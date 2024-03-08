Макрон сказав, за якої умови Франція може ввести свої війська в Україну - якщо фронт просунеться "в бік Одеси або Києва", - L’Independant
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність відправити війська в Україну, якщо лінія фронту просунеться в бік Одеси чи Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на L'Independant, про це заявив представник комуністичної партії Фаб'єн Руссель.
У четвер Макрон провів зустріч із лідерами партій країни.
Так, французький лідер показував парламентарям карти можливих напрямків ударів росіян в Україні.
"Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту у бік Одеси або у бік Києва", - зазначи Руссель.
Тетяна Єжова
Артем Легенький
polini orop
Тем не менее очень расчётливо, так как оба города как и многие другие находятся по правую сторону Днепра, а кацапам технику переправить через реку будет очень проблематично и почти не реально. Разве что они не прибегнут к тотальной мобилизации.
Вообще если вспомнить историю,, даже 2ую мировую то именно Франция была самой решительной страной и в союзе с англией (не смотря на все разногласия) первыми начали искоренять нацизм в Европе сразу после оккупации польши.
Краще б дали інструкторів, обслуговуючий персонал для Ф-16, більше озброєння.
Надіємося,що США роздупляться, бо без їхньої підтримки, туго(
Среди привлеченных компаний будет танкостроительная компания KNDS, а также компании в сфере беспилотников и сухопутного оборудования
Кроме этого, Франция пытается договориться с арабскими странами о возвращении проданного французского вооружения для его передачи Украине
Макрон заявил, что его страна больше не будет поставлять снаряды и артиллерийские системы в Катар и Саудовскую Аравию, чтобы сосредоточиться на поддержке Украины
Также издание L'Independant сообщало, что президент Франции готов отправить войска в Украину, если произойдет "прорыв фронта в сторону Одессы или Киева"))
И похоже, до европейцев начало доходить, что придётся воевать с рашкой солдатами/оружием своих стран (пока война будет на територии Украины) - лишъ бы не позволить рашкованам приблизиться к нынешней границе НАТО/ЕС.