Новини
11 639 189

Трамп: Росія вторглася в Україну "лише тому, що Путін не поважає Байдена"

трамп

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував зовнішню політику чинного американського лідера Джо Байдена і назвав його маріонеткою російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Таку заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social, коментуючи звернення Байдена, пише Just the news, передає Цензор.НЕТ.

"Він сказав, що я схилився перед російським лідером. Він віддав їм усе, включно з Україною. Я забрав "Північний потік - 2", а він віддав його їм! Він був маріонеткою для Путіна, і Сі, і практично для кожного іншого лідера", - написав Трамп.

Крім того, колишній президент США зазначив, що Росія вторглася в Україну "лише тому, що Путін не поважає Байдена".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп викликав Байдена на дебати

За його словами, цього б ніколи не сталося за адміністрації Трампа.

Трамп додав, що промова Байдена "може бути найзлішою, найменш співчутливою і найгіршою промовою про становище країни, яка коли-небудь була виголошена. Це була ганьба для нашої країни!".

Читайте також: Байден у Конгресі США: Україна зупинить Путіна, якщо США нададуть їй потрібну зброю

Автор: 

Байден Джо (2897) росія (67271) США (24092) Трамп Дональд (6963)
+25
Росія вторглася в Україну "лише тому, що Путін хер ложив на США разом з "тамбоном" і "байдою"
08.03.2024 10:43 Відповісти
08.03.2024 10:43 Відповісти
+21
Так-так, ***** поважає тільки тебе, руде ти чмо!
08.03.2024 10:41 Відповісти
08.03.2024 10:41 Відповісти
+14
Брехлива маячня пи@дуватого путінського блазня! Такий собі зеля в кубі! Але нажаль і в Сполучених Штатах є свої "73%", які будуть до всрачки всіма чотирма підтримувати це нещастя, навіть коли воно накоїть для країни невиправного лиха. Приклад України для розуміння ситуації.
08.03.2024 10:55 Відповісти
08.03.2024 10:55 Відповісти
На відміну від тебе - я не "петляю" та не "кручу хвостом" - а чесно полемізую та відстоюю свою точку зору!
15.03.2024 18:41 Відповісти
15.03.2024 18:41 Відповісти
Я читаю уважно! І не стираю ті коментарі що стають мені "незручними"
15.03.2024 19:00 Відповісти
15.03.2024 19:00 Відповісти
Не крути хвостом! Той коментар був написаний тобою сьогодні! І сьогодні ж стертий
15.03.2024 19:05 Відповісти
15.03.2024 19:05 Відповісти
Про "гарантії Польщі Англії та Франції перед ІІ СВітовою війною! Саме його ти стер - коли я тебе "за язик піймав"!
15.03.2024 19:19 Відповісти
15.03.2024 19:19 Відповісти
Ага! Так значить - ти визнаєш що ти цей коментар писав! А як же оце:

Я нічого не стирав, не знаю хто і що стер, але я був заповнений (забанений) три дні, може адміністратор стер якийсь коментар, я навіть не знаю який, та в не цікаво

?!
Значить ти збрехав мені?
Так саме про те що ти - "в"юн" я ж і пишу! Тому не бачу необхідності полемізувать з брехуном!
!!!
15.03.2024 19:32 Відповісти
15.03.2024 19:32 Відповісти
Знову "запетляв"? До чого тут Одеса? !!!
15.03.2024 19:58 Відповісти
15.03.2024 19:58 Відповісти
!!!
15.03.2024 20:52 Відповісти
15.03.2024 20:52 Відповісти
Дурник, нашо ти піпірку з пальцем порівнюєш - Байден надав нам БЕЗКОШТОВНО допомоги на десятки мільярдів доларів.

