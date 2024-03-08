Навчання НАТО у Північній Європі є сигналом для Росії, - президент Фінляндії Стубб
Військові навчання НАТО в скандинавських країнах є сигналом для Росії, що Альянс має здатність діяти, якщо країна-член зазнає нападу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
Він зазначив, що ці навчання пов'язані з п'ятою статтею Статуту НАТО для стримування ймовірної агресії. Вони посилають Росії сигнал про те, що Альянс зможе відповісти на можливий напад.
"Треба відпрацьовувати різні сценарії, хоча я не думаю, що це (напад) станеться", - сказав Стубб.
"От Літви до сєвєрних морєй
Шагаєт твердо НАТО-вський солдат..." 😂