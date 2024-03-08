УКР
14 182 144

США та Україна мають взаємні розчарування через затримку допомоги та невдачі на фронті, - NYT

Альянс між Сполученими Штатами та Україною демонструє "ознаки зносу". У Києві розчаровані затримкою американської військової допомоги, а Пентагон - українською військовою тактикою, яка призвела до невдач на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

У матеріалі зазначається, що Пентагон сильно роздратований тактикою військового командування України. Американські військові стратеги, серед яких міністр оборони Ллойд Остін, вважають, що Україні потрібно зосереджувати свої сили на одній великій битві за раз. Але президент України Володимир Зеленський витрачає сили на битви, які на офіційних осіб США, не мають стратегічної цінності. Зокрема битви за міста.

Останнім таким прикладом була битва за Авдіївку, яка минулого місяця перейшла під контроль Росії. Американські вважають, що Україна захищала Авдіївку занадто довго і занадто дорогою ціною.

Україна дедалі більше розчаровується тим, що "політичний параліч" США призвів до нестачі боєприпасів на фронті. З кожним днем без нових постачань страждає бойовий дух.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон сказав, за якої умови Франція може ввести свої війська в Україну - якщо фронт просунеться "в бік Одеси або Києва", - L’Independant

"Навіть зараз, через кілька місяців після контрнаступу, який провалився через те, що Україна, на думку Пентагону, не дослухалася до його порад, Київ все ще занадто часто не бажає слухати", - йдеться в повідомленні.

Попри ці "розчарування", додають в NYT, жодна сторона не збирається припинити співпрацю — їхні зобов’язання залишаються твердими, оскільки кожна сторона потребує іншої.

Водночас розвідувальне співтовариство США все ще надає значну кількість інформації в режимі реального часу українським військовим щодо російських командних пунктів, складів боєприпасів та інших ключових вузлів на російських військових лініях. Пентагон все ще проводить щомісячні зустрічі Контактної групи, щоб спонукати партнерів України надати гроші, зброю та боєприпаси.

Автор: 

Топ коментарі
+60
Розчаровані тим що 31 Абрамс не прорвався до Уралу?
показати весь коментар
08.03.2024 09:56 Відповісти
+43
а я разочарован как армия США бежали из Афганистана, бросив тонны вооружений и вложив куеву кучу денег в страну, которая ни на грамм не подтвердила что могла что-то успешно реализовать.
показати весь коментар
08.03.2024 10:07 Відповісти
+40
"Американські вважають, що Україна захищала Авдіївку занадто довго і занадто дорогою ціною."

Не зрозуміло. А як треба захищати? Тікати звідусіль, як тільки кацапи з"являться на горизонті?
показати весь коментар
08.03.2024 09:59 Відповісти
> Американські військові стратеги й Остін, вважають, що Україні потрібно зосереджувати свої сили на одній великій битві за раз. Але президент України Володимир Зеленський витрачає сили на битви, які на офіційних осіб США, не мають стратегічної цінності .

А укрсучмедіа розганяли дезу пів року, що то Залужний уперся, а зе тут ні при чому.

