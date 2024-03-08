УКР
Байден у Конгресі США: Україна зупинить Путіна, якщо США нададуть їй потрібну зброю

Президент Джо Байден виступив із промовою "Про стан держави" перед Конгресом США, на початку згадав про допомогу Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Джо Байден під час промови "Про стан справ у країні" в Конгресі.

Він посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою "як вдома, так і за кордоном".

Президент США заявив, що мета його промови – "розбудити Конгрес і попередити американський народ" про те, що демократія під загрозою.

"З часів Авраама Лінкольна і громадянської війни не було таких ударів по демократії, як зараз. Путінська Росія вторглася в Україну. Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, то він не зупиниться!" – наголосив Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У зверненні до Конгресу Байден закличе схвалити законопроєкт про допомогу Україні, - Білий дім

За його словами, Україна може зупинити Путіна, якщо Америка буде разом з нею і дасть їй потрібну зброю.

"І це все, що просить Україна. Вона не просить наших солдатів. Жодного солдата немає в Україні і я рішуче робитиму, щоб так і було. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства", – американський лідер.

Також Байден згадав у своїй промові Трампа та його підтримку Путіна.

"Мій попередник, колишній республіканський президент каже Путіну: роби все, що хочеш. Це сказав колишній президент, схилившись перед російським лідером. Я вважаю, що це обурливо, небезпечно і неприйнятно", – переконаний очільник Білого дому.

Він наголосив, що США не можуть відійти і поставити Україну під ризик, а з нею – Європу і весь світ та дозволяти диктаторам чинити зло.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп викликав Байдена на дебати

"Моє послання президенту Путіну, якого я знаю вже давно, просте: ми не підемо! Ми не здамося! Я не здамся", – запевнив Джо Байден.

+23
П***обол старий.Дай нам хоч те,що ви утилізувати збираєтесь..
08.03.2024 06:29 Відповісти
+20
Зупинити хутина по всьому світу.

цікавий момент - поляки блокують кордон Україні , а не протестують у Варшаві. І ЯК ТІЛЬКІ СТАЛО ВІДОМО , що російське ( крадено в Україні) зерно вільно завозиться до Польші, боевики під видом фермерів почали бойню у Варшаві.

Хтось заперечує таке співпадіння?
08.03.2024 06:31 Відповісти
+18
Не даваа зброю, коли був закон рро лендліз, не дає зараз, маючи 4,2 млрд для цього, і бреше, бреше і бреше про підтримку. І хто він після цього? - питання риторичне.
08.03.2024 06:38 Відповісти
П***обол старий.Дай нам хоч те,що ви утилізувати збираєтесь..
08.03.2024 06:29 Відповісти
Це, на хвилинку, 2 млн касетних снарядів! А є ще застарілі атакамси та багато іншого. Наприклад, тисячі списаних Humvee по всій Європі.
08.03.2024 07:11 Відповісти
Щоб єрмак це все сховав і передав раші?
08.03.2024 09:18 Відповісти
не він особисто дає. Дає держава США. А там - своя процедура.
08.03.2024 12:59 Відповісти
Зупинити хутина по всьому світу.

цікавий момент - поляки блокують кордон Україні , а не протестують у Варшаві. І ЯК ТІЛЬКІ СТАЛО ВІДОМО , що російське ( крадено в Україні) зерно вільно завозиться до Польші, боевики під видом фермерів почали бойню у Варшаві.

Хтось заперечує таке співпадіння?
08.03.2024 06:31 Відповісти
Не даваа зброю, коли був закон рро лендліз, не дає зараз, маючи 4,2 млрд для цього, і бреше, бреше і бреше про підтримку. І хто він після цього? - питання риторичне.
08.03.2024 06:38 Відповісти
США дають нам більше за інших, хоча й не все, що ми просимо.
08.03.2024 08:35 Відповісти
Два роки дають рівно стільки, щоб ми не програли.
Як би неприємно це не виглядало, але це факт.
08.03.2024 08:56 Відповісти
Це правда, дають "через піпетку". Але без допомоги (зокрема й американської) ми би втратили набагато більше.
08.03.2024 09:03 Відповісти
Це правда

Правда також, що президент мав від Конгреса набагато більше повноважень, грошей та не скористався.

