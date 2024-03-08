США та Україна мають взаємні розчарування через затримку допомоги та невдачі на фронті, - NYT
Альянс між Сполученими Штатами та Україною демонструє "ознаки зносу". У Києві розчаровані затримкою американської військової допомоги, а Пентагон - українською військовою тактикою, яка призвела до невдач на фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
У матеріалі зазначається, що Пентагон сильно роздратований тактикою військового командування України. Американські військові стратеги, серед яких міністр оборони Ллойд Остін, вважають, що Україні потрібно зосереджувати свої сили на одній великій битві за раз. Але президент України Володимир Зеленський витрачає сили на битви, які на офіційних осіб США, не мають стратегічної цінності. Зокрема битви за міста.
Останнім таким прикладом була битва за Авдіївку, яка минулого місяця перейшла під контроль Росії. Американські вважають, що Україна захищала Авдіївку занадто довго і занадто дорогою ціною.
Україна дедалі більше розчаровується тим, що "політичний параліч" США призвів до нестачі боєприпасів на фронті. З кожним днем без нових постачань страждає бойовий дух.
"Навіть зараз, через кілька місяців після контрнаступу, який провалився через те, що Україна, на думку Пентагону, не дослухалася до його порад, Київ все ще занадто часто не бажає слухати", - йдеться в повідомленні.
Попри ці "розчарування", додають в NYT, жодна сторона не збирається припинити співпрацю — їхні зобов’язання залишаються твердими, оскільки кожна сторона потребує іншої.
Водночас розвідувальне співтовариство США все ще надає значну кількість інформації в режимі реального часу українським військовим щодо російських командних пунктів, складів боєприпасів та інших ключових вузлів на російських військових лініях. Пентагон все ще проводить щомісячні зустрічі Контактної групи, щоб спонукати партнерів України надати гроші, зброю та боєприпаси.
А укрсучмедіа розганяли дезу пів року, що то Залужний уперся, а зе тут ні при чому.
А тут ось воно як . Напуліон Х*йпіду Черчильович
А московия тем временем получает оружие из кндр, ирана, китая. Получает деньги из Европы и США.
В таких отвратительных условиях Украина умудряется воевать. И не просто воевать. а ещё и отбрасывать врага. Если США разочарованы потерей райцентра и пары хуторов в таких условиях, то милости просим в Украину. Пусть покажут, как надо воевать без флота, авиации, артиллерии и надежного снабжения.
- В обеих палатах представителей народа подовляющая поддержка Украины.
- Обе палаты абсолютным большинством проголосовали за беспрецедентный Ленд-лиз для Украины.
- по всем опросам большинство американцев за поддержку Украины.
- Даже Трамп, после выигрыша праймериз, когда нужны были голоса ультраправых, заявил что предоставит свой Ленд-лиз Украине. это тоже игра для центристких сил, но уже заявление.
сегодня Белый дом Байдена это гнойник, а не представитель американцев, поэтому рейтинги Байдена низки, несмотря на геббельсовскую пропаганды против республиканцев.
А можна це докладно розібрати? Бо те, що я чув, американські генерали в такій ситуації взагалі б відмовилися воювати з тим, чим оперують ЗСУ.
який ленд ліз, такий і наступ був......
хоча америкосів легко зрозуміти - головне, що разом з москалями ядерку забрали 30 років назад, а далі хоч трава не рости!