США готують резолюцію Радбезу ООН, яка застереже від розміщення ядерної зброї в космосі, - Bloomberg

Сполучені Штати готують резолюцію Ради Безпеки ООН, в якій буде застереження від розміщення ядерної зброї в космосі. США прагнуть відмовити Росію від потенційних планів щодо виведення боєголовки на орбіту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників агентства, резолюція буде представлена під час головування Японії в Радбезі цього місяця. Вона, ймовірно, підтвердить зобов'язання країн за Договором про космос 1967 року, який забороняє розміщення ядерної зброї на орбіті.

Зазначено, що проєкт наразі знаходиться на ранній стадії розробки й не був широко розповсюджений. Але Рада Безпеки вже має намір обговорити питання ядерного роззброєння і нерозповсюдження на засіданні 18 березня.

"Учасники Договору про космос мають зобов'язання з міжнародного права не розміщувати на орбіті ядерну зброю чи будь-які інші види зброї масового знищення. Ми консультуємося з членами Ради Безпеки ООН про те, як нам краще зміцнити цей важливий принцип", - заявив представник місії США при ООН Натан Еванс.

Адміністрація президента США Джо Байдена розпочала кампанію зі стримування Росії після появи даних, що Кремль розробляє зброю, здатну знищувати супутники в космосі.

Bloomberg наголошує, що будь-яка спроба назвати Росію на ім'я в резолюції майже напевно зазнає невдачі, враховуючи, що Москва має право вето в Раді безпеки. Але, як додають джерела, "м'яко сформульована" резолюція за важливими принципами може бути підтримана Росією та іншими країнами, до яких США звертаються за допомогою, включно з Китаєм та Індією. Обидві країни, на думку джерел, мають більший вплив на Росію.