А тут ось воно як . Напуліон Х*йпіду Черчильович
показати весь коментар
08.03.2024 11:50 Відповісти
По территории мосоковии не стреляйте. Оружие будем давать по щепотке и то, когда отдохнем на каникулах. Ракеты дальше 300 км не дадим. Старлинки работают через Х (бывший твиттер). Для меня не станет новостью, если окажется, что маск сливал геолокацию ВСУ.
А московия тем временем получает оружие из кндр, ирана, китая. Получает деньги из Европы и США.
В таких отвратительных условиях Украина умудряется воевать. И не просто воевать. а ещё и отбрасывать врага. Если США разочарованы потерей райцентра и пары хуторов в таких условиях, то милости просим в Украину. Пусть покажут, как надо воевать без флота, авиации, артиллерии и надежного снабжения.
показати весь коментар
08.03.2024 12:04 Відповісти
Україну просто зливають.А коли пишу з якою метою,то мене чомусь блокують,та знищують мої повідомлення.Свобода слова тільки на словах.
показати весь коментар
08.03.2024 15:04 Відповісти
К сожалению, США сами находятся в глубоком кризисе, и когда смотришь и слушаешь недоделков , аля трамп, то возникает некий ужас, как страна , которая столько дала человечеству в плане прав и свобод человека, интеллектуальном и технологическом развитии,может выбирать ТАКОЕ??? и кроме того, у них свои интересы, в которые не входит победа Украины над рашкой, поэтому удивляться особо нечему. В конце концов источником денег, на которые путлер воюет в Украине, есть Западный мир, они вскормили эту нечесть, и главное, не хотят ее уничтожать.
показати весь коментар
08.03.2024 12:12 Відповісти
Не зовсім зливають. Вони використовують українців, щоб послабити москалів
показати весь коментар
09.03.2024 08:14 Відповісти
Не пишить маячні,вас так привчили думати.Врубайте логічне мислення,прослідкуйте всі події,і все самі зрозумієте.
показати весь коментар
18.03.2024 18:51 Відповісти
Напевно американці теж телемарафон дивились...
показати весь коментар
08.03.2024 12:13 Відповісти
А де американська тактика перемогла? У В'єтнамі, чи в Афганістані? Де у них озброєння було в десятки, якщо не в сотні разів більше...
показати весь коментар
08.03.2024 12:35 Відповісти
"Буря в пустелі" вдалась непогано. Щоправда, при неймовірній концентрації найновішої техніки проти відверто слабшого і гірше оснащеного ворога. Але наслідки цієї блискучої перемоги, м'яко кажучи, не надихають.
показати весь коментар
08.03.2024 13:58 Відповісти
Якщо бракувало зброї, не було не те що переваги- паритету ВПС - не треба було починати великий контрнаступ. Залужний ж бо військовий геній. Чи таких прописних істин не вчать у військових академіях та училищах. А якщо контрнаступ не його ідея то чому виконав злочинний наказ зеленого, який повний нуль у військовій справі. І чому не виконував вказівки Пентагону? А тепер спочиватиме в Лондоні втрачаючи свою стратегічну геніальність? Не сотворив кумира. Хоча для мене гідна постать на гетьмана це генерал Кривонос.
показати весь коментар
08.03.2024 13:52 Відповісти
Залужний керував військами, допоки ОПа з Найверховнішим головнокомандувачем сиділа перелякана в бункері і не відсвічувала. А як тільки переляк пройшов, виникла Ставка ВГК : зграя цивільних, що у військових справах, як барани в астрономії і один бойовий генерал. Вони вже більше року висіли в нього на руках, дедалі більше зневажали його думку, перешкоджали його спілкуванню з партнерами. Дико звучить, але рішення у військових питаннях приймались голосуванням "піджаків", а вони військових академій не закінчували, навіть у цивільних вишах багато знань не почерпнули.
показати весь коментар
08.03.2024 14:09 Відповісти
Наказ наступати - це був наказ англосаксів. Залужному вистачило мізків чи совісті хоча б його зупинити.
показати весь коментар
09.03.2024 08:17 Відповісти
Никогда бы не подумал что Американцы какими бы они не были скатятся на уровень русни.
показати весь коментар
08.03.2024 14:04 Відповісти
Вы всего лишь прочитали мнение какого то мудака журношлюхи из NYT, у которой риторика и общий фон новостей всегда прокацапский. Не верьте всему, что пишут
показати весь коментар
08.03.2024 14:23 Відповісти
При чём здесь журнашлюха из NYT?Амеры почти 2 года нас за нос водят.Лучше следить надо за геополитикой,уважаемый.
показати весь коментар
08.03.2024 15:08 Відповісти
нужно еще уточнить. не Амеры.
- В обеих палатах представителей народа подовляющая поддержка Украины.
- Обе палаты абсолютным большинством проголосовали за беспрецедентный Ленд-лиз для Украины.
- по всем опросам большинство американцев за поддержку Украины.
- Даже Трамп, после выигрыша праймериз, когда нужны были голоса ультраправых, заявил что предоставит свой Ленд-лиз Украине. это тоже игра для центристких сил, но уже заявление.