Питання в іншому
Запит нової допомоги в Конгресі на 13.4млрд PDA на 2 роки
Це менше ніж було в 2022 та 2023 роках
Та явно не достатньо
Також є ризик, що буде надана не вся допомога, та також "піпеточно" впродовж 2 років - тобто по 550млн в місяць, в порівнянні з 1.1млрд-2млрд в місяць в 2022-2023 роках

Що в такому разі робити?
08.03.2024 11:22 Відповісти
Менше пи*діти таким як ти, гнати на Америку замість подяки.

Ти знаєш, що американці наші дописи моніторять та аналізують, саме тому ти до усьору кожного дня без перерв кидаєшся лайном на владу в Америці. Така твоя кремлівська місія. Шоб ти провалилось, кацапське лайно.
08.03.2024 12:19 Відповісти
Посилання на їхні факти, без образ, перекручувань та лайна

А такі як irenka ko дійсно, кидаються лайном на громадян Америки
наприклад "

Чому немає у цьому списку українки конгресвумен Вікторії Спартц? Чи їй трамп забороняє? Респи ж у нього там як ручні чихуахуйониші лише по його команді тявкають."

можна ж писати без образ, якщо з чимось не згодні, наводити факти
так ні - треба з образами
тому що "американці наші дописи моніторять та аналізують"
08.03.2024 12:33 Відповісти
Кремлеботик матьорий, зі стажем.

Під яким ніком тролив Цензор перед минулими виборами ?
08.03.2024 12:39 Відповісти
О! також цікаво, який попередній логін був в цього бота. Хоча, цікавить також історія його логінів, включно з 2019-тим роком, під якими він працював на беніній ботофермі
08.03.2024 13:03 Відповісти
На беніній фермі, скоріше за все працював російськомовним. Був там дуже схожий по стилю персонаж, який одразу після виборів зник і більше не з'являвся Андрей Андреевич було його поганяло. Не пам'ятаєте такого?
08.03.2024 13:14 Відповісти
ні, не пригадую, хоча свій кондуїт я почав вести в 2020-му році...
08.03.2024 15:12 Відповісти
Я мала на увазі наші вибори. Він тролив за Зе та був його самим активним безкоштовним адвокатом разом з Татьяною Лайф.
08.03.2024 15:40 Відповісти
Якшо порівнювати зі всіма іншими союзниками, та важкою технікою - то дають набагато менше.

Питання в тому, що законодавчий орган Конгрес надав президенту повноваження, лендліз, гроші.
В результаті по волі президента:
- лендліз не задіяний (демократи скоротили термін дії з "До Перемоги України" на 1 жовтня 2023)
- лендліз не подовжений в Сенаті демократами
- PDA 2022 року "забув" підписати 1.6млрд із суми 11млрд, котрі "згоріли"
- PDA 2022-2023 років на суму 25.5млрд, помилка в розмірі 5.3млрд станом на 5жовтня 2023. Залишок 4.2млрд станом на сьогодні
- USAI не використано 6.6млрд
- USAI контракти заключені потроху на 2-3млрд в рік, на наступні 5-8 років

- новий запит PDA в розмірі 13.4млрд на 2 роки, що менше в порівнянні з 2022-2023 роками
08.03.2024 11:09 Відповісти
Кремлівська методичка від кремлеботацитується кожного дня з мінімальними змінами у тексті.
08.03.2024 11:59 Відповісти
Посилання на офіційні державні установи, та інші джерела

- лендліз не задіяний (демократи скоротили термін дії з "https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 До Перемоги України " на https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 1 жовтня 2023 )

- https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 лендліз не подовжений в Сенаті демократами
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.

- PDA 2022 року "забув" https://protectukrainenow.org/uk/report підписати 1.6млрд із суми 11млрд, котрі "згоріли"

- PDA 2022-2023 років на суму 25.5млрд, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 помилка в розмірі 5.3млрд станом на 5жовтня 2023 . https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ Залишок 4.2млрд станом на сьогодні
Q: The Pentagon, I think still has $4 billion of authority...
MS. SINGH: That's right.

