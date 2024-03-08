Зеленський у Туреччині обговорить з Ердоганом визволення українських полонених і політичних в’язнів, яких утримує РФ, - ОП

В Офісі Президента розповіли деталі візиту Володимир Зеленського до Туреччини, на яких планується зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться із Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою", - йдеться в повідомленні.

В ОП зазначили, що під час візиту увага буде прикута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері.

"Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній", - підсумували там.

Раніше про візит глави держави до Туреччини повідомляли ЗМІ.

