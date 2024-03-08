Питання про відправку сухопутних військ в Україну не стоїть, - міністр оборони Франції Лекорню

Про відправку в Україну сухопутних військ не йдеться.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Між поставками зброї в тому вигляді, в якому ми знаємо їх сьогодні, і кобелігенцією, тобто прямою війною з Росією, ми випробували все?" - поставив запитання міністр.

При цьому Лекорню накидав кілька варіантів дій, згадавши "схеми військової присутності для розмінування, навчання українських солдатів на українській землі".

"Ми більше не перебуваємо в тій самій ситуації, що й два роки тому", - наголосив міністр, згадавши результати українського "контрнаступу", убивство російського опозиціонера Олексія Навального, "загрози, які походять від Росії для всіх європейських демократій, зокрема агресивна кібервзаємодія", та "заблокована у Конгресі військова допомога" у США.

Незважаючи на те, що спочатку йтиметься про двосторонню угоду про безпеку, підписану в середині лютого з Україною, останні заяви президента, швидше за все, будуть широко прокоментовані.

"У деяких політичних формуваннях існує подвійна мова. Ви повинні дати зброю, але не надто багато. Тоді, коли ми говоримо про вступ України до Європейського союзу чи НАТО, ах так, це не вихід. Тому кожного разу, коли з'являється інструмент для допомоги Україні, він відкидається з порога", - заявив міністр.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.