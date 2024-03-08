Треба тиснути на держави, яким вигідно ухилятися від санкцій проти РФ, - міністр економіки Німеччини Габек

Необхідно зайняти більш жорстку позицію щодо країн, які отримують вигоду від ухилення Росії від санкцій.

Про це заявив віцеканцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Габек, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Краще впровадження санкцій проти Москви він обговорив у Вашингтоні з міністеркою фінансів США Джанет Єллен.

Читайте: Трамп: Росія вторглася в Україну "лише тому, що Путін не поважає Байдена"

Одним із рішень, за словами Габека, може стати "більш серйозна розмова з державами, що, як ми знаємо, отримують вигоду від ухилення від санкцій".

"Вони також мають свої інтереси, продаючи свою сировину, товари, критичні мінерали та енергію на світовому ринку - тож тут ми не безсилі", - переконаний він.

Також читайте: Фінляндія винесла перший вирок бізнесмену за порушення санкцій проти Росії. Він експортував дрони та засоби РЕБ

Віцеканцлер Німеччини висловив упевненість, що країни G7 або країни, які підтримують Україну, діятимуть відповідним чином, а також додав, що нинішня система звітування компаній, які підозрюються в ухиленні від санкцій, може бути недосконалою.

"Але ми також можемо змінити ситуацію, щоб митники, якщо у них є інформація, йшли до самих компаній та казали: "Покажіть нам замовлення, покажіть нам інвентаризацію", - зауважив Габек.