Росія - це такий собі алкоголік, дії якого неможливо спрогнозувати, - прем’єрка Латвії Сіліня

путін

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з алкоголіком, дії якого не можна спрогнозувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LSM.

"Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як такий собі алкоголік або наркоман, дії якого ми не можемо прогнозувати", - наголосила вона.

За словами прем'єрки, Латвія дотримується чіткого плану щодо зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю.

"Ми зміцнюємо себе, щоб наші оборонні спроможності були єдині по всій Балтії. І ці візуальні зміни фактично видно вже зараз і буде видно ще більше цього року", - додала Сіліня.

Латвія вимагає заборонити експорт російського зерна до країн ЄС і замінити його українським

Латвія (1398) росія (67271)
+1
08.03.2024 12:01 Відповісти
+1
Амінь.
08.03.2024 12:03 Відповісти
+1
Я кохаю тебе , Евіка Сіліня. Щастя та процвітання Латвії та її народу.
08.03.2024 12:05 Відповісти
Амінь.
Я кохаю тебе , Евіка Сіліня. Щастя та процвітання Латвії та її народу.
Все там можна спрогнозувати - тільки не треба боятися це визнати !
08.03.2024 12:07 Відповісти
А зачем алкаша пытаться спрогнозировать? Если бузит, его надо п..ить, а не разбираться в мотивах его делириевой душонки. Алкаши не лазят там, где получают хороших люлей.
08.03.2024 12:11 Відповісти
Який президент така й кацапія. Або *****, або алкаш. Або все й одразу.
08.03.2024 12:14 Відповісти
Умом расію ні панять
Расію нада проста пі#діть.
08.03.2024 12:21 Відповісти
Як під час другої світової війни своїй дружині писав відомий американський генерал Джордж Паттен: "Росіяни варвари, які не шанують ні своє ні чуже життя, і хронічно хворі на алкоголізм.." Ні додати ні відняти..
08.03.2024 12:30 Відповісти
Росія - алкоголик, а Україна - витверезник для цих виродків.
08.03.2024 12:36 Відповісти
Росія як переповнений сільський сортир в який кинули дріжджі, де замість гівна злоба.
А те що гівно попре у всі боки зпрогнозувати не важко.
08.03.2024 12:45 Відповісти
"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем спрогнозировать" - что за чушь ? Действия Рашки АБСОЛЮТНО ПРЕДСКАЗУЕМЫ. Пока Байден и другие западные лидеры и НАТО будут продолжать БЛЕЯТЬ как овцы, то ху.ло будет и дальше НАГЛЕТЬ всё больше. Как только Президент США скажет мы ТРЕБУЕМ чтобы Рашка прекратила агрессию и вывела войска с Украины иначе мы ВМЕШАЕМСЯ - 100 % ху.ло сразу подожмёт хвост и отползёт назад скуля о мире.