сегодня Белый дом Байдена это гнойник, а не представитель американцев, поэтому рейтинги Байдена низки, несмотря на геббельсовскую пропаганды против республиканцев.
показати весь коментар
08.03.2024 20:52 Відповісти
Що Байден, що республіканці - різниці, чесно кажучи, немає
показати весь коментар
09.03.2024 08:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1h8ucheJ9Jg&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
показати весь коментар
09.03.2024 13:00 Відповісти
За вами следят, будьте аккуратны с текстами
показати весь коментар
09.03.2024 01:08 Відповісти
Кто следит?
показати весь коментар
18.03.2024 18:52 Відповісти
"а Пентагон - українською військовою тактикою .."
А можна це докладно розібрати? Бо те, що я чув, американські генерали в такій ситуації взагалі б відмовилися воювати з тим, чим оперують ЗСУ.
показати весь коментар
08.03.2024 15:25 Відповісти
Де Українська зброя?Чому боневтік,зі своєю шоблою заважало і заважає військовим?Де оборонні укріплення?Що США наказують так робити?
показати весь коментар
08.03.2024 15:43 Відповісти
Знищував ЗСУ та оборонпром ********** України - більшість сьлася кіпітком - от ми обрали миролюбця - він жеж вже побачив мир в очах самої миролюбної людини у світі, а також мир в очах самої миролюбної нації. А тут їм, отим виборцям, зброї не вистачає - так мир же проповідував ваш ********** 4 роки - це у війні була повина вьовнича меншість на чолі з Порошенко - і ви всі чекали - ну коли вже весна, коли посадка. А зараз коли, країна замість обіцяної гнидомарафоном та посіпаками шикси перемоги - країна опинилась на краю катастрофи - повного провалу політики зелених та повної окупаціїї України - винні американці. Та хай так - а вони житимуть у своїй країні - а от українці та виборці зеленского - то уже хрін йього знає де хто.
показати весь коментар
08.03.2024 16:08 Відповісти
Не дають зброї, щоб змусити нас до переговорів ! Ані "усталі" ат етай вайни !!!
показати весь коментар
08.03.2024 18:09 Відповісти
Але капітулювати теж не дають, тому що воювати тоді їм самим прийдеться
показати весь коментар
09.03.2024 08:21 Відповісти
А те що можливий великий наступ ерефії на Україну(!) - теж винна Америка?.
показати весь коментар
08.03.2024 21:00 Відповісти
без підтримки американців тільки партизанська війна ,але зараз не середина двадцятого сторіччя,від дронів та супутників не сховаєшься в лісах чи краївках
показати весь коментар
08.03.2024 22:06 Відповісти
Не то слово
показати весь коментар
08.03.2024 23:01 Відповісти
з боку сша до України має бути АБСОЛЮТНИЙ НОЛЬ претензій!
який ленд ліз, такий і наступ був......

хоча америкосів легко зрозуміти - головне, що разом з москалями ядерку забрали 30 років назад, а далі хоч трава не рости!
показати весь коментар
08.03.2024 23:39 Відповісти
Шеварнадзе у 90-х попереджав нашу тодішню владу щоб Україна залишила собі хоч частину я/з бо це реальні гарантії а не папірець в туалет яким є будапештський меморандум. Він був на 100% правий шкода що його поради не послухали!
показати весь коментар
09.03.2024 00:29 Відповісти
Так, але ядерка пішла до москалів. А Будапештський меморандум виявився великим пшиком
показати весь коментар
09.03.2024 08:22 Відповісти
Оце так паркетні генерали, без авіації, без ***********, головна битва. Заіпали. В цій війні вже ніякою однієї битви не буде, це вже війна на виснаження, дебіли
показати весь коментар
09.03.2024 00:04 Відповісти
NYT останнім часом стала помийкою пропагандонів з раші. Не варто через цю помийку перейматись.
показати весь коментар
09.03.2024 03:52 Відповісти
"Американські генерали провели навчання - симуляцію контрнаступу ЗСУ з метою вийти до Азовського моря. Компьютер видав дуже позитивні результати..."(С) То може в них система не та????
показати весь коментар
09.03.2024 09:07 Відповісти
Какая затримка сегодня сообщили, что будет допомога кредитами. А чем будем рассчитываться интересно.
показати весь коментар
09.03.2024 09:33 Відповісти
Я чогось не розумію? США через своїх представників, з Байденом включно, заявляє, що хоче щоб Україна добилась вагомих результатів на фронті. При цьому Байден заблокував Ленд-ліз, дали 30 танків на 1000 км фронту, не дали жодного літака чи геколіптора, по чайній ложці дають Хаймарси та гаубиці (хоть одних Хаймарчів на складах (не у військах!!) мають більше 1000) + поставляли мало а зараз практично припинили поставку снарядів а скоро напевно припинять і поставку ракет. І це ви так хочете зупинити путіна?
показати весь коментар
09.03.2024 11:44 Відповісти
жити, захищатись і дякувати за допомогу - це насправді шикарно; а розчарування та невдачі зараз теж мотивація
показати весь коментар
14.03.2024 09:48 Відповісти