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf - USAI не використано 6.6млрд
- https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf USAI контракти заключені потроху на 2-3млрд в рік, на наступні 5-8 років
Таблица №2, Title II (Defense)

- https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_bill_text.pdf новий запит PDA в розмірі 13.4млрд на 2 роки, що менше в порівнянні з 2022-2023 роками
That up to $13,414,432,000, to remain available until September 30, 2025
08.03.2024 12:10 Відповісти
Показовий приклад для поточної ситуації

Залишається сподіватись тільки на диво...
Новий пакет допомоги, коли приймуть - допоможе, проте скоріш за все дива не станеться
08.03.2024 13:37 Відповісти
Вашому другу співчуваю, але тут приклад невдалий, бо нам допомога від США йшла не в кредит (на відміну від лендлізу, коли все незнищене довелося б повертати), а безкоштовно. Тобто, ми маємо дякувати за будь-що, що надали.
08.03.2024 15:21 Відповісти
@"на відміну від лендлізу, коли все незнищене довелося б повертати"

https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf згідно умов - повернення в 2072 році
через 50 років, США не захочуть повертати техніку, вона буде занадто стара
навіть зараз передають танки котрим 30+ років
через 50 років, їм буде 80+ років

потрібен результат чи процес?
якщо результат тоді потрібен лендліз
якщо процес тоді потрібен бюджет та потроху надавати

нема нічого поганого щоб отримати достатньо техніки по лендлізу, та повернути вцілілу техніку через 50 років
також по лендлізу можна було отримувати технології, та виробляти зброю для себе та на продаж (з дозволу)
08.03.2024 20:52 Відповісти
За радянських часів на шкільних уроках історії, коли розповідали про лендліз від союзників, то згадували, що американці наполягли на поверненні уцілілих машин (якщо не помиляюсь, то були Форди). Американцям ті машини були на фіг не потрібні, і прямо на кораблі стояв прес, який ці машини розчавлював для подальшого відправлення на металобрухт. А от СРСР ті машини у повоєнні часи дуже стали б у нагоді, але угода є угода, довелося повернути.
PS Чесно скажу, що не знаю, наскільки правдивою є ця історія. Але, враховуючи початок холодної війни, цілком могло статись.
09.03.2024 19:53 Відповісти
Навіть якщо це правда
То в чому проблема повернути залишки в 2072 році, або оплатити

Чим краща халява, котрої в сотні-тисячі раз менше, котра буде знищена з часом, або вийде з ладу раніше і при цьому не буде досягнутий результат
09.03.2024 20:06 Відповісти
У тому й питання, що ті Форди довелося повернути незабаром після війни (точної дати не пам'ятаю, але явно не пізніш ніж на початку 1950-х).
09.03.2024 20:10 Відповісти
Є звичайний закон про лендліз, котрий дозволяє надати зброю не більше ніж на 5 років, та витребувати в любий час раніше.

Для України цей пункт відмінили.
Не встановили нового.
В поясненнях наданих конгресменами, термін повернення в 2072 році, як і можливі розрахунки

Ця дата, зазначена в https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf довідці наданої офісом Конгреса котрий відповідає за бюджет
Дата вказано як 4 рази по 10 років після 2032 року
09.03.2024 20:14 Відповісти
Щоправда, можна внести поправку на те, що відносини між СРСР та США у 1950-і були дещо гірші, ніж зараз між США та Украною.
09.03.2024 20:12 Відповісти
Не перекручуйте. Та допомога, яку обговорювали (від США) була безкоштовна, але й кредитів по всьому світу довелось набрати.
15.03.2024 08:03 Відповісти
Я про те, що багато допомоги від США була безкоштовна, не в кредит.
16.03.2024 21:05 Відповісти
менше слухаємо іларіонова і ко
08.03.2024 10:20 Відповісти
Казки для дорослих..
08.03.2024 06:56 Відповісти
08.03.2024 07:03 Відповісти
чергові мантри
08.03.2024 07:03 Відповісти
Правда о войне, в интервью генерала Кларка, обвиняющего Обаму и Байдена в срыве поставок вооружений Украине.
Кстати, генерал Кларк дважды боролся за пост Президента США от демпартии.
Интервью с Уэсли Кларком можно увидеть и услышать на русском языке.
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY&t=679s
08.03.2024 07:06 Відповісти
На сруськом засунь собі в зад.
08.03.2024 09:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Vk8_UBmKu0U В оригіналі для тих хто засовує факти "в зад"
08.03.2024 10:54 Відповісти
трампівське ти брехло, там жодного слова зі звинуваченнями конкретно Байдена, там він звинувачує власне державні інституції США, як країну, включно з правлінням Трампа.
08.03.2024 13:07 Відповісти
Зафиксируем также текстовую часть https://www.golosameriki.com/a/general-klark-reflections-on-the-ukraine-war/7497910.html Интервью Кларка

