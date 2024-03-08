УКР
Навчання НАТО у Північній Європі є сигналом для Росії, - президент Фінляндії Стубб

стубб

Військові навчання НАТО в скандинавських країнах є сигналом для Росії, що Альянс має здатність діяти, якщо країна-член зазнає нападу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Він зазначив, що ці навчання пов'язані з п'ятою статтею Статуту НАТО для стримування ймовірної агресії. Вони посилають Росії сигнал про те, що Альянс зможе відповісти на можливий напад.

"Треба відпрацьовувати різні сценарії, хоча я не думаю, що це (напад) станеться", - сказав Стубб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО розгорне системи ППО Patriot у Литві цього року, - міністр оборони Анушаускас

НАТО (6719) військові навчання (2795) Фінляндія (1358) Стубб Александр (108)
Посигнальте, якимось кораблем, бо не зрозуміють..
08.03.2024 07:18 Відповісти
...Приняв Швецию в свои ряды, НАТО сомкнуло балтийское кольцо, превратив весь северо-запад России в собственный тир, заключил оппозиционер. (с)
08.03.2024 07:50 Відповісти
Скорше - в антитир.
08.03.2024 08:35 Відповісти
А ти думаєш - у Чорному морі "інша" ситуація? Флот ховається в портах від морських дронів Але КР та дронам повітряним набагато зручніше стає наносить удари по базах Тому постає питання про ВИВЕДЕННЯ ФЛОТУ з Чорноморського басейну - щоб його не знищили остаточно! Малі кораблі можна вивести по Волго-Донському каналу - осадка дозволяє А що робить з великими? Єдиний шлях - Босфор Але туди ще треба добраться! Іти прямо через Чорне море (в нейтральних водах) - небезпечно Морські дрони у відкритому морі - у своїй стихії По своїх територіальних водах турки кораблі ЧФ не пропустять Тобто і Чорне море для російського флоту теж перетворилося на КАПКАН!
08.03.2024 09:40 Відповісти
Лапотна дика орда і море - це несумісно. Кацапню на морі били всі і завжди. Едине, що у лапотного бидла добре виходило, це при найменшій загрозі топити свої корита. Або сидіти тихесенько в портах приписки, як таргани під плінтусом.
08.03.2024 10:45 Відповісти
навчання НАТИ як совєти співали:

"От Літви до сєвєрних морєй

Шагаєт твердо НАТО-вський солдат..." 😂
08.03.2024 09:04 Відповісти
Який ще опозіціонер???
08.03.2024 09:07 Відповісти
 
 