Ракети Taurus не стануть вирішальними у війні РФ проти України, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, чому країна відмовляє у поставці ракет Taurus Україні.

Про це він заявив не пресконференції у Гельсінкі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

За словами міністра, Німеччина відмовляє Україні у поставці Taurus, оскільки не хоче бути стороною війни.

"Ми завжди наголошуємо, що ракети великої дальності не стануть вирішальними у війні", - сказав Пісторіус.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Одним з аргументів він назвав те, що ракета може влучити в певну ціль десь у Москві в разі неправильного використання

Читайте: Кемерон - Бербок: Ми повинні запитати себе, що можна зробити щодо далекобійних ракет для України