Бор росте тому що економіка зруйнована війною а для армії треба купляти все і зараз
08.03.2024 11:48 Відповісти
08.03.2024 11:48 Відповісти
ще раз, вчи матчасть: Президент США може надати безкоштовної допомоги десь порядка $200лмн. Весь інший об'єм має затверджувати Конгрес США. Чинний Когрес США на 23-тій рік ще навесні минулого року декількома постановами затвердив ьюджет допомоги Україні порядка 30лярдів (чуть менше, ну ладно, гуглити для перепровірки не буду). Але з літа минулого року магашисти Маккарті і Джонсон заблокували виділення допомоги нам на весь 24-тий фінансовий рік. (блокують шляхом нерозгляду відповідних законопроектів Держдепу та сенатських двопартійних)
08.03.2024 14:51 Відповісти
08.03.2024 14:51 Відповісти
от в тому то й проблема, що трампізм йде до влади (маючи за мету саму владу - а це, як мінімум, прагнення до авторитаризму, ліквідації демократичних засад функціонування державних інституцій), на своєму шляху розвалюючи США, при цьому плюндруючі ті ж самі довготривалі стратегічні цілі як то (як один з елементів) непримиреної боротьби з "імперіями зла", в якій іпостасі вони би не виникали б.
15.03.2024 15:50 Відповісти
15.03.2024 15:50 Відповісти
щоб ти здохла підарасіна магашиська, щоб тебе в пелі чорти виєбали в рот і в гриву
15.03.2024 21:39 Відповісти
15.03.2024 21:39 Відповісти
Він не "МАГА"! Він кацап! Сидить десь у Донецьку чи Криму (щоб виглядіть "хахлом") і "сере" потихеньку! Я з ним тут якось спробував полемізувать Тільки притискаєш його "до стінки" його ж доводами - починає "петлять" Доходить до того що стирає свої коментарі а потім пише що він був адміном "забанений" раніше і такого написать не міг! І потім ллється безперервний "словесний понос" Мусив "послать"! Бо сперечаться та розбирать його "слововиверження" просто ліньки!
16.03.2024 07:28 Відповісти
16.03.2024 07:28 Відповісти
Ну скільки ж можна повторювати: Джавеліни були підписані Обамою і Конгресом, а трамп іх затримав, як і всю допомогу, поки Україна не знайде компромат на Байдена-молодшого!!! За що і отримав перший імпічмент!!! І був змушений цю допомогу розконсервувати!
Як ви не розумієте, що "після" не значить "внаслідок"!!!
Так само, як і термінове залишення Афганістану підписав та розпочав трамп, а Байден лише був змушений закінчити це у ті терміни, що були прописані попередником. Але ж винуватий хто?!
"Малюка Цахеса" перечитайте - уже повчальне...
08.03.2024 11:34 Відповісти
08.03.2024 11:34 Відповісти
дуже
08.03.2024 11:35 Відповісти
08.03.2024 11:35 Відповісти
Ну, факти свідчать , що пуйло таки при обамі та байдені здійснив вторгнення
08.03.2024 10:54 Відповісти
08.03.2024 10:54 Відповісти
а при трампі продовжив
08.03.2024 11:09 Відповісти
08.03.2024 11:09 Відповісти
а так вам, зебілам і трампістам, так хочеться забути, як влітку 2020-го відводились добробати МВС України з попередньо кров'ю звільнених ділянок на фронті, і як тодішній Держдеп вітав таку капітуляцію ЄрЗе...
08.03.2024 14:27 Відповісти
08.03.2024 14:27 Відповісти
