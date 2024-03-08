Французькі оборонні компанії вироблятимуть зброю в Україні, - міністр оборони Лекорню

Франція планує залучити свої оборонні компанії до виробництва вкрай необхідної військової техніки безпосередньо в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема, у секторах безпілотної та наземної техніки, для виробництва запасних частин на українській землі та, можливо, у майбутньому – боєприпасів", - зазначив він.

Крім того, Лекорню натякнув, що серед залучених компаній будуть виробник танків KNDS, холдингова структура, утворена французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

"Ідея полягає в тому, щоб запустити перші виробничі потужності вже цього літа", - додав міністр оборони Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка України з боку Франції "не має меж і червоних ліній", - Макрон