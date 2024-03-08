Зачиніть вікна і не виходьте на вулиці Києва, - КМДА попередила про погіршення стану повітря

У КМДА порадили киянам не відчиняти вікна та без гострої потреби не виходити на вулиці міста. Якість повітря значно погіршилась.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.

"У Києві зранку 8 березня високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній - на правому", - йдеться у повідомленні.

Киянам рекомендують:

зачинити вікна та двері;

не відвідувати вулиці без особливої необхідності;

увімкнути за наявності очищувач повітря у будинку;

пити більше води.

Також в КМДА повідомили, що радіаційний фон у столиці залишається в межах норми.

