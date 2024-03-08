Трамп: Росія вторглася в Україну "лише тому, що Путін не поважає Байдена"

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував зовнішню політику чинного американського лідера Джо Байдена і назвав його маріонеткою російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Таку заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social, коментуючи звернення Байдена, пише Just the news, передає Цензор.НЕТ.

"Він сказав, що я схилився перед російським лідером. Він віддав їм усе, включно з Україною. Я забрав "Північний потік - 2", а він віддав його їм! Він був маріонеткою для Путіна, і Сі, і практично для кожного іншого лідера", - написав Трамп.

Крім того, колишній президент США зазначив, що Росія вторглася в Україну "лише тому, що Путін не поважає Байдена".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп викликав Байдена на дебати

За його словами, цього б ніколи не сталося за адміністрації Трампа.

Трамп додав, що промова Байдена "може бути найзлішою, найменш співчутливою і найгіршою промовою про становище країни, яка коли-небудь була виголошена. Це була ганьба для нашої країни!".

Читайте також: Байден у Конгресі США: Україна зупинить Путіна, якщо США нададуть їй потрібну зброю