"Генерал обрушился с критикой на действия Белого дома и в начале полномасштабного вторжения, когда воздушное пространство Украины долгое время не было закрыто, а вместо этого доминировал нарратив об избежании «конфронтации с Россией».

«А потом вся военная помощь, которую мы оказывали, выделялась по чуть-чуть. И оправданий этому было много"....
08.03.2024 13:54 Відповісти
"Стратегия предоставления Украине помощи больше не работает. Если продлится так далее, ничем хорошим это не закончится, - Кулеба"

@ та шанувальники - ваш вихід
08.03.2024 21:29 Відповісти
а може ти брешеш? давай джерело з словами Байдена.
08.03.2024 07:40 Відповісти
Я почув це в ефірі від людини, якій я на 100% довіряю. Намагатимуся знайти оригінал, хоча в умовах засилля лівих ЗМІ досить важко знайти компромат на їхнього ідола Байдена.
08.03.2024 14:17 Відповісти
"одна бабця сказала"...
08.03.2024 15:23 Відповісти
Яку ти вперто відмовлявся давати, коли була така можливість. А коли нарегті тебе дотискали, то давав її у такиї мізерних кількостяї, що плакати хотілося. Чого лише варті 30 абрамсів...
08.03.2024 07:55 Відповісти
Лідер комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссель заявив, що https://patrioty.org.ua/politic/v-moskvi-vzhe-isteryka-makron-na-zakrytii-zustrich-z-lideramy-parlamentskykh-partii-zniav-vsi-chervoni-linii-pidtrymky-ukrainy--inakshe-ievropa-prohraie-505798.html під час зустрічі з главами партій Макрон обговорював потенційний сценарій, за якого можуть бути введені війська в Україну.

Президент Франції Емманюель Макрон готовий відправити війська в Україну, якщо станеться прорив фронту в бік Одеси або Києва. Про це пише видання L'Independant.
https://patrioty.org.ua/politic/makron-rozpoviv-parlamentariam-frantsii-koly-dast-nakaz-vvesty-armiiu-v-ukrainu-505833.html
08.03.2024 08:00 Відповісти
Якщо таке, не дай Бог станеться, то я знов піду с армію, хоча вже звільнений зі служби.
08.03.2024 08:03 Відповісти
Засцика .
08.03.2024 08:24 Відповісти
***** зупиниться не тільки коли США дасть зброю , а коли дозволять нею бити по кацапії !
08.03.2024 08:28 Відповісти
https://youtu.be/mPcQXHm-JzU?si=F53F2eHtpQ_mdJtp ...

До річниці з дня народження Тараса Шевченка.. пісня на його вірші...🇺🇦🇺🇦🇺🇦
08.03.2024 08:37 Відповісти
Він посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, Джерело:
************
Президент США рішуче закликав США...
Єта какой-та пазор, білять!
Повний сюр, якщо вдуматися.
08.03.2024 09:33 Відповісти
А тобі відомо що у США ще є і сенат,конгрес.Дебіл чи бот.
08.03.2024 09:37 Відповісти
Є такі питання,яеі президент вирішує без конгресу.
08.03.2024 09:51 Відповісти
То бот.
08.03.2024 10:32 Відповісти
Спочатку треба розібратись в чому різниця Сенату та Конгреса.
Тому що це, те ж саме як сказати, що в США є президент та Байден
08.03.2024 11:00 Відповісти
дЕрмак та Татаров Гетьманцев усьо парішали ,Міша Подоляк пічать поставив...🗽
08.03.2024 09:50 Відповісти
США не надасть Україні потрібну зброю і Байден це знає , та ті падли що блокують нам допомогу це знають, усі це знають та продовжують сотрясали повітря.

