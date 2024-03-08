Прем’єр Греції Міцотакіс після ракетної атаки РФ на Одесу: Ви нас не залякаєте
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час конференції Європейської народної партії у Бухаресті звернувся до Кремля після того, як став свідком авіаудару РФ по Одесі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що у всіх нас є одне послання до Кремля: ми не злякаємось, ми продовжимо підтримувати Україну та її громадян стільки, скільки буде потрібно, і ми залишимося єдиними у цьому питанні", - сказав Міцотакіс.
Грецький прем’єр підкреслив, що жодні порушення Росією міжнародного права чи її спроби змінити кордони за допомогою сили не будуть сприйняті Європою.
Нагадаємо, 6 березня Президент Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відвідали Одеський морський торговельний порт й ознайомилися там із функціонуванням у Чорному морі "зернового коридору", створеного в серпні минулого року. Під час цієї зустрічі в порту в Одесі пролунав вибух. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
"Гарна зустріч із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Почув його враження від учорашнього візиту до Одеси.
Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, більше зброї та більше ***********. Без обмежень щодо дальності та кількості. Сьогодні це ключове для безпеки одеситів та всіх українців.
Подякував за розуміння викликів, які стоять перед Україною, і тверду підтримку з боку Греції.
Окремо торкнулися питання євроінтеграційного поступу України з акцентом на важливості зміцнення внутрішньої стійкості та політичної єдності, багатопартійного парламентаризму та демократії" - написав Порошенко в своєму Телеграмі.