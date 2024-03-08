УКР
В окупованому Маріуполі в Будинку зв’язку виявили тіла понад 30 загиблих від бомбардувань РФ, - Андрющенко

маріуполь

У Будинку зв’язку у тимчасово окупованому Маріуполі виявили понад 30 людей, які загинули там внаслідок російських бомбардувань. Окупанти таємно перепоховали останки.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 30 людей там було, вже їх вивезли. Ми думали, що окупанти зупинили розбір завалів через галас навколо того, що на цьому Будинку зв'язку розташовано мозаїчне панно Арнаутова - це наша національна спадщина, але ні. Там дійсно знайшли загиблих. Декого ідентифікували, хто був з документами в підвалі.

Там були кращі люди Маріуполя, на жаль. Ми були впевнені, що майже всі великі могильники були розібрані, але навіть ми не знали про Будинок зв'язку. Мабуть, через те, що всі, хто був там поруч і переховувався, загинули. Не було кому розповісти про те, що там такий страшний могильник", - розповів Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни в окупованому Маріуполі роздають дітям пропагандистські листівки, де пояснюють "різницю між росіянами та українцями". ФОТО

Радник міського голови Маріуполя додав, що рашисти по-тихому перепоховали останки загиблих жителів міста.

"Не всіх людей там цілком зібрали. На жаль, не можу оприлюднити те повідомлення, яке прийшло з міста, з тим концентрованим болем, від людини, яка впізнала дівчинку, яка там загинула", - додав Андрющенко.

Читайте також: Європарламент заслухає звіт про Маріуполь: правозахисники закликають розслідувати злочини російських високопосадовців

Автор: 

Маріуполь (3262) окупація (6824) воєнні злочини (1924) Андрющенко Петро (706)
Да, дорого нам обошлись майские шашлычки одного тела. И окончательную цену мы до сих пор не знаем, да и не будем знать еще долго. Сколько еще таких безымянных могил по всей ТОТ
08.03.2024 11:11 Відповісти
Маріуполь це така рана, такий біль, що ніколи не загоїться та не вщухне..., не розумію тих людей, що в Маріуполі радо зустрічали окупантів..., якими ж виродками треба бути, щоб забути цей жах та пробачити...
08.03.2024 11:09 Відповісти
Повністю на совісті мініх¥$ла оманського. Хай він горітиме в пеклі стільки разів скільки людей там загинуло.
08.03.2024 11:12 Відповісти
Полностью с Вами согласен. К нам из Одессы приехала семья беженцев, у которых молдавский паспорт есть кроме паспорта Украины. Так мне женщина говорит, что хочет, чтобы все прекратилось и не важно, как...
Мол, с ними говорил мариуполец, который сказал, что сейчас там "жить легче, город строится больше, чем при Украине". Я перебил, затошнило: как можно после стольких жертв жить счастливо с нелюдями, получать от них деньги и радоваться "жизни"... "радость" того мариупольца неминуемо омрачится в окопе ДНР после очередной волны мобилизации...
08.03.2024 11:24 Відповісти
Маріуполь, Херсонська область, Запорізька область, Київська область... це біль кожного українця. Як так можна було здати свій народ? нічим не відрязняються від ху@йла.
08.03.2024 11:28 Відповісти
...персональний кількасоттисячний цвинтар імені Зєлєнскага поповнився ще кількома десятками українців..(((
і як довго воно ще збирається отруювати світ своїми випорожненнями? - мабуть, хоче пожиттєво -"адін срок", як і обісцяло.. воно багато чого наобіцяло і скрізь - нпздло, бо бреше як дише
08.03.2024 12:18 Відповісти
шо не будинок - братська могила
08.03.2024 12:48 Відповісти
Це не народ, а кращі люди Маріуполя
