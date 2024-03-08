УКР
ЗСУ знайшли хитрий спосіб збивати російські літаки за допомогою компонентів з установок Patriot, - The Telegraph

рф,су-30,авіація

Українським військовим вдалося збивати російську авіацію за допомогою певного прийому — вони взяли деякі з компонентів з американської ракетної батареї Patriot та об’єднали їх у мобільні групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Пара чотирикутних пускових установок Patriot, підключених до радарів далекого радіусу дії через радіозв'язок, могла влаштувати засідку на російські літаки на відстані 90 миль (144 кілометри). Видання вважає, що саме це дозволило українцям збити декілька російських винищувачів наприкінці минулого року.

23 лютого відбулося знищення російського літака А-50 над Азовським морем сталося за 120 миль (193 кілометри) від лінії фронту, проте ця відстань велика для Patriot. Натомість єдина ракетна система з такою дальністю, яку має Україна, це радянська С-200.

У 2013 році українські Повітряні сили зняли з експлуатації свої С-200, проте деякі з них повернули минулого року. Проте незрозуміло, які радари орієнтують ці ракети, оскільки оригінальні радянські випромінюють багато енергії, тому вони видають запуск ракети та дають пілотам час для ухилення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може спробувати повернути до експлуатації законсервовані А-50, але відновлення літаків – справа непроста, - Ігнат

Українці могли знайти хитріший спосіб використання своїх ракет. У лютому 2023 року адміністрація Байдена оголосила про пакет військової допомоги, який включав "обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України". Аналітики сприймають це як реверанс до інтегрованої системи бойового управління армії США — Integrated Battle Command System. Зокрема, це набір процесів, радіоканалів та алгоритмів, що дозволяють майже будь-якому радару і ракеті протиповітряної оборони працювати разом.

"Розробка IBCS ще не повністю завершена, але вона близька. Американці ще не розгорнули жодних основних компонентів IBCS, але поляки зробили це", - зазначили у матеріалі

авіація (4244) росія (67271) знищення (8017) Patriot (394)
+25
Опишіть більш детально,бажано з кресленнями.Щоб рашисти знайшли способи захисту..
Перемоги ППО ЗСУ,а пропіариться всі хочуть.
08.03.2024 10:45
08.03.2024 10:45 Відповісти
+11
Может да...а может и нет...кто знает. Главное что работает.
08.03.2024 10:36
08.03.2024 10:36 Відповісти
+10
Це не ми, воно якось само.
08.03.2024 10:44
08.03.2024 10:44 Відповісти
08.03.2024 10:36
тачанка батьки Махна безсмертна ! 😂
08.03.2024 11:30
08.03.2024 11:30 Відповісти
Та хоч з рогатки їх збивають ...
08.03.2024 10:39
08.03.2024 10:39 Відповісти
Навчимо, якщо виживемо..
08.03.2024 10:40
08.03.2024 10:40 Відповісти
Блукаючии Петріот?
08.03.2024 10:43
08.03.2024 10:43 Відповісти
Якщо не ми, то не ми...
08.03.2024 10:50
08.03.2024 10:50 Відповісти
Опишіть більш детально,бажано з кресленнями.Щоб рашисти знайшли способи захисту..
Перемоги ППО ЗСУ,а пропіариться всі хочуть.
08.03.2024 10:45
08.03.2024 10:45 Відповісти
...І з місцем розташування...
08.03.2024 12:06
08.03.2024 12:06 Відповісти
Не ясно. То вони збивають гайками чи болтами?
08.03.2024 10:51
08.03.2024 10:51 Відповісти
У часи І Світової в авіації стали застосовувать у якості зброї ураження арбалетні "болти" Їх штампували з металу і зв"язували в пучки Пр виявленні льотчиком піхотної чи кавалерійської колони на марші чи у таборі льтчики розв"язували їх і скидали пучки як бомби "Болт" пробивав людину (навіть разом з конем) наскрізь Перші способи боротьби з підводними човнами - таран надводним судном І таких прикладів - безліч
08.03.2024 10:52
08.03.2024 10:52 Відповісти
Ну це здогадки наших партнерів, а правда розкриється після перемоги.
08.03.2024 10:54
08.03.2024 10:54 Відповісти
Що це було? Мабуть, НЛО!
08.03.2024 11:10
08.03.2024 11:10 Відповісти
Британцы взломали Энигму, изобретали немцы(
08.03.2024 11:54
08.03.2024 11:54 Відповісти
Падайте кацапські літаки і великі і маленькі.
08.03.2024 12:23
08.03.2024 12:23 Відповісти
все набагато простіше.
москалі порушили покій Конотопскої Відьми, ось вона на своїй Ступі і мститься москаликам.
не будили би лихо і воно б було тихо. а так отримуйте хотіли настригти шерсті а самі опинились стриженними.
08.03.2024 13:32
08.03.2024 13:32 Відповісти
Это еще пятиугольные и шестиугольные установки Patriot не были использованы! 👌
08.03.2024 13:34
08.03.2024 13:34 Відповісти
А вы расскажите более детально. Чтоб рашисты смогли скопировать. Да на первый раз и этого достаточно. Больше публикуете и больше сливайте информацию. Молодцы!!!
08.03.2024 13:35
08.03.2024 13:35 Відповісти
Про це потрібно розказувати у ЗМІ? Вам ще не дійшло, що потрібно позатикати пельки до певного часу? Ви або недалекі розумом, або працюєте на рашистів. В обох випадках вас потрібно позбавити ліцензії й відправити до буцегарні 😡
08.03.2024 15:06
08.03.2024 15:06 Відповісти
Это шурнашлюхи. Им надо что то писать каждую неделю. Помойки все эти, politico isw и прочее
08.03.2024 15:14
08.03.2024 15:14 Відповісти
мир превратился в какую то хайполайковую херню
08.03.2024 15:15
08.03.2024 15:15 Відповісти
...шокує ,що є дятли,які пояснюють...
08.03.2024 15:28
08.03.2024 15:28 Відповісти
Да всим все одно, хоч по штуці в день, хоч по три, їх тисячі ще. А людей в Україні - обмежено. Догрався захід
08.03.2024 15:52
08.03.2024 15:52 Відповісти
Бутусов тільки те і робить, що все викладає. Сумнівний патріот. Або уже агент фсб, або звичайний корисний ідіот. З фронту прийдуть, морду набьють
09.03.2024 21:37
09.03.2024 21:37 Відповісти
 
 