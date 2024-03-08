Справи Майдану: В Україні судитимуть екскерівника облполіції за розгін учасників мирних акцій протесту в Черкасах
В Україні судитимуть колишнього начальника обласної міліції за розгін учасників мирних акцій протесту в Черкасах. Тоді постраждали 13 людей, вони зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника УМВС України в Черкаській області", - йдеться у повідомленні.
Йому інкриміновано перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів і мітингів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).
Встановлено, що колишній правоохоронець перевищивши владу, надавав незаконні вказівки підлеглим співробітникам підрозділів міліції ППС, "Грифон" та "Беркут". Виконуючи ці вказівки, вони застосовували насильство до активістів акції протесту 20 лютого 2014 року в Черкасах.
"Внаслідок їх незаконних дій постраждало 13 громадян, їм заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також було пошкоджено чотири їхні автомобілі", - додали в Офісі Генпрокурора.
За наявною інформацією, обвинувачений наразі обіймає псевдопосаду у "правоохоронному органі", створеному на окупованій території Херсонської області.
Розстрілювали Євромайдан. Ліворуч Татаров, в центрі Захарченко.
Нарешті!!!
Бо Українці, про це пам'ятають!!!