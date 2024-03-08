В окупованому Маріуполі в Будинку зв’язку виявили тіла понад 30 загиблих від бомбардувань РФ, - Андрющенко

У Будинку зв’язку у тимчасово окупованому Маріуполі виявили понад 30 людей, які загинули там внаслідок російських бомбардувань. Окупанти таємно перепоховали останки.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 30 людей там було, вже їх вивезли. Ми думали, що окупанти зупинили розбір завалів через галас навколо того, що на цьому Будинку зв'язку розташовано мозаїчне панно Арнаутова - це наша національна спадщина, але ні. Там дійсно знайшли загиблих. Декого ідентифікували, хто був з документами в підвалі.

Там були кращі люди Маріуполя, на жаль. Ми були впевнені, що майже всі великі могильники були розібрані, але навіть ми не знали про Будинок зв'язку. Мабуть, через те, що всі, хто був там поруч і переховувався, загинули. Не було кому розповісти про те, що там такий страшний могильник", - розповів Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя додав, що рашисти по-тихому перепоховали останки загиблих жителів міста.

"Не всіх людей там цілком зібрали. На жаль, не можу оприлюднити те повідомлення, яке прийшло з міста, з тим концентрованим болем, від людини, яка впізнала дівчинку, яка там загинула", - додав Андрющенко.

