26% українців вважають Порошенка лідером опозиції, 17% - Притулу, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Понад чверть опитаних громадян вважають очільника "Європейської Солідарності" та п’ятого президента Петра Порошенка лідером опозиції в країні. 17% вважають таким волонтера Сергія Притулу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС, проведене 17-28 лютого 2024 року.
Під час опитування респондентам ставилося запитання, кого вони з переліку публічних осіб вважають лідером опозиції. Усього респондентам були зачитані шість прізвищ, з яких попросили обрати когось одного, кого вони вважають лідером політичної опозиції в країні (або респондент міг назвати свій варіант).
Відносно найбільше респондентів – 26% серед усіх опитаних – лідером опозиції вважають Петра Порошенка. На умовно другому місці з результатом у 17% – Сергій Притула.
Далі йдуть Дмитро Разумков (7%), Юлія Тимошенко (5%), Олексій Арестович (2%) та Юрій Бойко (2%). Крім цього, 4% респондентів назвали свій варіант, з яких 3% відповіли, що на їх думку лідером опозиції є Валерій Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звичайно одним і реальним лідером опозиції є Петро Олексійович Порошенко і він як кістка в горлі таким як Херпіду, татарову, єлдаку та іншим малоросам.
Зеленський зі своїми Слугами ценайвеличніши брехуни в Україні
Тільки Залужний, тільки партія ВОЇНІВ!!!