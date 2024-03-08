Зеленський у Туреччині обговорить з Ердоганом визволення українських полонених і політичних в’язнів, яких утримує РФ, - ОП
В Офісі Президента розповіли деталі візиту Володимир Зеленського до Туреччини, на яких планується зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться із Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою", - йдеться в повідомленні.
В ОП зазначили, що під час візиту увага буде прикута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері.
"Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній", - підсумували там.
Раніше про візит глави держави до Туреччини повідомляли ЗМІ.
у вованів Єдік сутєром працює...
.
.
Стамбул-2 = Майдан-3 ! 👿
.
Майдан це завжди так нєожидано і внєзапно, та ще й із звільненими бойовими Генералами, Ветеранами-інвалідами із нагородами та родичами загиблих Героїв з їх портретами на чолі колони. Скажімо, як у 2018 р., коли "Азов" йшов окремою колоною із своїми прапорами
Як такий "кремлівський Майдан" ? 😕
.
Мама Рима нада било лучше кормить синулю!
папасаша "Биомусор мешает работать..."
що, вже забули ?
А Китай та Туреччина просто так напередодні казали про необхідність замороження конфлікту.
І ЗЄ просто так спочатку звільнив все ефективне командування включно з Залужним, а потім почав саботаж мобілізації та постачання у ЗСУ.
За всіма ознаками ЗЄ почав гру зразка 2019-2022 з зазиранням в очко ***** та підготовку до проведення виборів з єдиного кандидата.