президент Джо Байден виступив із промовою "Про стан держави" перед Конгресом США, на початку згадав про допомогу Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Джо Байден під час промови "Про стан справ у країні" в Конгресі.

Він посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою "як вдома, так і за кордоном".

Президент США заявив, що мета його промови – "розбудити Конгрес і попередити американський народ" про те, що демократія під загрозою.

"З часів Авраама Лінкольна і громадянської війни не було таких ударів по демократії, як зараз. Путінська Росія вторглася в Україну. Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, то він не зупиниться!" – наголосив Байден.

За його словами, Україна може зупинити Путіна, якщо Америка буде разом з нею і дасть їй потрібну зброю.

"І це все, що просить Україна. Вона не просить наших солдатів. Жодного солдата немає в Україні і я рішуче робитиму, щоб так і було. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства", – американський лідер.

Також Байден згадав у своїй промові Трампа та його підтримку Путіна.

"Мій попередник, колишній республіканський президент каже Путіну: роби все, що хочеш. Це сказав колишній президент, схилившись перед російським лідером. Я вважаю, що це обурливо, небезпечно і неприйнятно", – переконаний очільник Білого дому.

Він наголосив, що США не можуть відійти і поставити Україну під ризик, а з нею – Європу і весь світ та дозволяти диктаторам чинити зло.

"Моє послання президенту Путіну, якого я знаю вже давно, просте: ми не підемо! Ми не здамося! Я не здамся", – запевнив Джо Байден.