Хворе зебілятко, ти хоч розумієш, що таке "факти"?
Ти можеш хоч тріснути перед своїм монітором але це ніяким чином не відміняє те, що вже було і за чиєї каденції в США
08.03.2024 14:45 Відповісти
08.03.2024 14:45 Відповісти
О!
Третій бот-магашист проявився!
Яр, а він мене ще зебілом обзиває!
08.03.2024 14:54 Відповісти
08.03.2024 14:54 Відповісти
Не переживай! Я за десять років перебування на форумі ким тільки не був: і "комунякою недобитим" і "потомком НКВСівця" і "жиденям" і кацапом" і "бандерай недарезаним" Під сотню "епітетів"набрав!
08.03.2024 14:59 Відповісти
08.03.2024 14:59 Відповісти
народна любов-вона така))
09.03.2024 00:12 Відповісти
09.03.2024 00:12 Відповісти
********* прибавляється. Чи це вже трамповські агітатори? Зовсім здуріли.
08.03.2024 10:56 Відповісти
08.03.2024 10:56 Відповісти
Бо при Трампі в Україні був Порошенко - а не "цирковий віслюк" І Росія не була готова нападать - для цього треба було три роки "зеленої ржачки" - щоб максимально ослабить Україну!
08.03.2024 11:39 Відповісти
08.03.2024 11:39 Відповісти
Пздц Гамериці!
08.03.2024 10:55 Відповісти
08.03.2024 10:55 Відповісти
Нічого її не буде. Там були і гірші президенти. Той же Картер.
08.03.2024 11:08 Відповісти
08.03.2024 11:08 Відповісти
Цього разу буде.
08.03.2024 11:18 Відповісти
08.03.2024 11:18 Відповісти
в омериці ще не було *уйла, який би так як *уйло держався за владу і навряд чі віддасть її потім, сулячі по його поведйнці. хоче бути черговим *уйлом, сі, кадафі чі мадурой.
08.03.2024 13:41 Відповісти
08.03.2024 13:41 Відповісти
Американський ****** можна вважати Буша молодшого.
08.03.2024 16:01 Відповісти
08.03.2024 16:01 Відповісти
08.03.2024 10:55 Відповісти
08.03.2024 10:55 Відповісти
Байден оказывает помощь а трамп откажеться от помощи.Путлеру нужен трамп.А все что трындит трамп такая же ложь как и от путлера.
08.03.2024 10:56 Відповісти
08.03.2024 10:56 Відповісти
Всі ви підараси в США 🥴
08.03.2024 10:57 Відповісти
08.03.2024 10:57 Відповісти
А Придністров"я - Грузія - лізе куди лізеться - а коли світ починає глибоко турбуватися - лякає ядеркою
08.03.2024 10:57 Відповісти
08.03.2024 10:57 Відповісти
Якась дичина ...і це колишній а може майбутній президент лідера світу? Санітарів у палату ...
08.03.2024 10:57 Відповісти
08.03.2024 10:57 Відповісти
Пистабол... Мы его называ-а-али!
08.03.2024 10:59 Відповісти
08.03.2024 10:59 Відповісти
Первым Путю попустил Обама,он мог всю эту бойню зарубить в самом начале.
08.03.2024 11:00 Відповісти
08.03.2024 11:00 Відповісти
Якщо пригадати всю історію, то в 2008-му, влітку, 08/08.08 президентом США був республіканець Джордж Уокер Буш (молодший). От тоді, можна вважати, почалося справжнє попускання. А взагалі то касапів в стойло мав би ставити ще демократ Біл Клінтон - за Чечню
08.03.2024 14:34 Відповісти
08.03.2024 14:34 Відповісти
Доступ до цікавих речовин має пан Трамп.
З іншого боку - така інтерпритація подій ще ніколи не звучала.
08.03.2024 11:03 Відповісти
08.03.2024 11:03 Відповісти
Давно звучить, і заперечити нема чого.

