Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 422 310 осіб (+880 за добу), 6706 танків, 10 375 артсистем, 12 798 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 422 310 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 422310 (+880) осіб,

танків ‒ 6706 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12798 (+19) од,

артилерійських систем – 10375 (+25) од,

РСЗВ – 1011 (+2) од,

засоби ППО ‒ 704 (+3) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35),

крилаті ракети ‒ 1919 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66) од,

спеціальна техніка ‒ 1656 (+9)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія в ОБСЄ: Україна знищує російські літаки у 20 разів швидше, ніж РФ їх виготовляє