УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7593 відвідувача онлайн
Новини
7 981 24

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 422 310 осіб (+880 за добу), 6706 танків, 10 375 артсистем, 12 798 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 422 310 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 422310 (+880) осіб,

танків ‒ 6706 (+11) од,

бойових броньованих машин  ‒ 12798 (+19) од,

артилерійських систем – 10375 (+25) од,

РСЗВ – 1011 (+2) од,

засоби ППО ‒ 704 (+3) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35),

крилаті ракети ‒ 1919 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66) од,

спеціальна техніка  ‒ 1656 (+9)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія в ОБСЄ: Україна знищує російські літаки у 20 разів швидше, ніж РФ їх виготовляє

Інфографіка втрати рф

Автор: 

армія рф (18498) Генштаб ЗС (7127) ліквідація (4363) знищення (8017)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Смерть москалям!
показати весь коментар
08.03.2024 08:09 Відповісти
+6
Посольство США попереджає про можливі теракти у наступному місті мацква. А шо ???
показати весь коментар
08.03.2024 08:31 Відповісти
+5
Логістику добряче калашматять наші козаки, з початку місяця майже чотириста одиниць (392 тобто 56 середньодобово) та і взагалі наземна техніка вже є ювілейна тисяча (1 042)
показати весь коментар
08.03.2024 09:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть москалям!
показати весь коментар
08.03.2024 08:09 Відповісти
Посольство США попереджає про можливі теракти у наступному місті мацква. А шо ???
показати весь коментар
08.03.2024 08:31 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 08:35 Відповісти
415 Тверь.
435 Курск.
436 Улан-Удэ.
показати весь коментар
08.03.2024 08:35 Відповісти
Тобто скоро "Тверь тварей" перетвориться на "Курск тварей"?
Чи на "Курськ курв"? Як правильно?
показати весь коментар
08.03.2024 08:39 Відповісти
413 Тверь
420 Сургут
далі все вірно але до поки не з'явиться статистика за 24 рік
показати весь коментар
08.03.2024 09:29 Відповісти
То вже фігня і зайва морока. Краще усі міста брати із одного джерела. Звіт "Федеральная служба государственной статистики (18 августа 2023)".
показати весь коментар
08.03.2024 09:37 Відповісти
У лемінгів вихідний?
показати весь коментар
08.03.2024 08:12 Відповісти
"Видихлися"! Подивися на їх втрати автотехніки Іде масований підвіз БК і пального (і "м"яса") до лінії фронту
показати весь коментар
08.03.2024 09:08 Відповісти
Логістику добряче калашматять наші козаки, з початку місяця майже чотириста одиниць (392 тобто 56 середньодобово) та і взагалі наземна техніка вже є ювілейна тисяча (1 042)
показати весь коментар
08.03.2024 09:36 Відповісти
Восьмоє марта близько-близько... Орки подарунки-мімози шукають замість воювати.
показати весь коментар
08.03.2024 11:11 Відповісти
01.‎03.‎2024 на території авіаційного випробувального центру Чкаловский (філія "ГЛИЦ МО РФ" (рос. ) в закритому ангарі було підірвано технічно недієвий літак ІЛ-76 . Даним не зовсім зрозумілим діям передували нестандартні заходи безпеки, коли з території були видалені всі співробітники центру і технічний персонал. Захід контролювала технічна служба ФСБ РФ. Перед заходом в ангар заїхала великовантажна фура . Після того, як вона покинула ангар було проведено вибух. Після вибуху фура повернулась в ангар і пробула там більше години.
показати весь коментар
08.03.2024 08:22 Відповісти
Або знову тварі скажуть що перевозили наших полонених
показати весь коментар
08.03.2024 08:56 Відповісти
Більше всього що готують для видачі "Бєлгородський рейс»
показати весь коментар
08.03.2024 11:28 Відповісти
ЗСУ Слав ! Слава ! Слава !

У нас ці слова приписують радянському маршалу жукову, але що він їх дійсно казав - немає жодного документального підтвердження. Вперше подібний вираз з'явився в росії ще за часів російсько-японської війни (зафіксований у книзі-хроніці "Страдні дні Порт-Артура", 1906 рік - УП).

Контрадмірал Ухтомьский на прохання якогось полковника сухопутної армії про допомогу відповів відмовою. Бо якщо загине хх 000 солдатів, пояснив він, то стільки російські жінки народять за два тижні. А якщо потоплять хоча б один https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%2C%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D0%BA%D0%B0%20(%D1%84%D1%80,%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85. канонерський човен , його не народиш. На його будівництво підуть роки

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од, Джерело:
показати весь коментар
08.03.2024 08:36 Відповісти
То вони готуються передати "залішки віцськовополонених", які були в іл-76, збитому під Бєлгородом.
показати весь коментар
08.03.2024 08:38 Відповісти
"були", зрозуміло, теж в лапках...
показати весь коментар
08.03.2024 09:04 Відповісти
Всіх захисниць ЗСУ зі святом весни! Здоров'я та благополуччя!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
08.03.2024 08:42 Відповісти
Запізнився на тиждень.
показати весь коментар
08.03.2024 14:04 Відповісти
дуже добрі цифри,
слава ЗСУ
але є прохання...
назвіть імена чи ім"я тих (того)
хто зібрав, та відновив частину підбитої техніки
а хто зібрав таздав на чормет близько 40000 одиниць або 300-400 тон високоякісного заліза..
і скільки грошей від здачі металобрухту отримав держбюджет???
показати весь коментар
08.03.2024 10:17 Відповісти
 
 