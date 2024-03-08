УКР
Новини
Естонська армія відмовилася від товарів "спонсорів війни", які досі продають у Росії

Товари виробників, які продовжують працювати в Росії та визнані НАЗК "спонсорами війни", вилучать із торгових точок на території Сил оборони Естонії та інших місць, підпорядкованих відомству.

Про це повідомило Міноборони Естонії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Там зазначили, що товари від виробників, які продовжують працювати в Росії і тим самим сприяють фінансуванню російської військової машини, будуть вилучені з торгових точок на території Сил оборони Естонії та інших місць, підпорядкованих Міністерству оборони.

Читайте: НАЗК внесло до переліку спонсорів війни найбільшого швейцарського виробника шоколаду

Рішення стосується виробників, яких НАЗК включило до списку міжнародних спонсорів війни. У торгових автоматах, кафе та інших торгових точках у сфері управління Міністерства оборони більше не продаватимуть товари таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever і Mondelēz International. Це включає шоколад, печиво, чипси, морозиво, гумки та безалкогольні напої.

Також читайте: Україну очікує важкий період. Захід посилить допомогу, коли ситуація на фронті ще погіршиться, - Міноборони Естонії

"Багато західних компаній припинили свою діяльність у Росії, але все ще є ті, хто підтримує російську економіку і, відповідно, її військову машину", - сказав міністр оборони Ганно Певкур.

Також припиняється дистрибуція продукції тютюнових компаній Philip Morris International і Japan Tobacco International (JTI).

Також читайте: Не слід виключати можливість введення західних сухопутних військ в Україну, - Каллас

Певкур нагадує, що для більшості товарів є альтернативи також і від вітчизняних виробників, і що ідея рішення є більшою, ніж невеликі незручності, спричинені ситуацією.

армія Естонія НАЗК
+3
До Естонців доходить швидше, ніж до наших, якщо що
08.03.2024 12:06 Відповісти
+3
зелені це не наші...
08.03.2024 12:13 Відповісти
+2
А что такоє?! Хіба не можна Моніці Зєлінскі отримати подарунок від єрмака на "день червоної цицьки"?
08.03.2024 09:41 Відповісти
8 Березня, Україна знову під атаками ворога. А преЗЕ в теплі країни помандрував, стрес знімати. Усе ,що отриує ЗСУ, дякуючи іншим,але не уряду України і оп. Україна тримається на плечах ЗСУ
08.03.2024 09:29 Відповісти
дуже повільно доходить.. улітки
08.03.2024 09:37 Відповісти
До Естонців доходить швидше, ніж до наших, якщо що
08.03.2024 12:06 Відповісти
зелені це не наші...
08.03.2024 12:13 Відповісти
Я б теж так хотів, але їх не інопланетяни нам спустили, нарід мудрий нарішав. Наш нарід… маємо те, шо маємо
08.03.2024 14:04 Відповісти
В Кременчуці табачна фабрика Japan Tobacco International (JTI) працює і процвітає(((
08.03.2024 09:52 Відповісти
Естонія може, молодці. А українці на третьому року війни навіть від собачого кацапського язика відмовитись не можуть
08.03.2024 12:19 Відповісти
Різниця вже дуже помітна
08.03.2024 12:41 Відповісти
я сам такой, недавно звоню клиентам: "Добрый день, туда сюда", а клиент мне:" я російську не розумію", я аж завис, начал мычать и еле смог выразить мысль по украински. Треба більше практики((((
08.03.2024 12:54 Відповісти
Це як дитина вперше сіла не велосипед - без падінь ніяк, але по іншому не навчися їздити.
15.03.2024 00:30 Відповісти
Не "в расії", а "на расії". Коли навчаться?
08.03.2024 12:53 Відповісти
 
 