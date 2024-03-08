УКР
Прем’єр Греції Міцотакіс після ракетної атаки РФ на Одесу: Ви нас не залякаєте

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час конференції Європейської народної партії у Бухаресті звернувся до Кремля після того, як став свідком авіаудару РФ по Одесі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що у всіх нас є одне послання до Кремля: ми не злякаємось, ми продовжимо підтримувати Україну та її громадян стільки, скільки буде потрібно, і ми залишимося єдиними у цьому питанні", - сказав Міцотакіс.

Читайте: Прем’єр Греції Міцотакіс про обстріл Одеси: Вибух стався дуже близько від нас, ми не встигли піти в укриття

Грецький прем’єр підкреслив, що жодні порушення Росією міжнародного права чи її спроби змінити кордони за допомогою сили не будуть сприйняті Європою.

Також читайте: Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем’єра Греції Міцотакіса: Ще одне свідчення боягузливої тактики РФ

Нагадаємо, 6 березня Президент Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відвідали Одеський морський торговельний порт й ознайомилися там із функціонуванням у Чорному морі "зернового коридору", створеного в серпні минулого року. Під час цієї зустрічі в порту в Одесі пролунав вибух. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

По приложенному фото видно,что нет.
показати весь коментар
08.03.2024 12:20 Відповісти
Видать, ему кокса с собой отсыпали вдоволь...
показати весь коментар
08.03.2024 12:59 Відповісти
Міцотакіс.... у Бухаресті .... ми не злякаємось
показати весь коментар
08.03.2024 12:22 Відповісти
Це він показує який розмір йому кацапи у дупу запхали, щоб кіпріоти та Греція не дуже сильнл наїжджали на рашку.
показати весь коментар
08.03.2024 12:23 Відповісти
До речі грецьке консульство в Одесі вже майже порожнє останні 2 місяці. Не залякаєте...
показати весь коментар
08.03.2024 12:25 Відповісти
Та, Ми вже від обстрілів і тривоги сил набераємось..
показати весь коментар
08.03.2024 12:29 Відповісти
Щось на кшталт "... а ми косим трин-траву."
показати весь коментар
08.03.2024 12:43 Відповісти
Ефхарістополі славній Греціі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
08.03.2024 12:46 Відповісти
"Ватсон! Почему в этого грека такие большие глаза?" - "Он обосрался, Холмс..."
показати весь коментар
08.03.2024 12:55 Відповісти
смотрите на друзей своих..разглядывайте получше....
показати весь коментар
08.03.2024 13:18 Відповісти
Звичайно Міцотакісу нічого не загрожує, він поїхав додому, але молодчина, що не злякався. Чого не скажеш про нашого Херпіду. Він злякався. Його колись пуйло лякало, коли воно летіло з Оману і тоді пуйло збило разом і іранськими терористами наш пасажирський літак з нічим не винними громадянами. Також в цьому випадку, всі поїхали, а одеситам там жити і чекати, на який дім впаде ракета чи шахед. Я про це буду нагадувати постійно, бо замість ракет "грім 2-Сапсан" і "Нептун", якими можна вдарити по ворогу, нарід 73%, в тому числі і одесити вибрали асфальт і "какую разницу".
показати весь коментар
08.03.2024 13:31 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/8/7445557/ Российских самолетов А-50 до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях - Олещук
показати весь коментар
08.03.2024 13:49 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/8591 Петро Порошенко в Бухаресті на з'їзді ЄНП зустрівся Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом .


https://tverezo.info/wp-content/uploads/2024/03/pap-epp-21.jpg

https://tverezo.info/wp-content/uploads/2024/03/pap-epp-22.jpg
"Гарна зустріч із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Почув його враження від учорашнього візиту до Одеси.
Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, більше зброї та більше ***********. Без обмежень щодо дальності та кількості. Сьогодні це ключове для безпеки одеситів та всіх українців.
Подякував за розуміння викликів, які стоять перед Україною, і тверду підтримку з боку Греції.
Окремо торкнулися питання євроінтеграційного поступу України з акцентом на важливості зміцнення внутрішньої стійкості та політичної єдності, багатопартійного парламентаризму та демократії" - написав Порошенко в своєму Телеграмі.
показати весь коментар
08.03.2024 13:49 Відповісти
 
 