Естонська армія відмовилася від товарів "спонсорів війни", які досі продають у Росії
Товари виробників, які продовжують працювати в Росії та визнані НАЗК "спонсорами війни", вилучать із торгових точок на території Сил оборони Естонії та інших місць, підпорядкованих відомству.
Про це повідомило Міноборони Естонії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Там зазначили, що товари від виробників, які продовжують працювати в Росії і тим самим сприяють фінансуванню російської військової машини, будуть вилучені з торгових точок на території Сил оборони Естонії та інших місць, підпорядкованих Міністерству оборони.
Рішення стосується виробників, яких НАЗК включило до списку міжнародних спонсорів війни. У торгових автоматах, кафе та інших торгових точках у сфері управління Міністерства оборони більше не продаватимуть товари таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever і Mondelēz International. Це включає шоколад, печиво, чипси, морозиво, гумки та безалкогольні напої.
"Багато західних компаній припинили свою діяльність у Росії, але все ще є ті, хто підтримує російську економіку і, відповідно, її військову машину", - сказав міністр оборони Ганно Певкур.
Також припиняється дистрибуція продукції тютюнових компаній Philip Morris International і Japan Tobacco International (JTI).
Певкур нагадує, що для більшості товарів є альтернативи також і від вітчизняних виробників, і що ідея рішення є більшою, ніж невеликі незручності, спричинені ситуацією.
