Справи Майдану: В Україні судитимуть екскерівника облполіції за розгін учасників мирних акцій протесту в Черкасах

В Україні судитимуть колишнього начальника обласної міліції за розгін учасників мирних акцій протесту в Черкасах. Тоді постраждали 13 людей, вони зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника УМВС України в Черкаській області", - йдеться у повідомленні.

Йому інкриміновано перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів і мітингів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: До 15 років ув’язнення засуджено колишнього заступника командира кримського підрозділу "Беркут"

Встановлено, що колишній правоохоронець перевищивши владу, надавав незаконні вказівки підлеглим співробітникам підрозділів міліції ППС, "Грифон" та "Беркут". Виконуючи ці вказівки, вони застосовували насильство до активістів акції протесту 20 лютого 2014 року в Черкасах.

"Внаслідок їх незаконних дій постраждало 13 громадян, їм заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також було пошкоджено чотири їхні автомобілі", - додали в Офісі Генпрокурора.

За наявною інформацією, обвинувачений наразі обіймає псевдопосаду у "правоохоронному органі", створеному на окупованій території Херсонської області.

Читайте також: Злочини проти Майдану: ДБР передало до суду 117 обвинувальних актів, включно й щодо всього екскерівництва України. ІНФОГРАФІКА

майдан (765) Черкаси (584) злочини проти Майдану (310) Офіс Генпрокурора (3399)
Через 10 років та ще й заочно...... - СУПЕР! Повний 3.14здець!
08.03.2024 12:33 Відповісти
Создание видимости работы.
08.03.2024 12:35 Відповісти
Це шо татаров судитиме ?!
08.03.2024 12:35 Відповісти
Суд для лохов..ну типо как. беню посадили )))
08.03.2024 12:36 Відповісти

Розстрілювали Євромайдан. Ліворуч Татаров, в центрі Захарченко.
08.03.2024 12:52 Відповісти
Здається справа від захерченко мудозвон із Синельниково, який колись був зступником керівника карного розшуку УМВС Дніпропетровщини.
08.03.2024 13:40 Відповісти
А прізвище у нього є?
08.03.2024 12:37 Відповісти
ліпандін вован )
08.03.2024 13:09 Відповісти
зацікавилась, але після того як ваше зє прийшло до влади, його передали на кацапстан
08.03.2024 12:44 Відповісти
Татарова?
Нарешті!!!
08.03.2024 12:43 Відповісти
Хоть би за гройсмана не забули в МВС, як його Вінничани, виганяли тумаками з Вінницького Майдану!! Точно, як і шуфрича ригоАНАЛА, жінки гнали по вул Грушевський у лютому, а Кличко просив, щоб не били, переляканого, з побілілими щоками, цього московського наймита з ВРУ … Весь Ютуб, завалений цими лайдаками, ригоАНАЛЬНИМИ..

Бо Українці, про це пам'ятають!!!
08.03.2024 13:03 Відповісти
А коли будуть судити татарова??? Коли він буде сидіти з тими, хто виконував його накази і з тими, з ким фабрикував справи, залякував українців великими сроками?
08.03.2024 13:11 Відповісти
"Ліха ажерібілісь", сказав генерал із фільма "Комедія суворого режиму". Володимир Ліпандін напевно вже й забув про цю подію у своєму житті. А навіщо воно йому, - серйозна посада на окупованій Херсонщині, власний бізнес у Криму. А тут якийсь суд у Черкасах. Навряд чи він туди приїде.
08.03.2024 13:13 Відповісти
Не пройшло і 10 років
08.03.2024 14:27 Відповісти
Шановна пані, може пройти і більше. Мені чомусь не віриться, що настане якась справедливість і ті, хто знищував Майдан будуть сидіти. Нарід 73% зробив так, що ті, хто знищував Майдан і був проти нього сидять в офісі президента і навіить вище.
08.03.2024 14:31 Відповісти
 
 