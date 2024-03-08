26% українців вважають Порошенка лідером опозиції, 17% - Притулу, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Понад чверть опитаних громадян вважають очільника "Європейської Солідарності" та п’ятого президента Петра Порошенка лідером опозиції в країні. 17% вважають таким волонтера Сергія Притулу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС, проведене 17-28 лютого 2024 року.

Під час опитування респондентам ставилося запитання, кого вони з переліку публічних осіб вважають лідером опозиції. Усього респондентам були зачитані шість прізвищ, з яких попросили обрати когось одного, кого вони вважають лідером політичної опозиції в країні (або респондент міг назвати свій варіант).

Відносно найбільше респондентів – 26% серед усіх опитаних – лідером опозиції вважають Петра Порошенка. На умовно другому місці з результатом у 17% – Сергій Притула.

Далі йдуть Дмитро Разумков (7%), Юлія Тимошенко (5%), Олексій Арестович (2%) та Юрій Бойко (2%). Крім цього, 4% респондентів назвали свій варіант, з яких 3% відповіли, що на їх думку лідером опозиції є Валерій Залужний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніякої опозиції в Україні не існує, - Данілов