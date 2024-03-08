США та Україна мають взаємні розчарування через затримку допомоги та невдачі на фронті, - NYT

Альянс між Сполученими Штатами та Україною демонструє "ознаки зносу". У Києві розчаровані затримкою американської військової допомоги, а Пентагон - українською військовою тактикою, яка призвела до невдач на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

У матеріалі зазначається, що Пентагон сильно роздратований тактикою військового командування України. Американські військові стратеги, серед яких міністр оборони Ллойд Остін, вважають, що Україні потрібно зосереджувати свої сили на одній великій битві за раз. Але президент України Володимир Зеленський витрачає сили на битви, які на офіційних осіб США, не мають стратегічної цінності. Зокрема битви за міста.

Останнім таким прикладом була битва за Авдіївку, яка минулого місяця перейшла під контроль Росії. Американські вважають, що Україна захищала Авдіївку занадто довго і занадто дорогою ціною.

Україна дедалі більше розчаровується тим, що "політичний параліч" США призвів до нестачі боєприпасів на фронті. З кожним днем без нових постачань страждає бойовий дух.

"Навіть зараз, через кілька місяців після контрнаступу, який провалився через те, що Україна, на думку Пентагону, не дослухалася до його порад, Київ все ще занадто часто не бажає слухати", - йдеться в повідомленні.

Попри ці "розчарування", додають в NYT, жодна сторона не збирається припинити співпрацю — їхні зобов’язання залишаються твердими, оскільки кожна сторона потребує іншої.

Водночас розвідувальне співтовариство США все ще надає значну кількість інформації в режимі реального часу українським військовим щодо російських командних пунктів, складів боєприпасів та інших ключових вузлів на російських військових лініях. Пентагон все ще проводить щомісячні зустрічі Контактної групи, щоб спонукати партнерів України надати гроші, зброю та боєприпаси.