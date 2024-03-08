Зачиніть вікна і не виходьте на вулиці Києва, - КМДА попередила про погіршення стану повітря
У КМДА порадили киянам не відчиняти вікна та без гострої потреби не виходити на вулиці міста. Якість повітря значно погіршилась.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.
"У Києві зранку 8 березня високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній - на правому", - йдеться у повідомленні.
Киянам рекомендують:
- зачинити вікна та двері;
- не відвідувати вулиці без особливої необхідності;
- увімкнути за наявності очищувач повітря у будинку;
- пити більше води.
Також в КМДА повідомили, що радіаційний фон у столиці залишається в межах норми.
цей показник не високий для того , щоби все закривати !!
наразі все нормально !!