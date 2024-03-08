УКР
Новини
США готують резолюцію Радбезу ООН, яка застереже від розміщення ядерної зброї в космосі, - Bloomberg

Сполучені Штати готують резолюцію Ради Безпеки ООН, в якій буде застереження від розміщення ядерної зброї в космосі. США прагнуть відмовити Росію від потенційних планів щодо виведення боєголовки на орбіту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників агентства, резолюція буде представлена під час головування Японії в Радбезі цього місяця. Вона, ймовірно, підтвердить зобов'язання країн за Договором про космос 1967 року, який забороняє розміщення ядерної зброї на орбіті.

Зазначено, що проєкт наразі знаходиться на ранній стадії розробки й не був широко розповсюджений. Але Рада Безпеки вже має намір обговорити питання ядерного роззброєння і нерозповсюдження на засіданні 18 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про ядерні погрози Путіна: Безвідповідальна та недоречна риторика

"Учасники Договору про космос мають зобов'язання з міжнародного права не розміщувати на орбіті ядерну зброю чи будь-які інші види зброї масового знищення. Ми консультуємося з членами Ради Безпеки ООН про те, як нам краще зміцнити цей важливий принцип", - заявив представник місії США при ООН Натан Еванс.

Адміністрація президента США Джо Байдена розпочала кампанію зі стримування Росії після появи даних, що Кремль розробляє зброю, здатну знищувати супутники в космосі.

Bloomberg наголошує, що будь-яка спроба назвати Росію на ім'я в резолюції майже напевно зазнає невдачі, враховуючи, що Москва має право вето в Раді безпеки. Але, як додають джерела, "м'яко сформульована" резолюція за важливими принципами може бути підтримана Росією та іншими країнами, до яких США звертаються за допомогою, включно з Китаєм та Індією. Обидві країни, на думку джерел, мають більший вплив на Росію.

Читайте також: Путін назвав "вкидами" повідомлення США про ядерну зброю РФ у космосі

космос (872) США (24092) ядерна зброя (1206) Радбез ООН (885)
А РФ и Китай будут против... И дальше что?
показати весь коментар
08.03.2024 09:51 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
Можу що хочеш робить,аби тільки ніхрена не робить
показати весь коментар
08.03.2024 09:54 Відповісти
О, ну якщо вже ООН застереже то точно не розмістять
показати весь коментар
08.03.2024 09:53 Відповісти
Ви смішні.
показати весь коментар
08.03.2024 09:56 Відповісти
Війна резолюцій...
показати весь коментар
08.03.2024 09:57 Відповісти
Резолюція нічого не застереже. Навіть цю резолюцію заблокує орбан. Тому краще дайте більше ******** зброї Україні, вона точно застереже
показати весь коментар
08.03.2024 09:57 Відповісти
Яким орбаном орбан має відносини до Радбезу ООН?
показати весь коментар
08.03.2024 10:12 Відповісти
З хуситами не можуть розібратись, а вже про космос переживають
показати весь коментар
08.03.2024 10:00 Відповісти
Хусити то як ті кацапи. Їх тільки знищити треба. Інакше ніякі доводи та застереження чи санкції на них не діють. Тільки утилізація.
показати весь коментар
08.03.2024 10:48 Відповісти
То чому не утилізують? Зброї нема?
показати весь коментар
08.03.2024 13:26 Відповісти
Такої жалюгідної імпотенції від США ніхто, мабуть, ніколи не чекав. Ну все, завтра китайози з кацапами замруть космос ядеркою. Резолюції, цирк просто.
показати весь коментар
08.03.2024 10:05 Відповісти
Вони ще вірять в дипломатію і міжнародні договори… тими договорами всі давно підтерлися і перша - парасія, китай і сателіти. Бармалеям взагалі насрати, вони і читати не вміють.. але якщо дядькам треба договори - хай малюють, бумага все витерпить ))
показати весь коментар
08.03.2024 10:06 Відповісти
А що, рашці заборонили правом вето користуватися?
показати весь коментар
08.03.2024 10:06 Відповісти
Тільки війна врятує штати і чім скоріше тим краще для самих штатів ... там в ситості і безпеці це просто не так гостро зрозуміло як тут в Україні
показати весь коментар
08.03.2024 10:06 Відповісти
На территории США? Или как они должны почувствовать? Не пишите ересь.
показати весь коментар
08.03.2024 10:10 Відповісти
Застереження,глибоке занепокоєння 🤡 кацапи розуміють тільки силу
показати весь коментар
08.03.2024 10:10 Відповісти
Тільки якщо це застереження підкріпиться військовою допомогою Україні.
показати весь коментар
08.03.2024 10:14 Відповісти
Одні занепокоєні звертаються до інших занепокоєних .
показати весь коментар
08.03.2024 10:18 Відповісти
Ага, кацапи дуже прислухаються до ваших застережень. Так само як і ваших стурбованностей стосовно війни з Україною
показати весь коментар
08.03.2024 10:27 Відповісти
Якщо оон хоче тією резолюцією росію втримати, то даремно, бо росії глибоко начхати на всі резолюції, навіть якщо вона її й підпише. Імітують бурхливу діяльність, щоб виправдати зарплату.
показати весь коментар
08.03.2024 10:33 Відповісти
ВЕТО
показати весь коментар
08.03.2024 10:37 Відповісти
***** з мєдвєдкой абхахочуцца від такої резолюції. Це навпаки підштовхне їхню хвору свідомість зробити це обов'язково та найближчим часом.
показати весь коментар
08.03.2024 10:37 Відповісти
Поки в Радбезї ООН буде рашка з правом вето (та Китай теж), нічого путнього з того Радбезу не вийде. Тільки струс повітря...
показати весь коментар
08.03.2024 11:23 Відповісти
 
 