Ще можна згадати, що це демократи заключали угоди з іраном.
08.03.2024 11:10 Відповісти
08.03.2024 11:10 Відповісти
А він таки іпанутий...
08.03.2024 11:04 Відповісти
08.03.2024 11:04 Відповісти
Дивлюсь на Трампа і в мене стале відчуття, що переді мною журналіст Карлосн. Очікуєш одне, а виходе гедь інше. Побачимо.
08.03.2024 11:05 Відповісти
08.03.2024 11:05 Відповісти
Излюбленный прием звездаболов - натягивать сову на глобус.

- Ходжа, что ты делаешь?
- Разбрасываю крошки, чтоб тигров прогонять.
- Но ведь в Сахаре нет тигров.
- Вот видишь, значит работает!
08.03.2024 11:06 Відповісти
08.03.2024 11:06 Відповісти
А в ЕС Путин будет вторгаться только потому, что не уважает Трампа.
08.03.2024 11:07 Відповісти
08.03.2024 11:07 Відповісти
Е думка, що Трамп гальмує допомогу лише тому що хоче сам записати на свій рахунок порятунок України. І забрати лаври у Байдена.
08.03.2024 11:10 Відповісти
08.03.2024 11:10 Відповісти
ще одна версія... а ми й не здогадувались... путін насправді чесний, справедливий та добрий..., в нього є тільки один недолік, він не поважає Байдена...
08.03.2024 11:12 Відповісти
08.03.2024 11:12 Відповісти
трампо в йоґо роки, торчит' 454 міліона баксів, інтерест 112 тисяч у ден', курва оцє чувак прожив життя
08.03.2024 11:13 Відповісти
08.03.2024 11:13 Відповісти
Говорити на чорне біле, звинувачувати у всіх світових проблемах свого опонента і гарантувати чудо вирішення всіх проблем на другий день після свого приходу до влади, формула успіху усіх популістів
08.03.2024 11:14 Відповісти
08.03.2024 11:14 Відповісти
Як добре було ,коли не транслюватися висери цього тупого фріка.
08.03.2024 11:23 Відповісти
08.03.2024 11:23 Відповісти
Трамп таки перший дав Україні летальну зброю - Джавеліни, Обама тільки ковдри давав. А ще розхєрячив цапів під Дель-ез-Зором в Сирії. Понищів асадівські літаки і хімзавод Томагавками. А Байден може дати гроші Україні, але не дає, засунув цю допомогу в один пакет з 10 млрд. для Сектора Газа і 5 млрд. для натуралізації в Штатах мільонів нелегалів з Мексики. Газавани всі практично за терористів Хамас. А серед мексиканських нелегалів скільки агентів кремля? Мільон? Більше? Що вони завтра будуть робити? Теракти? Ділити Америку на Південь і Північ?
08.03.2024 11:39 Відповісти
08.03.2024 11:39 Відповісти
То не кацапів в Сирії розхерачив, а вагнерів, різниця між вагнерами і армієй рф як небо і земля.
Трамп на гачку кремля давно, це знає весь політикум США. Мета кремля - через Трампа ізолювати США від глобальних процесів, переключаючи на вирішення внутрішнії проблем. Окрім укріплення позицій Китаю і Параши на світовій арені це нічого не дасть.
08.03.2024 12:16 Відповісти
08.03.2024 12:16 Відповісти
Дурак , мир не видел, пыня же не уважает в лице Байдена Президента США? Нет в это время дураку защитить Президента, оно пытается пропетлять от тюрьмы, со своим ложным предвыборным пиаром.
08.03.2024 11:41 Відповісти
08.03.2024 11:41 Відповісти
08.03.2024 11:42 Відповісти
08.03.2024 11:42 Відповісти
Єпанутий на всю голову!!!
08.03.2024 11:56 Відповісти
08.03.2024 11:56 Відповісти
Типова кремлівська проститутка на гачку фсб -
"Зробимо Америку знову великою" це всього навсього вивід США зі світової арени у таку собі ізоляцію від Європи і світу щоб там хозяйнували Китай і його союзники, а Америка займалася внутрішніми проблемами. Дійсно, на деякий час економіка США стане кращою, але процеси глобализації Америки у світовий устрій вже занадто сильні і невідворотні, люба дія по ізоляції США приведе до краху західного світу і укріплення позицій Китаю і його ручного чіхуа- хуа - Параши.
08.03.2024 12:13 Відповісти
08.03.2024 12:13 Відповісти
Ось весь інтелект цього дибіла, схоже він взагалі нічого не розбираєтся в міжнародній політиці ,жаль що немає зараз серед республіканців таких як був Макейн.
08.03.2024 12:16 Відповісти
08.03.2024 12:16 Відповісти
россия вторглась в Украину потому что она нацист и террорист а вовсе не потому что она кого то там уважает или нет!
08.03.2024 12:19 Відповісти
08.03.2024 12:19 Відповісти
ТРАМП НИКОГО НЕ УВАЖАЕТ И ПЗДИТ КАК ПУТИН !!! ОН НАВЕРНО И СВОЕГО ОТЦА НЕ УВАЖАЛ !!! РАЗБАЛОВАННЫЙ МАЖОР !!!
08.03.2024 12:35 Відповісти
08.03.2024 12:35 Відповісти
...відчуваються тренінги, школа ху́цпи, від нарваного Зєлі ібн Бєні зразка 2019 року..
..і тільки не кажіть опісля, америкАнці, що вас не попереджала... а, навіть, демонструвала наслідки "прикольного експерименту" на собі, Україна часів Вироку-2019 Великага асфальтоукладника-шашличника
08.03.2024 12:37 Відповісти
08.03.2024 12:37 Відповісти
Путлер поважає тільки гарні, болючі піз..лі, а болтунів, хвастунів, пустобрехів не поважає ніхто. Кращє зробіть щось мовчки, ніж постійнийна болтовня про те, як би щось міг зробити...
08.03.2024 12:44 Відповісти
08.03.2024 12:44 Відповісти
А в чому він не правий... Ху..ло бачив що Захід буде тягнути з допомогою і реакцією... буде дальше вести бізнес з рашею, поставляти туди компненти озброєння та купляти ресурси...