. І десь далеко під землею у бункері сидить плєшивий старий щур, який радіє від того, як все добре він розрахував та як зло переможе.
08.03.2024 11:05 Відповісти
Казати і робити різні речі , гра на публіку.....
08.03.2024 11:05 Відповісти
Украине оружие - да
єрмаку - нет и не предвидится
08.03.2024 11:10 Відповісти
Поразительно, как часто нищие плюют в руку, которая их кормит. Им всегда кажется, что мало.
08.03.2024 11:10 Відповісти
Дякую Президенту Байдену і народу США за допомогу українцям в ці тяжкі часи.
Немає сумніву що без допомоги США русня вбила-би НАБАГАТО більше українців і лінія фронту була-би західніше від теперішньої.

Так, це демократія і на рішення США мають вплив не тільки Президент а і Сенат з Конгресом. А те що русняві гібридні методи, брудні гроші і шантаж мають деякий вплив там нема сумнівів.

Не потрібно забувати що в першу чергу на ситуацію на фронті і в політичному житті України в основному мають вплив фактори які зумовлені діями і вибором народу України. Наслідки виборів політиків ще довго будуть учити більшість (деяких ніколи не навчить) стати більш відповідальними за свій вибір. Нажаль українці вчаться на воїх помилках і Президент Байден в цьому ніяк не винен.

Ті хто кричав зимою 2022 що ...не лякайте нас бо ми будем на майскіє шашликі..." зараз кричать ...от не дают нам Ленд-Ліз і звезду Смерті... нам нечем і некем воєвать... і *********** українців до перемиря (капітуляції).
08.03.2024 11:23 Відповісти
@"на рішення США мають вплив не тільки Президент а і Сенат з Конгресом"
це як сказати "на рішення США мають вплив не тільки Президент та Байден, а і Сенат з Конгресом"

"от не дают нам Ленд-Ліз" - так не дали, хоча Конгрес надав повноваження президенту.
Це був шанс отримати достатньо зброї для перемоги.

Запит на новий бюджет, котрий завис в Конгресі - менше в 2 рази ніж в 2022-2023 роках.
Тобто зброї буде менше, мабуть також повільно (впродовж 2х років), та не весь бюджет буде використаний (кейс зарраз 4.2млрд не використано)

Якщо зброї виявиться не достатньо
Що робити в такому випадку?
08.03.2024 11:47 Відповісти
Борцун з Гамерикою та Байденом, відпочинь.
08.03.2024 12:01 Відповісти
Так, боти працюють наполегливо та регулярно.

кремлебот Second First переконує Цензор у тому, що Америка наш ворог

Саме так працює кацапська пропаганда на інформаційному фронті.
08.03.2024 12:05 Відповісти
Я навіть більше скажу, шановна пані - 90% дописувачів під новинами про затримку допомоги від США набігли з криками "...Америка нас кинула" ... і шеф всьо пропало...

І чомусь мало хто каже що зЕвлада напрягла всі сили щоб зірвати цю допомогу і саботує все і вся щоб не виробляти самим **********. Як завжди - у всьому "винна" Америка.
08.03.2024 12:17 Відповісти
Я не переоную хто кому ворог, та ні на кого не працюю
Я даю посилання на факти котрі в офіційних джерелах
Кожний хай сам зробить висновки на основі фактів

якщо ви звинувачуєте офіційні джерела (міноборони США, Конгрес, спікерів) - що вони "кремлеботи", тому що це вони створили ці факти
в різних формах заперечуєте лендліз, тобто повторюєте російську мантру "Вячеслав Володин: за ленд-лиз от США расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины"

тоді питання хто ви, разом з Vasily Melnyk - котрий підтримує обвинувачення без доказів, та не розуміє навіть різниці між Конгресом та Сенатом
08.03.2024 12:26 Відповісти
Трампіст-путініст, заспокойся. Я розумію, що тобі платять за кожне слово та сциль, тому ти так ними розкидаєшся, наче у тебе їх навалом та у розсип.

