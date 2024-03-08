Росія - це такий собі алкоголік, дії якого неможливо спрогнозувати, - прем’єрка Латвії Сіліня
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з алкоголіком, дії якого не можна спрогнозувати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LSM.
"Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як такий собі алкоголік або наркоман, дії якого ми не можемо прогнозувати", - наголосила вона.
За словами прем'єрки, Латвія дотримується чіткого плану щодо зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю.
"Ми зміцнюємо себе, щоб наші оборонні спроможності були єдині по всій Балтії. І ці візуальні зміни фактично видно вже зараз і буде видно ще більше цього року", - додала Сіліня.
