ЗСУ знайшли хитрий спосіб збивати російські літаки за допомогою компонентів з установок Patriot, - The Telegraph

Українським військовим вдалося збивати російську авіацію за допомогою певного прийому — вони взяли деякі з компонентів з американської ракетної батареї Patriot та об’єднали їх у мобільні групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Пара чотирикутних пускових установок Patriot, підключених до радарів далекого радіусу дії через радіозв'язок, могла влаштувати засідку на російські літаки на відстані 90 миль (144 кілометри). Видання вважає, що саме це дозволило українцям збити декілька російських винищувачів наприкінці минулого року.

23 лютого відбулося знищення російського літака А-50 над Азовським морем сталося за 120 миль (193 кілометри) від лінії фронту, проте ця відстань велика для Patriot. Натомість єдина ракетна система з такою дальністю, яку має Україна, це радянська С-200.

У 2013 році українські Повітряні сили зняли з експлуатації свої С-200, проте деякі з них повернули минулого року. Проте незрозуміло, які радари орієнтують ці ракети, оскільки оригінальні радянські випромінюють багато енергії, тому вони видають запуск ракети та дають пілотам час для ухилення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може спробувати повернути до експлуатації законсервовані А-50, але відновлення літаків – справа непроста, - Ігнат

Українці могли знайти хитріший спосіб використання своїх ракет. У лютому 2023 року адміністрація Байдена оголосила про пакет військової допомоги, який включав "обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України". Аналітики сприймають це як реверанс до інтегрованої системи бойового управління армії США — Integrated Battle Command System. Зокрема, це набір процесів, радіоканалів та алгоритмів, що дозволяють майже будь-якому радару і ракеті протиповітряної оборони працювати разом.

"Розробка IBCS ще не повністю завершена, але вона близька. Американці ще не розгорнули жодних основних компонентів IBCS, але поляки зробили це", - зазначили у матеріалі