А ми з Василем звичайні дописувачі. Я так точно, сподіваюсь, що Василь теж.
08.03.2024 12:46 Відповісти
Якщо пан уважно почитає новини про "пропажу 9 мілліардів гривень на "закупівлі" *********** для ЗСУ, арешт керівника групи компаній в Україні що випускають міномети, пушки і снаряди за ціною вдвічі нижче за "закупівлю" МОУ за кордоном, наїзди "органів" на виробників тепловізорів і КБ Луч і т.д. - там і є всі докази саботажу зЕвлади.

Може я не досконало знаю політичний устрій США - але те що не все залежить від Президента Байдена - так це точно. Це демократія і є різні противаги в політиці для запобігання єдиновладдю. Це в Україні група клоунів і "новиє ліца" узурпували повністю владу (президенську і парламенську які мали діяти як противаги у владі) і ведуть країну до капітуляції.
08.03.2024 14:08 Відповісти
Це дійсно погано, що такі випадки є
Добре що ловлять та розслідують

Якщо Україна поки не може позбавитись від таких випадків
тоді що потрібно відмовлятись від зовнішньої допомоги?

Від президента США не все залежить, це вірно
Проте якщо він отримав повноваження та бюджет, то тільки від нього залежить
https://www.golosameriki.com/a/general-klark-reflections-on-the-ukraine-war/7497910.html наприклад генерал Кларк сказав , чия це провина, хоча він демократ
"Генерал обрушился с критикой на действия Белого дома и в начале полномасштабного вторжения, когда воздушное пространство Украины долгое время не было закрыто, а вместо этого доминировал нарратив об избежании «конфронтации с Россией».
«А потом вся военная помощь, которую мы оказывали, выделялась по чуть-чуть. И оправданий этому было много"
08.03.2024 14:37 Відповісти
окрім Second First від магашиської ботоферми тут ще гадять , , , , , і це ще не вся їхня ботоферма засвітилась
08.03.2024 13:12 Відповісти
Так, це не всі, їх більше. Але саме кумедне те, що вони не дуже розуміють, чому їх так швидко вираховують на сайті, де демократія думок, типу кажи , що тобі заманеться.
08.03.2024 13:24 Відповісти
ви можете надати докази, що вони належать ботофермі?
або які ознаки, що вони належать ботофермі?

чи можна ці ознаки застосувати до вас та ваших поціновувачів?

вам не подобаються висказування міноборони США, Конгреса, адміністрації США, генерала Кларка тоді пишіть до них, та звинувачуйте їх - тому що їх виступи не співпадають з вашими
08.03.2024 14:18 Відповісти
Нікому не потрібні такі розмови,чи, вірніше, писанина.Кожну промову,кожен допис політика,можна собі пояснити як завгодно.Всі ці промови,обіцянки-для цього й пишуться.Кацапи,ну дуже хочуть,щоб ми українці повірили,що всі нас кинули чи кидають.Та не дочекаєтесь.Уже весь цивилізований і демократичний світ знає-де Україна,з ким воює.І всі знають хто і які кацапи.Дуже дорога ціна-це визнання цивилізованого світу.Будемо оптимістами і хай здохнуть всі кацапи.Слава Україні!!!
08.03.2024 20:25 Відповісти
В Байдена дуже красномовне прізвисько - "Сплячий Джо".... він в цьому летаргічному сні вже років з 10, ще з часів Обами!!!
08.03.2024 11:24 Відповісти
"Байден в Конгрессе США: Украина остановит Путина, если США предоставят ей нужное оружие" - это говорит тот кто СПЕЦИАЛЬНО ПРОВАЛИЛ поставки оружия по Ленд Лизу, который ОТКАЗАЛ в поставках АТАКАМС и т.д и т.п. И ещё, Трамп НИКОГДА не говорил ху.лу - "делай что хочешь." Не надо врать.
08.03.2024 11:52 Відповісти
"Мой предшественник, бывший республиканский президент, говорит Путину: делай все, что хочешь. Это сказал бывший президент, склонившись перед российским лидером. Я считаю, что это возмутительно, опасно и неприемлемо"
есть мягко говоря "неточности" в этом:
- это не говорится сейчас, это пересказ своего частного разговора (гдето 5 летней давности) с одним из президентов страны ЕС
- в пересказе говорится, если страна не будет платить 2% ВВП в НАТО, тогда США не будет ее защищать. Т.е. не для всех стран, также есть привязка к условию, а не просто "делай все, что хочешь"
- "склонившись перед российским лидером" вообще не понятно. Можно было бы понять, если они оба встретились, и лично сказал

