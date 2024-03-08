УКР
Новини
26% українців вважають Порошенка лідером опозиції, 17% - Притулу, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

порошенко

Понад чверть опитаних громадян вважають очільника "Європейської Солідарності" та п’ятого президента Петра Порошенка лідером опозиції в країні. 17% вважають таким волонтера Сергія Притулу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС, проведене 17-28 лютого 2024 року.

Під час опитування респондентам ставилося запитання, кого вони з переліку публічних осіб вважають лідером опозиції. Усього респондентам були зачитані шість прізвищ, з яких попросили обрати когось одного, кого вони вважають лідером політичної опозиції в країні (або респондент міг назвати свій варіант).

Відносно найбільше респондентів – 26% серед усіх опитаних – лідером опозиції вважають Петра Порошенка. На умовно другому місці з результатом у 17% – Сергій Притула.

Далі йдуть Дмитро Разумков (7%), Юлія Тимошенко (5%), Олексій Арестович (2%) та Юрій Бойко (2%). Крім цього, 4% респондентів назвали свій варіант, з яких 3% відповіли, що на їх думку лідером опозиції є Валерій Залужний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніякої опозиції в Україні не існує, - Данілов

Опитування КМІС

Автор: 

опозиція (293) опитування (2013) Порошенко Петро (15224) КМІС (351) Притула Сергій (89)
Топ коментарі
+74
Притулу?
Стендапера - шахрая?
Даааааа, наш мудрий нарІд ще раз доводить шо у нього клепкі у голові нема.
показати весь коментар
08.03.2024 11:37 Відповісти
+51
Лохотрон не лохотрон, а якби при владі був Гетьман Петро, то події розвивались би набагато краще в Україні. Я не говорю, що ***** б не напав, ***** є *****. Але, думаю, ситуація була б краща і на міжнародному рівні і в середині країни нашої.
показати весь коментар
08.03.2024 11:43 Відповісти
+43
Ото анекдот. Притула в опозиції до скомороха.)))
показати весь коментар
08.03.2024 11:38 Відповісти
Кому Зєльц - президент, тому і Притула - опозиція. Цей наріт невиліковний, навіть війна мізки не вправила.
показати весь коментар
08.03.2024 13:46 Відповісти
Написав би, що ця країна невиліковна... але ж, шановні! Це таке очевидно замовне опитування, що тут взагалі можна обговорювати?
показати весь коментар
08.03.2024 13:53 Відповісти
Невиліковний наріт, якщо вже після 10 років війни вважають Притулу родича малороса хомутинніка, опозиціонером. А ще більше вражають ті, хто вважає малоросів і ненависників українців абдристовича і бойко опозиціонерами. Можливо вони мали на увазі опозиціонерів до України?
Звичайно одним і реальним лідером опозиції є Петро Олексійович Порошенко і він як кістка в горлі таким як Херпіду, татарову, єлдаку та іншим малоросам.
показати весь коментар
08.03.2024 13:57 Відповісти
От можна спитати у тих хто вважає Притулу лідером опозиції, в них взагалі то є щось в їхніх макітрах, чи їх досвід одного клоуна на посаді президента так нічому не навчив? Давайте ще одного клоуна спочатку назвем "лідером опозиції", а потім ще й здуру оберемо??? ППЦ, це ж треба взагалі мозгів не мати в довбешці...
показати весь коментар
08.03.2024 14:14 Відповісти
Залужного у которого более 80% поддержки украинцев, слуги опустили до 3%.

Зеленський зі своїми Слугами ценайвеличніши брехуни в Україні
показати весь коментар
08.03.2024 14:15 Відповісти
"Так це ж уже було!"
показати весь коментар
08.03.2024 14:24 Відповісти
Отой, що вгорі, розвалив Майдан 2005, пішов в шістки до азарова, примазався до Майдану 2013 і як "єдиний кандидат від демократичних сил" заклав міцний фундамент для свого наступника, який виявився дуже достойним учнем. Шукаєте знову граблі? Вони (граблі) ще не всі мізки вибили?
Тільки Залужний, тільки партія ВОЇНІВ!!!
показати весь коментар
08.03.2024 14:31 Відповісти
І Порошенко і Притула не є лідерами опозиції.Партія Порошенка та слуги неукраїнського народу, разом, проголосували за закон про продаж землі під час війни,а як опозиціонером став Притула зовсім незрозуміло,але Притула буде наступним Президентом України,тому що Зеленському та Порошенку українці не повірять,а головного претендента на посаду президента,Залужного,найвеличніший відправив у Великобританію.
показати весь коментар
08.03.2024 14:34 Відповісти
Опрос в дурдоме
показати весь коментар
08.03.2024 15:44 Відповісти
Залужний наступний Президент Украіни
показати весь коментар
08.03.2024 16:49 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 