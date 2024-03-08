Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 422 310 осіб (+880 за добу), 6706 танків, 10 375 артсистем, 12 798 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 422 310 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 422310 (+880) осіб,
танків ‒ 6706 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 12798 (+19) од,
артилерійських систем – 10375 (+25) од,
РСЗВ – 1011 (+2) од,
засоби ППО ‒ 704 (+3) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35),
крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66) од,
спеціальна техніка ‒ 1656 (+9)
435 Курск.
436 Улан-Удэ.
Чи на "Курськ курв"? Як правильно?
420 Сургут
далі все вірно але до поки не з'явиться статистика за 24 рік
У нас ці слова приписують радянському маршалу жукову, але що він їх дійсно казав - немає жодного документального підтвердження. Вперше подібний вираз з'явився в росії ще за часів російсько-японської війни (зафіксований у книзі-хроніці "Страдні дні Порт-Артура", 1906 рік - УП).
Контрадмірал Ухтомьский на прохання якогось полковника сухопутної армії про допомогу відповів відмовою. Бо якщо загине хх 000 солдатів, пояснив він, то стільки російські жінки народять за два тижні. А якщо потоплять хоча б один https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%2C%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D0%BA%D0%B0%20(%D1%84%D1%80,%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85. канонерський човен , його не народиш. На його будівництво підуть роки
кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од, Джерело:
Слава ЗСУ!
слава ЗСУ
але є прохання...
назвіть імена чи ім"я тих (того)
хто зібрав, та відновив частину підбитої техніки
а хто зібрав таздав на чормет близько 40000 одиниць або 300-400 тон високоякісного заліза..
і скільки грошей від здачі металобрухту отримав держбюджет???