- "Я считаю, что это возмутительно, опасно и неприемлемо" - это верно, если забыть про контекст и условия

"Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется - и это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это будет ограниченное вторжение, и нам придется решать, что делать и чего не делать, - https://www.bbc.com/russian/news-60064823 сказал Байден . "
и потом пришлось всем советникам давать объяснение, что такое "ограниченное вторжение"
08.03.2024 13:01 Відповісти
Цікаво, якби його син Хантер Байден був десь під Бахмутом, він би теж так казав?
08.03.2024 12:56 Відповісти
дед, просто надай те килотонны боеприпасов, которые ты по закону можешь надать без одобрения очкастого пи..ра. и всё. к чему эти пустые сотрясания воздуха раз в неделю.
08.03.2024 13:17 Відповісти
Навальної нхто не бачив? Бо через неї ЗеЛенка не змогла поїхати до Америки, відстоювати інтереси України.
08.03.2024 13:26 Відповісти
А шо Навальна може бубочку увести? Лєнкі через це стрьомно стало???
08.03.2024 13:55 Відповісти
Расєйська імператриця сказала, що втомилась і їй не до цього.
08.03.2024 14:11 Відповісти
Я вибачаюсь но скажить ви дійсно вважаєте шо оця моральна виродка ленка - попочленка десь буде відстоювати інтереси України?
08.03.2024 14:29 Відповісти
Байден, ленд-ліз ти не підписав, АТАСами не дав, літаки зависли у повітрі, путлєра ти сциш… І постійно тільки бла бла бла бла і ніякого толку не має. Як був ти віциком у сцикуна обами так їм і залишився…
08.03.2024 13:54 Відповісти
Чому всі стверджують, що не підписав? І дата така, скрепна.

9 травня 2022 року.
Байден підписав закон про ленд-ліз для України
08.03.2024 14:27 Відповісти
Собі не так висловився. Підписав але він не вступив у дію. А у жовтні 2023 коли в США закінчився фінансовий рік, про нього взагалі забули. Коротше як був Байден віціком у сцикливого обами так він їм і залишився. Це факт і нічого не поробиш
08.03.2024 16:58 Відповісти
Виходит, 5 місяців тиші. Цікаво, хто з плісняви курує це питання? Чи їх це влаштовує?
08.03.2024 17:16 Відповісти
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 Січень 2022 лендліз республіканців поступив в Сенат - умова "перемога України" (закінчення конфлікту 2014, та вивід російських військ)
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 Квітень 2022 лендліз підтриманий демократами - зміни тільки до 1 жовтня 2023, без умови перемоги
9 травня 2022 - підписаний президентом

В законі - президент за 60 днів, повинен розробити процедури поставки зброї Україні, навіть якщо зброя не буде надаватись. Не виконано.
Потім всі замовчували, та чекали 1 жовтня 2023 - коли закінчиться право надавати безкоштовний лендліз Україні.
Право на оплатний лендліз залишаеться (тільки на 5 років, оплата знищенної та ремонт техніик), хоча також потрібна воля президента.

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 Поправу республіканців 1224 про подовження лендлізу, демократи скасували в Сенаті

Після 1 жовтня 2023 - безоплатного лендлізу нема
08.03.2024 21:17 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=telJr2Y1Mfk Сергей Любарский: Наивность, ошибка или умысел - роль Обамы / Байдена в российско-украинской войне.
Дії адміністрації США стосовно України починаючи з 2014 року (анексія Криму росією) і до нашого часу.
08.03.2024 14:33 Відповісти
а новость о заявлении Трампа про его Ленд-лиз будет? или это не входит в соровскую программу?
08.03.2024 17:08 Відповісти
Вот что значит быть американцем презом тем более---так вдруг сказать! Да никто и не догадывался. Что мол если дать оружие Украине, то она победит! Смело, доходчиво, удачно. Конгресс рванул исполнять. Уже поплыло вдоль экватора.!
08.03.2024 20:10 Відповісти
Дай нам мовчки зброю і ********** - а потім ***********.
08.03.2024 20:23 Відповісти
 
 