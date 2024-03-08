УКР
Новини
13 023 12

Зачиніть вікна і не виходьте на вулиці Києва, - КМДА попередила про погіршення стану повітря

смог, Київ, КМДА

У КМДА порадили киянам не відчиняти вікна та без гострої потреби не виходити на вулиці міста. Якість повітря значно погіршилась.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.

"У Києві зранку 8 березня високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній - на правому", - йдеться у повідомленні.

Киянам рекомендують:

  • зачинити вікна та двері;
  • не відвідувати вулиці без особливої необхідності;
  • увімкнути за наявності очищувач повітря у будинку;
  • пити більше води.

Також в КМДА повідомили, що радіаційний фон у столиці залишається в межах норми.

Топ коментарі
+6
Там і без "торфяників" вистачає "задоволення" Звичайний "смог" від переповнення ятмосфери в місті вихлопами двигунів Особливо таке часто трапляється при низькому атмосферному тискові та "застою" у русі атмосферних мас над містом Часто колись їздив до Києва по Чернігівській трасі На під"їзді до Дніпра (особливо влітку у безвітряну погоду) відкривалась панорама Правобережжя Весь масив міста - у сірому "тумані"
показати весь коментар
08.03.2024 11:26 Відповісти
+3
Не дивно. Тільки у нас процвітають фірми по видаленню (!) каталізаторів та сажових фільтрів з автівок! От ДЛЯ ЧОГО? І мабуть кожен другий ще якогось фуя "прогріває" автівки перед поїздкою. У якійсь Фінляндії розстріляли б...
показати весь коментар
08.03.2024 11:33 Відповісти
+3
Ну двигун прогрівати потрібно) а теперь вопрос прогревающим: мотор прогревается быстрее когда едешь или когда стоишь?
показати весь коментар
08.03.2024 12:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Знову Чорнобиль підпалили?
показати весь коментар
08.03.2024 11:17 Відповісти
Скоріш за все торф'янники.
показати весь коментар
08.03.2024 11:19 Відповісти
Там і без "торфяників" вистачає "задоволення" Звичайний "смог" від переповнення ятмосфери в місті вихлопами двигунів Особливо таке часто трапляється при низькому атмосферному тискові та "застою" у русі атмосферних мас над містом Часто колись їздив до Києва по Чернігівській трасі На під"їзді до Дніпра (особливо влітку у безвітряну погоду) відкривалась панорама Правобережжя Весь масив міста - у сірому "тумані"
показати весь коментар
08.03.2024 11:26 Відповісти
Не дивно. Тільки у нас процвітають фірми по видаленню (!) каталізаторів та сажових фільтрів з автівок! От ДЛЯ ЧОГО? І мабуть кожен другий ще якогось фуя "прогріває" автівки перед поїздкою. У якійсь Фінляндії розстріляли б...
показати весь коментар
08.03.2024 11:33 Відповісти
Ну двигун програвати потрібно. Бо виробнику пофіг на ресурс
показати весь коментар
08.03.2024 11:36 Відповісти
Ну двигун прогрівати потрібно) а теперь вопрос прогревающим: мотор прогревается быстрее когда едешь или когда стоишь?
показати весь коментар
08.03.2024 12:03 Відповісти
Паяльною лампою найшвидше
показати весь коментар
08.03.2024 12:14 Відповісти
Хрєнь собача. Двигун скоріше прогрівається при русі. Так не забруднюється повітря, та й якась економія палива. На стоянці йолопи гріють...
показати весь коментар
08.03.2024 12:16 Відповісти
Можеш посміяться - "фірмачі" видаляють на автомобілях наших дурнів каталізатори а потім везуть їх на Захід і там продають за добрі гроші Бо там є включення рідкісних хімічних елементів
показати весь коментар
08.03.2024 14:39 Відповісти
Утром вышел на работу и почувствовал сильный запах горящей сосны.
показати весь коментар
08.03.2024 11:34 Відповісти
В мене індекс забрудненості 73% ,
цей показник не високий для того , щоби все закривати !!
показати весь коментар
08.03.2024 11:42 Відповісти
Київ - забрудненість була з 7 до 10 ранку ,
наразі все нормально !!
показати весь коментар
08.03.2024 11:48 Відповісти
 
 