А Байден ще той брехун говорить одне а робить інше...

Ну і друга причина що Україна ніяк не готувалась до війни.. і виглядала для Ху...ла легкою здобиччю...
08.03.2024 12:47 Відповісти
08.03.2024 12:47 Відповісти
На жаль, він має рацію - пуйло напало на Україну при слабаку обамко, котрий, взагалі, найгірший президент , принаймі, за останні 70 років, іБайден своєю тупою обережністю лише підсилив ці враження. Що не означає, що Трамп для України кращий. Не тому, що він не знає , як поводитися з пуйлом, а тому, що в нього якесь збочене уявлення про те, що таке диктатори і як вони функціонують. Він виходить із уявлення абсолютно стерильної західної людини , яка стерильна тому, що не розуміє, що світ функціонує не лише в рамках західного світосприйняття і бізнесової моделі ринкової економіки. Крім того, він настільки зациклений на собі, що не бачить далі одного кроку наперед.
08.03.2024 12:56 Відповісти
08.03.2024 12:56 Відповісти
Болонка донні Джонсон аж зубами скреготів під час виступу Байдена. Матюкався скрізь зуби. Говорять що Ілон недав Донні бабок на вибори. А містечкові перці вперлись рогоміне дають донні баблішка.
08.03.2024 13:14 Відповісти
08.03.2024 13:14 Відповісти
***** б не вторгся в Україну , якби США залишалися - США . Тобто - якби США залишалася світовим жандармом і країною яструбів , як було раніше - під час холодної війни .
Зараз ***** Америці крутить дулі , і диктує умови , як гопник - школярам сопливим . А так не повинно бути . Русня має боятися США , а не навпаки .
Ви ж - Штати самі виростили монстра ,, ви кацапні окорочки і інвестиції , а в тих тільки й балачок про те - як перетворити Вашингтон на ядерний попіл .! цирк якийсь .
А ще - навіщо ви американці - накачали грошима комуняк , китайців тобто . ?? У вас з головою все - ОК .?? Чому ви дали їх комунякам , а не Індії наприклад , країні з потенціалом і людськими ресурсами не меншим ніж у Китаю , зате ідеологічно вам близькою . Котра ще й ваш геополітичний союзник . Не розумію ..
08.03.2024 13:47 Відповісти
08.03.2024 13:47 Відповісти
Дивно, що тут на гілці лише два боти-магашисти серуть - та
Всі інші форумчани в тій чи інші мірі адекватно оцінюють політику діячів в США.
А що сталось? Може методички з інстркуціями по цьому виступу Байдена ще не дійшли до ботоферми?
08.03.2024 14:40 Відповісти
08.03.2024 14:40 Відповісти
"Трамп: Россия вторглась в Украину "только потому, что ху.ло не уважает Байдена"" . Это Трапм ещё очень мягко и интеллигентно сказал ! Точнее сказать : ху.ло ПРЕЗИРАЕТ Байдена за трусость , блеяние, беспомощность. И поэтому ху.ло ОБНАГЛЕЛО и дошло до того что абсолютно БЕЗНАКАЗАННО бомбит мирняк. А президент Великой страны США Байден при этом трусливо помалкивает как чушок.
08.03.2024 14:54 Відповісти
08.03.2024 14:54 Відповісти
Це штатівська внутрішня політика. Нехай самі вирішують - що, де і як
08.03.2024 20:19 Відповісти
08.03.2024 20:19 Відповісти
це взагалі зовнішня політика
09.03.2024 00:16 Відповісти
09.03.2024 00:16 Відповісти
Трамп єто не политик а туупой рыжий дятел.
08.03.2024 23:44 Відповісти
08.03.2024 23:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 