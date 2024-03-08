Прем’єр Греції Міцотакіс після ракетної атаки РФ на Одесу: Ви нас не залякаєте

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час конференції Європейської народної партії у Бухаресті звернувся до Кремля після того, як став свідком авіаудару РФ по Одесі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що у всіх нас є одне послання до Кремля: ми не злякаємось, ми продовжимо підтримувати Україну та її громадян стільки, скільки буде потрібно, і ми залишимося єдиними у цьому питанні", - сказав Міцотакіс.

Грецький прем’єр підкреслив, що жодні порушення Росією міжнародного права чи її спроби змінити кордони за допомогою сили не будуть сприйняті Європою.

Нагадаємо, 6 березня Президент Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відвідали Одеський морський торговельний порт й ознайомилися там із функціонуванням у Чорному морі "зернового коридору", створеного в серпні минулого року. Під час цієї зустрічі в порту в Одесі пролунав вибух. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.