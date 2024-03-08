УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7885 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 476 10

Французькі оборонні компанії вироблятимуть зброю в Україні, - міністр оборони Лекорню

лекорню

Франція планує залучити свої оборонні компанії до виробництва вкрай необхідної військової техніки безпосередньо в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема, у секторах безпілотної та наземної техніки, для виробництва запасних частин на українській землі та, можливо, у майбутньому – боєприпасів", - зазначив він.

Крім того, Лекорню натякнув, що серед залучених компаній будуть виробник танків KNDS, холдингова структура, утворена французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

"Ідея полягає в тому, щоб запустити перші виробничі потужності вже цього літа", - додав міністр оборони Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка України з боку Франції "не має меж і червоних ліній", - Макрон

Автор: 

зброя (7694) виробництво (1713) Франція (3147) Лекорню Себастьєн (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
І ще раз з радістю зауважу прекрасне майбутнє!
показати весь коментар
08.03.2024 11:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І ще раз з радістю зауважу прекрасне майбутнє!
показати весь коментар
08.03.2024 11:53 Відповісти
...Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко...
показати весь коментар
08.03.2024 11:56 Відповісти
помечтай курва)))
показати весь коментар
08.03.2024 12:01 Відповісти
Знову майбутній час...
показати весь коментар
08.03.2024 12:02 Відповісти
Якась дурня.Де вони її будуть виробляти? На польсько-українському кордоні? Бо на іншій території України, заводи рознесуть в хлам ракетами та шахедами.
показати весь коментар
08.03.2024 12:56 Відповісти
военный завод будет целью номер 1 и долго он сможет вырабатывать товар? кацапы не дадут- разбомбят
показати весь коментар
08.03.2024 12:58 Відповісти
..і це у той самий час, коли українського виробника зброї Пашинського банда зелених татаровців тягає по кишенькових судах, хвойд за викликом?
у владі дермака і його Зєлі панує якась шизофренія, а швидше - зрада
показати весь коментар
08.03.2024 13:04 Відповісти
 
 