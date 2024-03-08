Трамп: Росія вторглася в Україну "лише тому, що Путін не поважає Байдена"
Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував зовнішню політику чинного американського лідера Джо Байдена і назвав його маріонеткою російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Таку заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social, коментуючи звернення Байдена, пише Just the news, передає Цензор.НЕТ.
"Він сказав, що я схилився перед російським лідером. Він віддав їм усе, включно з Україною. Я забрав "Північний потік - 2", а він віддав його їм! Він був маріонеткою для Путіна, і Сі, і практично для кожного іншого лідера", - написав Трамп.
Крім того, колишній президент США зазначив, що Росія вторглася в Україну "лише тому, що Путін не поважає Байдена".
За його словами, цього б ніколи не сталося за адміністрації Трампа.
Трамп додав, що промова Байдена "може бути найзлішою, найменш співчутливою і найгіршою промовою про становище країни, яка коли-небудь була виголошена. Це була ганьба для нашої країни!".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я нічого не стирав, не знаю хто і що стер, але я був заповнений (забанений) три дні, може адміністратор стер якийсь коментар, я навіть не знаю який, та в не цікаво
?!
Значить ти збрехав мені?
Так саме про те що ти - "в"юн" я ж і пишу! Тому не бачу необхідності полемізувать з брехуном!
!!!
Бор росте тому що економіка зруйнована війною а для армії треба купляти все і зараз
Як ви не розумієте, що "після" не значить "внаслідок"!!!
Так само, як і термінове залишення Афганістану підписав та розпочав трамп, а Байден лише був змушений закінчити це у ті терміни, що були прописані попередником. Але ж винуватий хто?!
"Малюка Цахеса" перечитайте - уже повчальне...
Ти можеш хоч тріснути перед своїм монітором але це ніяким чином не відміняє те, що вже було і за чиєї каденції в США
Третій бот-магашист проявився!
Яр, а він мене ще зебілом обзиває!
З іншого боку - така інтерпритація подій ще ніколи не звучала.
Ще можна згадати, що це демократи заключали угоди з іраном.
- Ходжа, что ты делаешь?
- Разбрасываю крошки, чтоб тигров прогонять.
- Но ведь в Сахаре нет тигров.
- Вот видишь, значит работает!
Трамп на гачку кремля давно, це знає весь політикум США. Мета кремля - через Трампа ізолювати США від глобальних процесів, переключаючи на вирішення внутрішнії проблем. Окрім укріплення позицій Китаю і Параши на світовій арені це нічого не дасть.
"Зробимо Америку знову великою" це всього навсього вивід США зі світової арени у таку собі ізоляцію від Європи і світу щоб там хозяйнували Китай і його союзники, а Америка займалася внутрішніми проблемами. Дійсно, на деякий час економіка США стане кращою, але процеси глобализації Америки у світовий устрій вже занадто сильні і невідворотні, люба дія по ізоляції США приведе до краху західного світу і укріплення позицій Китаю і його ручного чіхуа- хуа - Параши.
..і тільки не кажіть опісля, америкАнці, що вас не попереджала... а, навіть, демонструвала наслідки "прикольного експерименту" на собі, Україна часів Вироку-2019 Великага асфальтоукладника-шашличника
А Байден ще той брехун говорить одне а робить інше...
Ну і друга причина що Україна ніяк не готувалась до війни.. і виглядала для Ху...ла легкою здобиччю...
Зараз ***** Америці крутить дулі , і диктує умови , як гопник - школярам сопливим . А так не повинно бути . Русня має боятися США , а не навпаки .
Ви ж - Штати самі виростили монстра ,, ви кацапні окорочки і інвестиції , а в тих тільки й балачок про те - як перетворити Вашингтон на ядерний попіл .! цирк якийсь .
А ще - навіщо ви американці - накачали грошима комуняк , китайців тобто . ?? У вас з головою все - ОК .?? Чому ви дали їх комунякам , а не Індії наприклад , країні з потенціалом і людськими ресурсами не меншим ніж у Китаю , зате ідеологічно вам близькою . Котра ще й ваш геополітичний союзник . Не розумію ..
Всі інші форумчани в тій чи інші мірі адекватно оцінюють політику діячів в США.
А що сталось? Може методички з інстркуціями по цьому виступу Байдена ще не дійшли до ботоферми?