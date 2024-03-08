УКР
Зеленський у Туреччині обговорить з Ердоганом визволення українських полонених і політичних в’язнів, яких утримує РФ, - ОП

В Офісі Президента розповіли деталі візиту Володимир Зеленського до Туреччини, на яких планується зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться із Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою", - йдеться в повідомленні.

В ОП зазначили, що під час візиту увага буде прикута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері.

"Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній", - підсумували там.

Раніше про візит глави держави до Туреччини повідомляли ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії Шеппсом: обговорили продовження оборонної співпраці

Зеленський Володимир (25197) Туреччина (3665) Офіс Президента (2052)
+14
гундосик поїхав узгоджувати "формулу миру". залужного здихався, владу зконцентрував. тепер можна й капітулювати
08.03.2024 09:49 Відповісти
+9
Воно поіхало шаурму жерти, а на полонених та взагалі на Україну срав він до 2019 року, сере і після 2019 року.
08.03.2024 10:00 Відповісти
+7
Знаем мы зачем он в Турцию ездит

08.03.2024 09:55 Відповісти
пітун підпільно туди ж не приїхав?
08.03.2024 09:51 Відповісти
у вованів Єдік сутєром працює...

.
08.03.2024 09:56 Відповісти
зараз таких називають новомодним словом "мудєратор"

.
08.03.2024 09:57 Відповісти
Привезли його матрицю на обосцянному матраці.
08.03.2024 10:06 Відповісти
Вова, пам'ятай:

Стамбул-2 = Майдан-3 ! 👿

.
08.03.2024 09:54 Відповісти
При Майдани вже можна забути. Це не лох Яник, це фсбшний спрут. Вони вже б'ють на упередження. Тепер той, хто вийде на Майдан офіційно - агент Кремля. Тут або реальний переворот силовиків з виносом усіх зелених рил, або нічого.
08.03.2024 10:22 Відповісти
ню-ню!

Майдан це завжди так нєожидано і внєзапно, та ще й із звільненими бойовими Генералами, Ветеранами-інвалідами із нагородами та родичами загиблих Героїв з їх портретами на чолі колони. Скажімо, як у 2018 р., коли "Азов" йшов окремою колоною із своїми прапорами

Як такий "кремлівський Майдан" ? 😕

.
08.03.2024 10:39 Відповісти
до речі, Генерал Залужний ще в Києві... 😂👍
08.03.2024 10:46 Відповісти
Побачимо. Звісно, якщо почнеться майданна двіжуха проти зелених узурпаторів, то народ приєднається. Але поки що натяків на таке немає, політична опозиція лежить пластом, вдаючи дохлого скунса, а якась же політична партія повинна представляти Майдан.
08.03.2024 11:19 Відповісти
Мабуть щур в своєму житті довго голодував.
Мама Рима нада било лучше кормить синулю!
08.03.2024 10:04 Відповісти
На tZinform сьогодні пишуть про реальну причину поїздки. Схоже на правду з огляду на останні дії шапітолія.
08.03.2024 09:58 Відповісти
Яке воно мерзотне. Воно і уся його родина. Дивлячись на маму і ху.......я, не дивуєшся що вони таке висрали
08.03.2024 09:58 Відповісти
а я дивлячись на оцих зовсім НЕ дивуюсь нашим висратим

папасаша "Биомусор мешает работать..."
що, вже забули ?
08.03.2024 10:43 Відповісти
Дві політичні особини "низьких етичних принципів".
08.03.2024 10:00 Відповісти
Яка потужна поїздка, це історичне рішення 95 кварталу
08.03.2024 10:05 Відповісти
Ага , Ердоган підкине баранини на "майськіє шишликі".
08.03.2024 10:07 Відповісти
Почему Володин там был несколько раз в последнее время?
08.03.2024 10:18 Відповісти
Бо він ******** молодих турків, бо пасивний.
08.03.2024 10:26 Відповісти
... і Стамбул 2. Бо вже кацапи ракетами по Лідору натякають, щоб шевелився.
08.03.2024 10:19 Відповісти
Ага.
А Китай та Туреччина просто так напередодні казали про необхідність замороження конфлікту.

І ЗЄ просто так спочатку звільнив все ефективне командування включно з Залужним, а потім почав саботаж мобілізації та постачання у ЗСУ.

За всіма ознаками ЗЄ почав гру зразка 2019-2022 з зазиранням в очко ***** та підготовку до проведення виборів з єдиного кандидата.
08.03.2024 10:30 Відповісти
для того й поставлений кацапами
08.03.2024 10:41 Відповісти
Такі питання обговорюються в телефонному режимі.
08.03.2024 10:56 Відповісти
Залишились незавершеними домовленості по "формулі миру" з кацапами в 2022 в Туреччині. Зеленскій пішов готувати платформу для продовження. Тепер з приходим Трампа, ОПа надіється на успішне підписання всіх пунктів. Від гарантії Заходу нашого нейтралітету, і не вступу ні в ЄС, ні в НАТО, до вивозу всієї наданої зброї. Зельоні надіються на Трампа, як на допомогу та прикриття таких дій. Буде перемир'я, але не буде відмінений воєнний стан.
08.03.2024 11:40 Відповісти
 
 